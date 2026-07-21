Samsung ra mắt máy giặt sấy thương mại mới, tăng hiệu quả vận hành cho doanh nghiệp

Samsung lựa chọn tiếp cận những nhu cầu đó với thế hệ máy giặt sấy thương mại mới, hướng đến các mô hình kinh doanh như cửa hàng giặt tự động, khách sạn và khu lưu trú.

Thị trường giặt sấy thương mại bước vào giai đoạn phát triển mới

Sự phát triển của ngành du lịch, dịch vụ lưu trú, căn hộ dịch vụ cùng xu hướng sử dụng các dịch vụ tiện ích đang tạo động lực mới cho thị trường giặt sấy thương mại tại Việt Nam. Theo số liệu được Samsung dẫn từ Bộ Công Thương (5/2022), quy mô thị trường hiện đạt khoảng 205 triệu USD mỗi năm với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 6%, cao hơn đáng kể so với mức trung bình 3,6% của khu vực châu Á. Một nghiên cứu khác thực hiện trong năm 2022 cũng cho thấy cả nước có 15.316 cửa hàng giặt sấy, trong đó 96% là các cửa hàng quy mô nhỏ hoặc hộ kinh doanh.

Những con số này cho thấy thị trường vẫn còn dư địa phát triển lớn, đặc biệt khi ngày càng nhiều nhà đầu tư quan tâm đến mô hình cửa hàng giặt tự phục vụ. Tuy nhiên, như đã nói ở trên phần lớn các cửa hàng hiện vẫn vận hành theo mô hình truyền thống với các thiết bị gia dụng là chủ đạo, chưa được thiết kế cho cường độ khai thác liên tục. Điều này dẫn đến những hạn chế về độ bền, hiệu suất vận hành cũng như khả năng mở rộng kinh doanh trong dài hạn.

Phát biểu tại sự kiện ra mắt, bà Tạ Thuý Hà - Giám đốc Ngành hàng Điện lạnh Gia dụng, Samsung Việt Nam chia sẻ: "Để đáp ứng cho sự phát triển cũng như nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, doanh nghiệp không chỉ cần một thiết bị giặt sấy có hiệu suất tốt mà còn cần một giải pháp vận hành ổn định, dễ quản lý, tối ưu chi phí và có dịch vụ hậu mãi đáng tin cậy. Đây chính là cơ hội để Samsung mang kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực công nghệ giặt sấy đến với phân khúc thương mại".

Từ định hướng đó, Samsung đã chính thức giới thiệu bộ đôi máy giặt và máy sấy công nghiệp thế hệ mới, sở hữu độ bền đã được kiểm chứng, hiệu suất vận hành cao cùng dịch vụ hậu mãi chính hãng, hướng tới các mô hình như cửa hàng giặt tự phục vụ, khách sạn, căn hộ dịch vụ, ký túc xá và nhiều lĩnh vực dịch vụ khác.

Hiệu suất vượt trội cho nhu cầu kinh doanh

Với các cửa hàng giặt tự phục vụ, khách sạn hay cơ sở lưu trú, thiết bị không chỉ cần vận hành liên tục mà còn phải đáp ứng khả năng xử lý nhiều loại đồ vải có kích thước lớn như chăn, ga hay mền. Đây cũng là lý do Samsung trang bị máy giặt thương mại dung tích 18 kg và máy sấy 14 kg, đủ khả năng xử lý những món đồ cồng kềnh như chăn, ga hay mền trong một lần giặt, thay vì phải chia thành nhiều mẻ như các thiết bị có dung tích nhỏ hơn. Điều này giúp doanh nghiệp xử lý khối lượng đồ lớn hơn trong mỗi chu trình, giảm số lần vận hành và nâng cao hiệu quả khai thác thiết bị.

Samsung ra mắt Giải pháp giặt sấy công nghiệp thế hệ mới

Khối lượng giặt lớn đi kèm yêu cầu duy trì chất lượng làm sạch. Để giải quyết bài toán này, Samsung tích hợp Bubble Technology, sử dụng bộ tạo bong bóng giúp hòa tan chất giặt tẩy ngay từ đầu chu trình, thẩm thấu nhanh vào sợi vải để làm sạch hiệu quả ngay cả với lượng đồ lớn. Công nghệ này kết hợp cùng hệ thống Water Shot và các chương trình giặt chuyên biệt nhằm tối ưu hiệu quả giặt mà vẫn đảm bảo chất lượng chăm sóc vải.

Rút ngắn thời gian giặt với công nghệ SuperSpeed giúp tối ưu hiệu suất

Bên cạnh đó, Samsung còn trang bị công nghệ SuperSpeed, cho phép hoàn thành chu trình giặt tiêu chuẩn chỉ trong khoảng 36 phút, trong khi máy sấy hoàn tất chu trình trong khoảng 45 phút. Thời gian xử lý được rút ngắn đồng nghĩa với việc cửa hàng có thể phục vụ nhiều lượt khách hơn mỗi ngày, góp phần nâng cao hiệu suất khai thác và tối ưu doanh thu từ chính hệ thống thiết bị.

Độ bền quyết định hiệu quả đầu tư

Đối với các mô hình kinh doanh giặt sấy, tốc độ xử lý chỉ là một phần của bài toán. Quan trọng hơn là khả năng vận hành ổn định trong nhiều năm, bởi bất kỳ khoảng thời gian thiết bị ngừng hoạt động nào cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu. Để đáp ứng yêu cầu này, Samsung đã trang bị cho máy giặt công nghiệp động cơ Direct Drive, hệ thống cân bằng tiên tiến kết hợp cùng lồng giặt thép không gỉ được thiết kế cho cường độ vận hành cao. Ngoài ra, công nghệ giảm rung VRT+ cũng góp phần không nhỏ giúp chiếc máy được vận hành êm ái, càng làm tăng cường tuổi thọ thiết bị trong quá trình khai thác.

Cận cảnh giải pháp giặt sấy thế hệ mới

Theo đại diện Samsung cho biết thiết bị đã vượt qua bài kiểm tra độ bền lên tới 30.000 chu kỳ giặt vượt xa mọi chiếc máy giặt gia dụng thông thường. Đây cũng là yếu tố được các đơn vị đang trực tiếp vận hành mô hình giặt tự phục vụ đánh giá cao.

Sản phẩm trưng bày tại buổi ra mắt

Ông Phạm Anh Vũ, Đồng sáng lập Công ty WW Việt Nam nhận định: "Trong mô hình kinh doanh giặt tự phục vụ, thiết bị chính là tài sản tạo ra doanh thu mỗi ngày. Vì vậy, yếu tố quan trọng nhất là khả năng vận hành ổn định và độ bền trong suốt vòng đời khai thác. Một thiết bị có thời gian vận hành liên tục, ổn định, bền bỉ sẽ giúp cửa hàng duy trì doanh thu, giảm chi phí bảo trì và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Đây cũng là lý do chúng tôi đánh giá cao các giải pháp được phát triển theo tiêu chuẩn thương mại như giải pháp giặt sấy công nghiệp của Samsung".

Samsung sẽ phân phối sản phẩm này thông qua các đối tác chiến lược: WW Việt Nam, và Asiatech Holding và Wash Friends Việt Nam, thúc đẩy ngành giặt sấy thương mại theo hướng hiện đại, thông minh, bền vững

Tối ưu trải nghiệm sử dụng và vận hành

Bên cạnh hiệu suất và độ bền, Samsung cũng chú trọng những chi tiết giúp việc vận hành hàng ngày trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Máy sấy được trang bị bảng điều khiển hai vị trí, cho phép người dùng thao tác thoải mái cả khi đặt độc lập hoặc xếp chồng với máy giặt. Ngoài ra, máy sấy được thiết kế cửa đảo chiều giúp thay đổi linh hoạt trong nhiều không gian lắp đặt khác nhau, trong khi thiết kế xếp chồng hỗ trợ tối ưu diện tích cho các cửa hàng có mặt bằng hạn chế.

Bảng điều khiển 2 vị trí giúp người dùng thao tác thoải mái cả khi đặt độc lập hoặc xếp chồng với máy giặt

Cửa thiết kế đảo chiều giúp hỗ trợ tối ưu diện tích cho các cửa hàng có mặt bằng hạn chế.

Ở góc độ quản lý, Samsung phát triển hệ thống API mở cho phép kết nối với nền tảng quản lý của bên thứ ba, hỗ trợ điều khiển từ xa, quản lý tập trung cũng như tích hợp hệ thống thanh toán và bơm nước giặt xả tự động. Cùng với các tính năng hỗ trợ bảo trì như Drum Clean hay cảm biến Vent Sensor giúp cảnh báo vệ sinh bộ lọc gió, hệ thống giúp doanh nghiệp theo dõi tình trạng thiết bị và tối ưu quá trình vận hành. Đây được xem là nền tảng để các cửa hàng xây dựng mô hình vận hành hiện đại và dễ dàng mở rộng quy mô trong tương lai.

Ông Park Cheon Kyu, Giám đốc Điều hành Công ty Wash Friends Việt Nam, đơn vị đang vận hành chuỗi cửa hàng giặt tự phục vụ, cho biết: "Khi quy mô chuỗi ngày càng mở rộng, khả năng vận hành ổn định và quản lý đồng bộ trở thành yếu tố then chốt. Thiết bị cần đáp ứng cường độ khai thác liên tục, dễ bảo trì và có khả năng tích hợp với các hệ thống quản lý, thanh toán nhằm giảm chi phí vận hành cũng như nâng cao trải nghiệm khách hàng".

Ông Hyung Bin Joo, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Điện tử Samsung Việt Nam trao chứng nhận hợp tác chiến lược với Wash Friends Việt Nam

Đánh giá về giải pháp mới của Samsung, đại diện đơn vị này nhận định: "Điểm chúng tôi đánh giá cao là khả năng mở rộng và tích hợp của nền tảng công nghệ Samsung. Thiết bị có thể kết nối với các hệ thống thanh toán, phần mềm quản lý cửa hàng cũng như các giải pháp vận hành khác, tạo nền tảng để doanh nghiệp xây dựng mô hình giặt tự phục vụ hiện đại và dễ dàng mở rộng trong tương lai".

Hướng tới một thị trường chuyên nghiệp hơn

Khi thị trường giặt sấy thương mại tiếp tục phát triển cùng sự mở rộng của ngành du lịch, lưu trú và dịch vụ, cuộc cạnh tranh nhiều khả năng sẽ không còn nằm ở việc ai sở hữu nhiều thiết bị hơn, mà ở khả năng vận hành hiệu quả và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Đây cũng là xu hướng đang định hình thế hệ giải pháp giặt sấy thương mại mới trên thị trường.

Khách hàng tham quan, trải nghiệm các tính năng của giải pháp giặt sấy thế hệ mới đến từ Samsung.

Theo Samsung, mục tiêu của hãng không chỉ dừng lại ở việc bổ sung thêm một lựa chọn thiết bị cho thị trường mà còn hướng đến việc đồng hành cùng các doanh nghiệp trong quá trình nâng cấp mô hình kinh doanh. Bà Tạ Thúy Hà - Giám đốc Điều hành Ngành hàng Điện lạnh Gia dụng Samsung Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi kỳ vọng Samsung sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường giặt sấy thương mại theo hướng hiện đại và chuyên nghiệp hơn. Bằng việc kết hợp thế mạnh công nghệ của Samsung với kinh nghiệm triển khai của các đối tác tại Việt Nam, chúng tôi mong muốn mang đến những giải pháp giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu trải nghiệm khách hàng và sẵn sàng đáp ứng những mô hình kinh doanh mới trong tương lai".