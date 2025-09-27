Saigon Marina IFC trên hành trình đưa TP.HCM thành trung tâm tài chính quốc tế

Biểu tượng mới của Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM

Tòa tháp Saigon Marina IFC là một trong 80 công trình tiêu biểu vừa được khánh thành nhân chào mừng 80 năm Quốc khánh, đánh dấu mốc khởi đầu hiện thực hóa tham vọng đưa TP.HCM vươn lên thành trung tâm tài chính tầm cỡ quốc tế. Tòa tháp quy mô 55 tầng nổi và 5 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 106.000 m2, trong đó khoảng 86.000 m2 là văn phòng hạng A+, hiện nằm trong top 3 tòa tháp cao nhất TP. HCM. Khi vận hành toàn diện, tòa tháp có thể đáp ứng không gian làm việc cho hơn 10.000 nhân viên và chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, công nghệ, cùng nhiều ngành dịch vụ liên quan.

Tòa tháp Saigon Marina IFC vừa khánh thành ngày 19/8/2025.

Không phải ngẫu nhiên Saigon Marina IFC lại được ví như "biểu tượng mới của TP HCM. Tọa lạc trên khu đất Ba Son lịch sử, Saigon Marina IFC sở hữu vị trí "đắt giá" ven sông Sài Gòn, ngay trung tâm quận 1, kết nối trực tiếp khu trung tâm hiện hữu với đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời tiếp giáp các trục huyết mạch như Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh.

Saigon Marina IFC cũng là tòa tháp tiên phong áp dụng mô hình Transit-Oriented Development (TOD). Công trình được kết nối trực tiếp với ga Ba Son của tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Từ tầng hầm, hành khách có thể di chuyển thẳng lên sảnh tòa tháp. Nhờ đó, doanh nghiệp đặt trụ sở tại Saigon Marina IFC vừa có lợi thế tiếp cận nhanh với hệ thống tài chính - ngân hàng hiện hữu, vừa thuận tiện kết nối với các khu đô thị, trung tâm mới của TP.HCM.

Saigon Marina IFC là một trong những tòa tháp hiếm hoi tại trung tâm TP.HCM đạt chứng nhận LEED Gold.

Tòa tháp nằm trong quần thể Grand Marina, Saigon - một "Urban Hub" (đô thị thu nhỏ) cao cấp giữa lòng TP.HCM. Khu đô thị phức hợp này quy tụ đầy đủ chức năng: văn phòng, căn hộ hàng hiệu, trung tâm thương mại, công viên ven sông, nhà hàng cao cấp... tạo nên môi trường sống và làm việc đỉnh cao. Nhờ vị trí đắc địa trong Urban Hub, doanh nghiệp thuê văn phòng tại Saigon Marina IFC được thụ hưởng mọi tiện ích ngay ngưỡng cửa từ khu mua sắm, ẩm thực, giải trí đến không gian xanh thư giãn. Mọi nhu cầu được đáp ứng tức thì, qua đó tối ưu hóa thời gian và năng suất làm việc cho giới văn phòng cao cấp.

Saigon Marina IFC sở hữu vị trí đắc địa ngay cạnh cầu Ba Son, nằm trong trung tâm Grand Marina, Saigon - khu phức hợp Bất động sản hàng hiệu Marriott & JW Marriott lớn nhất thế giới.

Tham vọng đưa TP HCM vươn tầm

Việc khánh thành tòa tháp được xem là bước đi cụ thể đầu tiên nhằm hiện thực hóa tham vọng biến TP.HCM thành trung tâm tài chính của khu vực và thế giới. Thực tế, Chính phủ đang dồn lực triển khai đề án này với tham vọng đến năm 2035 lọt nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới và đến 2045 vươn lên nhóm 20 trung tâm dẫn đầu. Để làm được điều đó, thành phố cần hình thành một hệ sinh thái tài chính đa dạng và một không gian tập trung các định chế tài chính toàn cầu. Saigon Marina IFC chính là hạ tầng tiên phong đáp ứng yêu cầu này: một không gian hội tụ các tập đoàn đa quốc gia, định chế tài chính, văn phòng 5 sao, trung tâm hội nghị, các tiện ích cao cấp và lãnh sự quán, kiến tạo một hệ sinh thái kinh tế sôi động.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của hạ tầng "cứng" lẫn hạ tầng "mềm", Việt Nam xây dựng khung pháp lý và chính sách ưu đãi đặc thù để thu hút các tổ chức tài chính - công nghệ đến với trung tâm tài chính TP.HCM. Trong đó, nghị quyết 222/2025/QH15 tạo hành lang pháp lý cho tham vọng này, với hàng loạt ưu đãi đặc thù. Các dự án trong lĩnh vực ưu tiên như Fintech, giao dịch tài chính số, công nghệ xanh, tín chỉ carbon… được hưởng thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ 10% trong vòng 30 năm; miễn thuế 4 năm đầu, giảm 50% trong 9 năm tiếp theo. Các tổ chức tài chính được ưu tiên bố trí quỹ đất, văn phòng hạng A, kèm gói tín dụng linh hoạt kéo dài tới 7 năm.

Saigon Marina IFC nằm trong quần thể trung tâm tài chính đắt giá bậc nhất Sài Gòn.

Điểm nhấn là cơ chế sandbox cho Fintech tiên phong tại Việt Nam – cho phép các startup thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ mới trong môi trường pháp lý bảo hộ. Song song, thành phố đẩy mạnh chính sách khuyến khích công nghệ số: quỹ đầu tư mồi cho hàng nghìn startup (40–400 triệu đồng/dự án), miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và cá nhân trong 5 năm cho hoạt động đổi mới sáng tạo. Mục tiêu đến năm 2028, TP.HCM sẽ ươm tạo ít nhất 2.000 dự án công nghệ, đồng thời trở thành điểm đến chiến lược cho các tập đoàn trong lĩnh vực AI, logistics, Fintech, công nghệ xanh.

Những chính sách này được triển khai trong bối cảnh dòng dịch chuyển của các định chế tài chính và tập đoàn công nghệ toàn cầu đang hướng mạnh về châu Á. Việt Nam, với lợi thế thị trường gần 100 triệu dân và sự cởi mở trong kỷ nguyên số, được kỳ vọng sẽ trở thành "trạm trung chuyển" dòng vốn của khu vực, tương tự như Singapore, Dubai hay Hong Kong (Trung Quốc). Với sự hiện diện của Saigon Marina IFC, TP.HCM bước đầu đã có một địa điểm xứng tầm để hội tụ các định chế tài chính, công ty công nghệ, quỹ đầu tư, văn phòng các tập đoàn đa quốc gia... tạo nên sức bật mới cho tham vọng trở thành trung tâm tài chính quốc tế.

