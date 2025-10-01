Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Samsung ra mắt 2 mẫu loa tháp di động mới tại Việt Nam

01-10-2025 - 14:31 PM | Thị trường

Samsung giới thiệu hai mẫu loa tháp di động ST50F và ST40F tại Việt Nam, mang đến trải nghiệm âm thanh mạnh mẽ, hiệu ứng ánh sáng sống động và thời lượng pin dài, hướng tới không gian giải trí trong nhà lẫn ngoài trời.

Samsung ra mắt 2 mẫu loa tháp di động mới tại Việt Nam- Ảnh 1.

Samsung Vina vừa chính thức ra mắt dòng loa tháp di động mới tại thị trường Việt Nam với hai mẫu ST50F và ST40F. Đây là thế hệ loa được thiết kế cho những buổi tụ họp đông người, kết hợp công nghệ âm thanh hiện đại cùng thiết kế trẻ trung.

Cả hai mẫu loa đều mang đến công suất mạnh mẽ: ST50F đạt 240W với thời lượng pin lên đến 18 giờ, trong khi ST40F có công suất 160W và pin 12 giờ. Hệ thống loa woofer kép và tweeter vòm kép giúp âm thanh lan tỏa rộng, đồng đều, trong khi các chế độ âm thanh đa dạng cho phép người dùng tùy chỉnh theo từng bối cảnh.

Ngoài âm thanh, yếu tố ánh sáng cũng được Samsung chú trọng. Loa được trang bị hiệu ứng LED Party Lights+ với nhiều chế độ màu sắc và nhịp điệu, có thể điều khiển thông qua ứng dụng Samsung Sound Tower App. Khả năng kháng tia nước IPX4 và pin có thể thay thế giúp thiết bị phù hợp cho các buổi tiệc ngoài trời.

Thiết kế di động là điểm nhấn khác biệt: ST50F tích hợp bánh xe và tay kéo telescopic, trong khi ST40F có tay cầm gọn nhẹ, thuận tiện khi di chuyển. Bên cạnh đó, loa còn hỗ trợ chế độ karaoke với micro và cổng cắm guitar, biến không gian giải trí thành sân khấu mini.

Dòng loa mới đã có mặt trên toàn quốc với giá bán lẻ đề nghị 12,99 triệu đồng cho mẫu ST50F và 9,49 triệu đồng cho ST40F. Samsung cũng triển khai chương trình ưu đãi kèm micro và voucher cho khách hàng trong tháng ra mắt.


