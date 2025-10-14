Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Samsung công bố lợi nhuận ấn tượng kỷ lục sau 3 năm

14-10-2025 - 10:40 AM | Tài chính quốc tế

Chuyên gia đánh giá kết quả quý III này không chỉ là cú hích tài chính ngắn hạn, mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Samsung trong lĩnh vực chip bộ nhớ.

Samsung vừa công bố kết quả tài chính ấn tượng cho quý III/2025, với lợi nhuận hoạt động ước tính tăng khoảng 30-32% so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 12,1 nghìn tỷ won (khoảng 8,5 tỷ USD) — mức cao nhất trong hơn ba năm trở lại đây.

Sự bùng nổ lợi nhuận phần lớn được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ đối với các chip bộ nhớ truyền thống (DRAM, NAND) từ các trung tâm dữ liệu AI, trong bối cảnh nguồn cung tại nhiều nơi đang căng thẳng.

Thị trường đang chứng kiến giá DRAM tăng vọt và theo dữ liệu từ TrendForce, giá một số loại DRAM đã tăng lên tới 171,8% so với cùng kỳ năm trước. Điều này đem lại lợi thế lớn cho Samsung, khi mà các đối thủ cũng đang phải chịu áp lực cung – cầu trong mảng bộ nhớ truyền thống.

Dù vậy, mảng chip cao cấp, đặc biệt là các sản phẩm HBM (High Bandwidth Memory) – loại chip quan trọng cho AI và máy học — vẫn đang là điểm mà Samsung phải nỗ lực bắt kịp.

Một trong những thách thức lớn nhất đối với Samsung trong giai đoạn này là cạnh tranh và rào cản kỹ thuật trong phát triển chip AI cao cấp. Mặc dù Samsung đã đạt được bước tiến trong việc đáp ứng các yêu cầu của khách hàng như Nvidia, tiến độ giao hàng và khối lượng thực tế vẫn bị đánh giá là khiêm tốn so với kỳ vọng. Trong khi đó, các đối thủ như SK Hynix đã vươn lên dẫn đầu trong mảng HBM, tận dụng lợi thế thương mại AI để tăng lợi nhuận và thị phần.

Samsung cũng đang chịu áp lực từ các yếu tố bên ngoài: xung đột thương mại Mỹ – Trung, các biện pháp thuế quan và quy định xuất khẩu linh kiện, cũng như hạn chế gom hàng cao cấp vào Trung Quốc do các lệnh kiểm soát xuất khẩu. Thêm vào đó, việc Samsung đã mất vị trí dẫn đầu DRAM trước SK Hynix trong năm nay càng khiến gã khổng lồ bán dẫn Hàn Quốc phải đẩy mạnh đầu tư vào thế hệ HBM tiếp theo — dự kiến ra mắt sản phẩm HBM4 vào năm 2026 — để thu hẹp khoảng cách.

Được biết, mảng gia công chip (foundry) của Samsung cũng ghi nhận thu hẹp thua lỗ nhờ tăng tỷ lệ sử dụng công suất và cải thiện hiệu suất kinh doanh liên quan đến chi phí cố định. Nếu chỉ phụ thuộc vào memory, Samsung sẽ dễ bị tổn thương khi chu kỳ ngành quay đầu.﻿

Chuyên gia đánh giá kết quả quý III này không chỉ là cú hích tài chính ngắn hạn, mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Samsung trong lĩnh vực chip bộ nhớ — đặc biệt trong kỷ nguyên AI — nếu hãng có thể vượt qua thách thức phát triển chip cao cấp. Thị trường hiện đang trong giai đoạn “cân bằng lại” với sự dịch chuyển nhu cầu mạnh mẽ từ bộ nhớ thông thường sang bộ nhớ hiệu năng cao cho AI, và các công ty nắm được công nghệ HBM tiên tiến sẽ có lợi thế chiến lược.

Samsung đang đặt cược vào tương lai bằng việc đẩy nhanh nghiên cứu-phát triển, mở rộng hợp tác với các khách hàng AI lớn, và chuẩn bị tung ra các dòng chip mới để bắt kịp xu hướng. Nếu thành công trong việc chuyển từ “chủ lực bộ nhớ truyền thống” sang “đối thủ đáng gờm trong chip AI cao cấp”, lợi nhuận không chỉ dừng ở đợt bùng nổ này mà có thể duy trì lâu dài.

Theo: Reuters

Nhà máy ‘đắp chiếu’ 25 tỷ USD của Samsung được cứu ngoạn mục nhờ ký hợp đồng với… 2 khách hàng

Theo Vũ Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sau đậu nành, nền kinh tế lớn nhất BRICS lại âm thầm ngừng mua mặt hàng tỷ USD khác của Mỹ, đồng minh của Washington vô tình hưởng lợi

Sau đậu nành, nền kinh tế lớn nhất BRICS lại âm thầm ngừng mua mặt hàng tỷ USD khác của Mỹ, đồng minh của Washington vô tình hưởng lợi Nổi bật

Nước châu Âu bất ngờ “tịch thu” công ty chip Trung Quốc sau khi Bắc Kinh ban hành các biện pháp hạn chế ngành bán dẫn

Nước châu Âu bất ngờ “tịch thu” công ty chip Trung Quốc sau khi Bắc Kinh ban hành các biện pháp hạn chế ngành bán dẫn Nổi bật

Ăn miếng trả miếng, quốc gia BRICS bắt đầu siết chặt đường biển 'trừng phạt' ngược lại Mỹ, dòng chảy hàng hải lại căng thẳng

Ăn miếng trả miếng, quốc gia BRICS bắt đầu siết chặt đường biển 'trừng phạt' ngược lại Mỹ, dòng chảy hàng hải lại căng thẳng

10:18 , 14/10/2025
'Cá voi' tiền số bán khống Bitcoin, ung dung ẵm 160 triệu USD ngay trước cú sập lớn nhất lịch sử, đặt lệnh sớm hơn phát biểu của ông Trump chỉ 1 phút

'Cá voi' tiền số bán khống Bitcoin, ung dung ẵm 160 triệu USD ngay trước cú sập lớn nhất lịch sử, đặt lệnh sớm hơn phát biểu của ông Trump chỉ 1 phút

10:01 , 14/10/2025
Mark Zuckerberg tiếp tục chiêu mộ founder startup 12 tỷ USD

Mark Zuckerberg tiếp tục chiêu mộ founder startup 12 tỷ USD

09:45 , 14/10/2025
Kho dầu của Nga bốc cháy ngùn ngụt khi Ukraine mở cuộc tấn công Crimea

Kho dầu của Nga bốc cháy ngùn ngụt khi Ukraine mở cuộc tấn công Crimea

09:38 , 14/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên