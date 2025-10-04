Samsung là thương hiệu công nghệ được yêu thích nhất tại Better Choice Awards 2025

Samsung được vinh danh ở hạng mục “Thương hiệu công nghệ được yêu thích nhất” tại Better Choice Awards 2025 - giải thưởng ghi nhận những thương hiệu tạo ảnh hưởng tích cực đến người tiêu dùng Việt Nam, dựa trên bình chọn từ cộng đồng và đánh giá chuyên môn.

Không chỉ hiện diện rộng khắp ở các phân khúc thiết bị công nghệ, Samsung còn được người dùng đánh giá cao nhờ cách tiếp cận bền bỉ, đặt yếu tố bản địa hóa và sự gắn kết lâu dài với thị trường Việt Nam làm trọng tâm. Trong suốt năm 2025, hãng đã cho thấy nỗ lực vượt ra ngoài vai trò một nhà sản xuất, để trở thành thương hiệu đồng hành cùng người dùng cả trong trải nghiệm công nghệ lẫn các giá trị văn hóa - xã hội.

Từ tiếng Việt trên Galaxy AI đến hành trình tôn vinh văn hóa Việt

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong chiến lược của Samsung tại Việt Nam năm nay là việc thúc đẩy mạnh mẽ quá trình bản địa hóa công nghệ, với trọng tâm là Galaxy AI. Tiếng Việt là một trong 13 ngôn ngữ đầu tiên được Samsung hỗ trợ trên nền tảng AI này - cho thấy vị trí chiến lược của thị trường Việt Nam trong hệ sinh thái sản phẩm toàn cầu.

Đáng chú ý, phần lớn công đoạn phát triển và kiểm thử tiếng Việt cho Galaxy AI được thực hiện ngay tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Samsung Việt Nam (SRV), bởi đội ngũ kỹ sư người Việt.

Tiếp nối nỗ lực bản địa hóa công nghệ, Samsung đã tổ chức sự kiện trải nghiệm “Một đêm hóa sĩ tử” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trong khuôn khổ chiến dịch “Galaxy AI hiểu tiếng Việt, tôn vinh giá trị Việt”. Không đơn thuần là hoạt động trình diễn sản phẩm, sự kiện kết hợp không gian di sản với các tính năng AI ngôn ngữ, nhằm giúp người dùng khám phá tri thức Việt bằng những phương thức hiện đại.

Sự kiện trải nghiệm "Một đêm hóa sĩ tử" được Samsung tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Ở quy mô rộng hơn, chiến dịch “Galaxy AI hiểu tiếng Việt, tôn vinh du lịch Việt” do Samsung phối hợp cùng Cục Du lịch Quốc gia phát động đã thu hút hơn 2.000 bài dự thi và tạo ra hàng trăm triệu lượt hiển thị trên mạng xã hội. Bằng cách khuyến khích người dùng kể lại hành trình khám phá quê hương qua lăng kính Galaxy AI, chiến dịch này cho thấy một hướng tiếp cận khác biệt: thay vì nói về công nghệ, Samsung để người dùng tự thể hiện giá trị của công nghệ theo cách gần gũi và có chiều sâu hơn.

Cuộc thi sáng tạo nội dung “Galaxy AI Hiểu Tiếng Việt, Tôn Vinh Du Lịch Việt” do Samsung phối hợp cùng cùng Trung tâm Thông tin du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chiến lược toàn cầu của Samsung

Sau 16 năm đầu tư, Samsung hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đạt 23,2 tỷ USD, gấp hơn 34 lần so với thời điểm năm 2008. Các nhà máy tại Bắc Ninh, Thái Nguyên và TP.HCM không chỉ đảm nhiệm vai trò sản xuất mà còn đóng góp hơn 25% doanh thu toàn cầu của tập đoàn trong năm 2024.

Tháng 7 năm nay, Samsung đánh dấu một cột mốc quan trọng tại thị trường Việt Nam khi chiếc điện thoại thứ 2 tỷ được xuất xưởng từ các nhà máy của hãng. Đây là thành quả của chuỗi sản xuất liên tục từ năm 2009, khẳng định vai trò của Việt Nam không chỉ là một cứ điểm chiến lược trong khu vực, mà đã trở thành một trong những trung tâm sản xuất lớn nhất toàn cầu của Samsung.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Giám đốc điều hành Samsung Electronics Roh Tae Moon cùng chiếc điện thoại thứ 2 tỷ được Samsung sản xuất tại Việt Nam.

Năm 2025, Samsung tiếp tục mở rộng đầu tư vào lĩnh vực linh kiện với bản ghi nhớ 1,8 tỷ USD ký cùng tỉnh Bắc Ninh và dự án bổ sung vốn 1,2 tỷ USD cho Samsung Display Việt Nam. Song song với đó, trung tâm R&D tại Hà Nội tiếp tục là nơi phát triển các tính năng ngôn ngữ cho Galaxy AI, khẳng định vị thế của đội ngũ kỹ sư Việt trong hệ sinh thái toàn cầu của hãng.

Không chỉ tập trung vào năng lực sản xuất, Samsung còn chủ động kết nối với chuỗi cung ứng nội địa thông qua mô hình nhóm phản ứng nhanh, nhằm tìm kiếm, đánh giá và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt tiềm năng trong việc nâng cao năng lực và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Khi các sản phẩm dẫn dắt đổi mới thực sự chạm đến người dùng

Không chỉ được vinh danh là “Thương hiệu công nghệ được yêu thích nhất năm”, Samsung còn là cái tên nổi bật với loạt giải thưởng tại Better Choice Awards 2025 - ghi nhận những bước tiến đồng bộ từ công nghệ AI, thiết kế phần cứng cho đến trải nghiệm sức khỏe số.

Ở mảng trí tuệ nhân tạo, Galaxy AI giành giải “Giải pháp AI tiếng Việt xuất sắc”, trong khi Samsung được công nhận là “Thương hiệu tiên phong ứng dụng AI phục vụ người Việt” - đánh dấu định hướng bản địa hóa công nghệ rõ nét của hãng trong năm qua.

Ở nhóm thiết bị, Galaxy Z Fold7 chiến thắng hạng mục “Đột phá thiết kế trên thiết bị công nghệ”, nhờ thiết kế mỏng kỷ lục nhưng vẫn duy trì được trải nghiệm ở đẳng cấp flagship. Trong khi đó, dòng TV Neo QLED Mini LED QN950F 8K được trao giải “Thiết bị đột phá về trải nghiệm đa phương tiện”, phản ánh xu hướng nâng cao chất lượng giải trí tại gia bằng công nghệ hiển thị cao cấp. Khép lại danh sách, Galaxy Watch8 Series được vinh danh với giải “Đột phá sáng tạo về công nghệ chăm sóc sức khỏe”, nhờ các tính năng theo dõi giấc ngủ, nhịp tim và chu kỳ sinh học.