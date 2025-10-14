Samsung công bố lợi nhuận ấn tượng kỷ lục sau 3 năm

Samsung vừa công bố kết quả tài chính ấn tượng cho quý III/2025, với lợi nhuận hoạt động ước tính tăng khoảng 30-32% so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 12,1 nghìn tỷ won (khoảng 8,5 tỷ USD) — mức cao nhất trong hơn ba năm trở lại đây.

Sự bùng nổ lợi nhuận phần lớn được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ đối với các chip bộ nhớ truyền thống (DRAM, NAND) từ các trung tâm dữ liệu AI, trong bối cảnh nguồn cung tại nhiều nơi đang căng thẳng.

Thị trường đang chứng kiến giá DRAM tăng vọt và theo dữ liệu từ TrendForce, giá một số loại DRAM đã tăng lên tới 171,8% so với cùng kỳ năm trước. Điều này đem lại lợi thế lớn cho Samsung, khi mà các đối thủ cũng đang phải chịu áp lực cung – cầu trong mảng bộ nhớ truyền thống.

Dù vậy, mảng chip cao cấp, đặc biệt là các sản phẩm HBM (High Bandwidth Memory) – loại chip quan trọng cho AI và máy học — vẫn đang là điểm mà Samsung phải nỗ lực bắt kịp.

Một trong những thách thức lớn nhất đối với Samsung trong giai đoạn này là cạnh tranh và rào cản kỹ thuật trong phát triển chip AI cao cấp. Mặc dù Samsung đã đạt được bước tiến trong việc đáp ứng các yêu cầu của khách hàng như Nvidia, tiến độ giao hàng và khối lượng thực tế vẫn bị đánh giá là khiêm tốn so với kỳ vọng. Trong khi đó, các đối thủ như SK Hynix đã vươn lên dẫn đầu trong mảng HBM, tận dụng lợi thế thương mại AI để tăng lợi nhuận và thị phần.

Samsung cũng đang chịu áp lực từ các yếu tố bên ngoài: xung đột thương mại Mỹ – Trung, các biện pháp thuế quan và quy định xuất khẩu linh kiện, cũng như hạn chế gom hàng cao cấp vào Trung Quốc do các lệnh kiểm soát xuất khẩu. Thêm vào đó, việc Samsung đã mất vị trí dẫn đầu DRAM trước SK Hynix trong năm nay càng khiến gã khổng lồ bán dẫn Hàn Quốc phải đẩy mạnh đầu tư vào thế hệ HBM tiếp theo — dự kiến ra mắt sản phẩm HBM4 vào năm 2026 — để thu hẹp khoảng cách.

Được biết, mảng gia công chip (foundry) của Samsung cũng ghi nhận thu hẹp thua lỗ nhờ tăng tỷ lệ sử dụng công suất và cải thiện hiệu suất kinh doanh liên quan đến chi phí cố định. Nếu chỉ phụ thuộc vào memory, Samsung sẽ dễ bị tổn thương khi chu kỳ ngành quay đầu.﻿

Chuyên gia đánh giá kết quả quý III này không chỉ là cú hích tài chính ngắn hạn, mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Samsung trong lĩnh vực chip bộ nhớ — đặc biệt trong kỷ nguyên AI — nếu hãng có thể vượt qua thách thức phát triển chip cao cấp. Thị trường hiện đang trong giai đoạn “cân bằng lại” với sự dịch chuyển nhu cầu mạnh mẽ từ bộ nhớ thông thường sang bộ nhớ hiệu năng cao cho AI, và các công ty nắm được công nghệ HBM tiên tiến sẽ có lợi thế chiến lược.

Samsung đang đặt cược vào tương lai bằng việc đẩy nhanh nghiên cứu-phát triển, mở rộng hợp tác với các khách hàng AI lớn, và chuẩn bị tung ra các dòng chip mới để bắt kịp xu hướng. Nếu thành công trong việc chuyển từ “chủ lực bộ nhớ truyền thống” sang “đối thủ đáng gờm trong chip AI cao cấp”, lợi nhuận không chỉ dừng ở đợt bùng nổ này mà có thể duy trì lâu dài.

