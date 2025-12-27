Sai lầm khi cất thực phẩm khiến tủ lạnh nhanh hôi, dễ nhiễm khuẩn

Tủ lạnh được xem là “trợ thủ” không thể thiếu trong mỗi gia đình. Tuy nhiên, không ít người vẫn gặp cảnh rau vừa mua đã héo, thịt cá nhanh mốc, đồ ăn ám mùi khó chịu dù tủ luôn bật lạnh. Thực tế, vấn đề đôi khi không nằm ở chất lượng thực phẩm hay thiết bị mà xuất phát từ thói quen cất đồ sai vị trí trong tủ lạnh suốt thời gian dài.

Theo hướng dẫn của tờ TODAY, mỗi khu vực trong tủ lạnh có mức nhiệt độ và độ ẩm khác nhau, phù hợp với từng nhóm thực phẩm riêng biệt. Khi hiểu và sử dụng đúng đặc điểm này, thực phẩm không chỉ giữ được độ tươi lâu hơn mà còn giúp hạn chế nguy cơ vi khuẩn lây lan chéo, ảnh hưởng đến an toàn bữa ăn của cả gia đình.

Cánh cửa tủ lạnh: Nơi nhiệt độ ấm nhất nhưng hay bị dùng sai

Cánh cửa tủ lạnh là nơi có nhiệt độ ấm nhất (Ảnh minh họa).

Cánh cửa tủ lạnh là khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nhiệt độ phòng mỗi lần mở tủ. Do đó, khu vực này có nhiệt độ cao hơn các vị trí khác trong tủ. Đây là chỗ chỉ phù hợp với những loại thực phẩm không dễ hỏng như tương cà chua, mù tạt, nước tương hay các loại gia vị có hạn sử dụng dài.

Nhiều tủ lạnh thiết kế khay đựng trứng và bơ ở cánh cửa, nhưng các chuyên gia cho rằng đây không phải vị trí lý tưởng. Trứng và bơ nên được đặt ở khu vực có nhiệt độ ổn định hơn để tránh giảm chất lượng.

Ngăn trên cùng: Nhiệt độ ổn định nhất

Hãy để thức ăn thừa đúng chỗ (Ảnh minh họa).

Ngăn trên thường có nhiệt độ ít dao động, thích hợp để đặt sữa, phô mai, thực phẩm đã nấu chín hoặc đồ ăn thừa. Chia sẻ với tờ Today, ông Ken Immer, Giám đốc ẩm thực của Culinary Health Solutions (Mỹ), khuyến nghị các gia đình nên xếp đồ ăn thừa vào cùng một khu vực, ưu tiên phía trong để giữ lạnh tốt hơn. Điều này cũng giúp người dùng dễ nhận ra đồ cũ để sử dụng trước, tránh quên và để hỏng.

Ngăn dưới: Nơi có nhiệt độ lạnh nhất

Ngăn dưới của tủ lạnh có nhiệt độ thấp nhất (Ảnh minh họa).

Không khí lạnh có xu hướng chìm xuống, khiến ngăn dưới - đặc biệt là phía trong cùng - trở thành nơi lạnh nhất của tủ. Đây là vị trí phù hợp để đặt trứng (trong hộp giấy mua sẵn), thịt nguội, cá hoặc hải sản đã sơ chế.

Việc để trứng ở đây giúp hạn chế dao động nhiệt, từ đó giữ chất lượng lâu hơn so với đặt ở cánh cửa tủ.

Ngăn riêng cho thịt sống: Giảm nguy cơ nhiễm khuẩn chéo

Để thịt sống sai chỗ có thể gây nhiễm khuẩn chéo trong tủ lạnh (Ảnh minh họa).

Một số tủ lạnh có ngăn đựng thịt riêng, thường nằm sát dàn lạnh nên nhiệt độ rất thấp. Đây là nơi lý tưởng để bảo quản thịt sống như gà, bò, heo. Nếu tủ không có ngăn này, nên giữ thịt trong bao bì gốc và đặt trong hộp kín ở kệ thấp để tránh nước thịt rò rỉ sang thực phẩm khác, từ đó tránh nhiễm khuẩn chéo.

Ngăn rau củ: Giữ ẩm đúng cách mới bền

Ngăn rau củ (Ảnh minh họa).

Ngăn rau củ được thiết kế để duy trì độ ẩm, giúp rau củ, trái cây không bị khô héo. Tuy nhiên, không nên để tất cả rau quả chung một chỗ. Một số loại trái cây như táo, dưa lưới tiết ra khí ethylene, có thể khiến rau củ khác chín nhanh và hỏng sớm. Nếu tủ có hai ngăn, nên tách riêng trái cây và rau; nếu không, ưu tiên phân loại bằng hộp đựng.