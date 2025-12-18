Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lý do lô đất nông thôn giá khởi điểm hơn 12 tỷ đồng bị 'ế'

18-12-2025 - 10:55 AM | Bất động sản

Lô đất 12,3 tỷ đồng tại khu Đồng Màu (xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) được trả giá cao hơn mức khởi điểm, nhưng phải hủy kết quả do chỉ có một nhà đầu tư tham gia đấu giá.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sở Tư pháp Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với UBND xã Đô Lương tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại khu quy hoạch Đồng Màu , xóm Phú Đình Yên Sơn, xã Đô Lương (Nghệ An).

Khu quy hoạch Đồng Màu có tổng cộng 21 lô đất, diện tích từ 113 - 293 m², được đưa ra đấu giá với tổng giá khởi điểm hơn 94,2 tỷ đồng.

Trong số này, lô đất ký hiệu P14, diện tích 293,2 m², gây chú ý khi có giá khởi điểm hơn 12,3 tỷ đồng, tương đương 40 triệu đồng/m² – mức giá được đánh giá là rất cao so với mặt bằng chung của đất ở khu vực nông thôn.

Vị trí lô đất P14 thuộc Khu quy hoạch Đồng Màu có giá khởi điểm lên tới 12,3 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản cho biết, lô đất P14 chỉ có một hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Mặc dù người tham gia trả giá cao hơn mức khởi điểm vài chục triệu đồng, nhưng theo quy định, một lô đất chỉ được công nhận trúng đấu giá khi có từ hai hồ sơ hợp lệ trở lên. Vì vậy, lô đất này được xác định đấu giá không thành công.

Cũng theo ông Minh, lô đất liền kề ký hiệu P13, diện tích 251,5 m², giá khởi điểm hơn 10,5 tỷ đồng (tương đương 40 triệu đồng/m²), không có người đăng ký tham gia đấu giá.

Mặc dù hai lô đất có giá khởi điểm cao nhất không đấu giá thành công, nhưng nhiều lô đất khác trong khu quy hoạch Đồng Màu lại ghi nhận mức giá trúng đấu khá cao.

Cụ thể, lô đất ký hiệu P26, diện tích 230,5 m² (khoảng 38,5 triệu đồng/m²), giá khởi điểm hơn 9,3 tỷ đồng, được đấu giá thành công với mức hơn 10 tỷ đồng, cao hơn giá trả liền kề gần 200 triệu đồng.

Lô đất ký hiệu P12, diện tích 232 m² (tương đương 19,1 triệu đồng/m²), giá khởi điểm hơn 4,6 tỷ đồng, được đấu giá thành công với mức hơn 8,2 tỷ đồng.

Theo nhận định của các nhà đầu tư bất động sản, khu quy hoạch Đồng Màu có giá đất cao nhờ vị trí thuận lợi, nằm gần Quốc lộ 7, Quốc lộ 15, gần UBND xã Đô Lương, cùng hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ. Ngoài ra, các lô đất tại đây có tiềm năng khai thác thương mại, phù hợp cho hoạt động kinh doanh, buôn bán, nên thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.

Khu quy hoạch Đồng Màu thuộc xóm Phú Đình Yên Sơn (xã Yên Sơn cũ, trước đây thuộc huyện Đô Lương), gần Quốc lộ 7 và 15, cách TP Vinh cũ - trung tâm tỉnh Nghệ An - khoảng 60 km.

Theo Thu Hiền

Tiền phong

