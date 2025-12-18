Sở Xây dựng TP HCM thông tin về 2 dự án chưa đủ điều kiện pháp lý đã mua bán

Ảnh minh họa, nguồn: Int

Tại họp báo mới đây, ông Huỳnh Lê Công Trường, Phó trưởng phòng Kiểm tra chuyên ngành, Sở Xây dựng TP HCM, cho biết thời gian qua đã tiếp nhận nhiều phản ánh về việc môi giới bất động sản (BĐS) rao bán và huy động vốn tại các dự án chưa hoàn tất thủ tục pháp lý.

Tại buổi họp báo, ông Trường đã cung cấp thông tin về các dự án nhà ở tại cao ốc An Khang (A&T Tower) của Công ty CP Địa ốc OBC Holdings (phường An Phú); dự án The Emerald Garden View (phường Thuận An) của Công ty CP Tập đoàn Lê Phong…

Theo ông Trường, qua rà soát, kiểm tra, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh (kể cả Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cũ) chưa ban hành thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 3 dự án nêu trên.

Ông Trường dẫn chứng Điều 61 Luật Kinh doanh BĐS năm 2023 quy định, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ BĐS và phải đáp ứng các điều kiện: phải có quy chế hoạt động dịch vụ môi giới BĐS; phải có cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động theo quy định của Chính phủ; có tối thiểu 1 cá nhân có chứng chỉ môi giới BĐS.

Trước khi hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới phải gửi thông tin về doanh nghiệp đến cơ quan quản lý Nhà nước (QLNN) về kinh doanh BĐS cấp tỉnh nơi thành lập doanh nghiệp để được đăng tải trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS.

Ngày 31/3/2025, Sở Xây dựng đã có thông báo 1171/TB-SXD-PTĐT đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ BĐS trên địa bàn về việc thực hiện, chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh BĐS theo Luật Kinh doanh BĐS năm 2023 và Nghị định 96/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ (doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch BĐS, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý BĐS).

Thời gian tới, Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp xã tăng cường công tác kiểm tra hoạt động môi giới BĐS và xử lý vi phạm (nếu có). Đồng thời, đề nghị cơ quan báo chí phối hợp cơ quan QLNN tăng cường công tác tuyên truyền quy định pháp luật về điều kiện, phạm vi hoạt động môi giới BĐS; các dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, kinh doanh mua bán để người dân nắm rõ; cung cấp tài liệu, hồ sơ liên quan đến hoạt động môi giới BĐS của các dự án nêu trên đến cơ quan QLNN để xem xét xử lý hành vi vi phạm (nếu có).

Đối với các dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, Sở Xây dựng cho biết đã có thông báo ngày 10/10/2025, yêu cầu doanh nghiệp công khai thông tin bất động sản và dự án trước khi đưa vào kinh doanh, công khai tình hình giao dịch ngay sau khi phát sinh. Song song đó, tuân thủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, mua bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê mua khi chưa đủ điều kiện.

Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư dự án phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

Ngoài ra, với các dự án chậm đưa đất vào sử dụng, Sở Xây dựng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM kiểm tra và đề xuất hướng xử lý theo thẩm quyền.