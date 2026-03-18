Sai phạm của nhân viên khiến ngân hàng bị chiếm đoạt 38 tỷ đồng

18-03-2026 - 04:18 AM | Tài chính - ngân hàng

Bà Tô Huyền Ngọc bị cáo buộc không thực hiện đúng, đầy đủ quy chế của ngân hàng về việc cho vay và các biện pháp bảo đảm tiền vay. Việc này dẫn đến ngân hàng bị chủ doanh nghiệp chiếm đoạt, gây thiệt hại hơn 38 tỷ đồng.

Ngày 16/3, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử bị cáo Vũ Thị Thu Hà (SN 1957, ở Hà Nội) cùng đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. Tuy nhiên, phiên phải tạm hoãn do vắng mặt hai bị cáo, một số người tham gia tố tụng khác.

Viện Kiểm sát xác định, năm 2006, bị cáo Hà thành lập 4 công ty và mua lại pháp nhân của 2 công ty, rồi thuê người đứng tên giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Các công ty này đăng ký hoạt động kinh doanh chỉ hình thức, mục đích chính là lập các hợp đồng kinh tế “khống” để vay vốn ngân hàng , chiếm đoạt. Bà Hà là người chỉ đạo mọi hoạt động, quản lý tài chính, điều hành việc ký kết hợp đồng kinh tế “khống” giữa các công ty với nhau.

Sai phạm của nhân viên khiến ngân hàng bị chiếm đoạt 38 tỷ đồng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Từ 22/2 - 26/4/2012 , bà Hà sử dụng pháp nhân các công ty trên vay vốn tại Ngân hàng OCB.

Cụ thể, bà Hà chỉ đạo bị cáo Vũ Thiên Lộc (Giám đốc Công ty Thiên Hà), Mai Thị Hoàng Yến (Giám đốc Công ty Ngân Phong), Vương Văn Tỉnh (Giám đốc đốc Công ty Kao Hùng)... ký "khống" 5 hợp đồng kinh tế, xuất "khống" hóa đơn Giá trị gia tăng thể hiện việc mua thép để Công ty Thiên Hà lập phương án kinh doanh, hợp thức hồ sơ để Ngân hàng OCB giải ngân theo 9 khế ước, với số tiền hơn 38 tỷ đồng…

Sau khi Ngân hàng OCB chi nhánh Hà Nội giải ngân, bà Hà chỉ đạo các nhân viên kế toán làm thủ tục rút tiền mặt chiếm đoạt.

Trong vụ án, bị cáo Tô Huyền Ngọc (SN 1977, cán bộ Ngân hàng OCB) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Theo cáo buộc, ngày 29/4/2010, Công ty Thiên Hà ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng OCB Hà Nội. Khi đó, Ngọc là cán bộ kinh doanh, người phụ trách trực tiếp khoản vay của Thiên Hà đã không thực hiện đúng quy trình của ngân hàng trong việc giao, nhận, kiểm tra tài sản thế chấp; không xác minh đối với các nội dung là quy định bắt buộc, không phát hiện việc Công ty Thiên Hà lập khống hồ sơ…

Bị cáo không thực hiện đúng, đầy đủ quy chế của ngân hàng về việc cho vay và các biện pháp bảo đảm tiền vay, dẫn đến Công ty Thiên Hà đã chiếm đoạt, gây thiệt hại hơn 38 tỷ đồng cho Ngân hàng OCB Hà Nội.

Theo Hoàng An

Tiền phong

Ngân hàng Nhà nước đề xuất nới trần tín dụng cho các dự án lớn tại Hà Nội

Ngân hàng Nhà nước đề xuất nới trần tín dụng cho các dự án lớn tại Hà Nội Nổi bật

Một ngân hàng dự kiến lợi nhuận năm 2026 tăng 169%

Một ngân hàng dự kiến lợi nhuận năm 2026 tăng 169% Nổi bật

Một ngân hàng lên kế hoạch tăng trưởng cho vay 35% trong năm 2026

Một ngân hàng lên kế hoạch tăng trưởng cho vay 35% trong năm 2026

21:00 , 17/03/2026
Cách Techcombank giúp người dùng tối ưu lợi ích từ mọi chi tiêu hằng ngày

Cách Techcombank giúp người dùng tối ưu lợi ích từ mọi chi tiêu hằng ngày

20:30 , 17/03/2026
Thị trường tiền số hôm nay, 17-3: Tâm lý nhà đầu tư phía sau đà tăng mạnh Bitcoin

Thị trường tiền số hôm nay, 17-3: Tâm lý nhà đầu tư phía sau đà tăng mạnh Bitcoin

20:11 , 17/03/2026
Cựu Phó Tổng LPBank được giao thêm vai trò mới tại Sacombank

Cựu Phó Tổng LPBank được giao thêm vai trò mới tại Sacombank

20:08 , 17/03/2026

