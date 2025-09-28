Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xiaomi thách thức Samsung ở thị trường quốc tế

28-09-2025 - 17:51 PM | Tài chính quốc tế

Tập đoàn công nghệ Trung Quốc Xiaomi vừa chính thức ra mắt thị trường toàn cầu nhiều sản phẩm mới, trong đó có các mẫu smartphone cạnh tranh trực diện với Samsung.

Trong sự kiện ra mắt sản phẩm vừa diễn ra tại thành phố Munich (Đức), Xiaomi đã công bố dòng Xiaomi 15T series gồm hai mẫu: Xiaomi 15T và Xiaomi 15T Pro, có giá lần lượt 649 Euro (tương đương khoảng 766 USD) và 799 Euro. Tờ CNBC đánh giá, đây là bước tiếp nối chiến lược của tập đoàn công nghệ Trung Quốc nhằm đưa những chiếc điện thoại sở hữu cấu hình cao cấp ra thị trường toàn cầu với mức giá cạnh tranh.

Tại sự kiện, Xiaomi nhấn mạnh vào cụm ba camera, màn hình lớn 6,83 inch và dung lượng pin mạnh, nhằm định vị sản phẩm như đối thủ tiềm năng với dòng Galaxy A (tầm trung) và Galaxy S (cao cấp) của Samsung.

Mẫu sản phẩm mới của Xiaomi

Để so sánh, Samsung Galaxy S25 có giá khởi điểm 799 Euro, trong khi mẫu cao cấp nhất S25 Ultra tại Đức được bán từ 1.249 Euro.

"Về cơ bản, 15T là một chiếc điện thoại cao cấp (flagship) có giá phải chăng: sở hữu tính năng cao cấp nhưng được định giá thấp hơn một nấc so với phân khúc siêu cao cấp", ông Bryan Ma, Phó chủ tịch mảng nghiên cứu thiết bị tại International Data Corporation, nhận định.

Trong vài năm qua, Xiaomi đã mở rộng danh mục sản phẩm, từ máy giặt cho đến xe điện. Tại châu Âu, hãng hiện đứng thứ ba về thị phần smartphone, sau Samsung và Apple, nhờ sự kết hợp giữa các dòng sản phẩm tầm trung và cao cấp, tạo sức ép đáng kể lên hai "ông lớn" này.

Đầu năm nay, Xiaomi cũng đã đưa dòng Xiaomi 15 ra thị trường quốc tế. Tại Trung Quốc, hãng đang chuẩn bị trình làng dòng Xiaomi 17. Đây được xem là những mẫu điện thoại flagship mới của hãng.

"Xiaomi 15T là bước đi quan trọng khác trong chiến lược cao cấp hóa của hãng, đặc biệt nhắm tới nhóm khách hàng vừa nhạy cảm về giá, vừa quan tâm đến cấu hình nhưng vẫn mong muốn trải nghiệm thiết bị cao cấp", ông Runar Bjorhovde, nhà phân tích của Canalys, nhận định.

Không chỉ dừng ở smartphone, Xiaomi còn công bố ra mắt toàn cầu thương hiệu Mijia cho các thiết bị gia dụng, gồm tủ lạnh, máy giặt và điều hòa - động thái được cho là "sao y" chiến lược của Samsung. Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc từ lâu đã kinh doanh đa ngành, từ thiết bị gia dụng, smartphone cho tới TV.

"Xiaomi gây áp lực tự nhiên lên bất kỳ đối thủ nào khi gia nhập một lĩnh vực mới, nhờ mô hình hoạt động: sản phẩm chất lượng tốt nhưng được định giá rất cạnh tranh", ông Bryan Ma bổ sung.

Theo Thuỳ An

VTV

