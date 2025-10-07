Samsung tiếp tục “Vươn mình cùng Việt Nam” với Galaxy AI thấu hiểu tiếng Việt

Chiến thắng của Galaxy AI tại Better Choice Awards 2025 là một cột mốc quan trọng, khẳng định dấu ấn tiếng Việt trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng mạnh mẽ.

Hơn cả một công cụ

Hãy tưởng tượng một ngày nơi trí tuệ nhân tạo (AI) đồng hành như một người bạn gần gũi có thể thấu hiểu chúng ta qua từng lời nói, làm cho các khoảnh khắc trong cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Với Galaxy AI, Samsung đã biến điều đó thành hiện thực khi đưa AI hiểu tiếng Việt len lỏi sâu vào nhịp sống thường ngày, hỗ trợ chúng ta vượt qua những khó khăn, chinh phục những điều chưa từng có.

Từ Live Translate cho phép dịch thuật mượt mà khi trò chuyện với bạn bè quốc tế, Note Assist tóm tắt ghi chép nhanh chóng để bạn tập trung vào ý tưởng lớn, cho đến Generative Edit hỗ trợ sáng tạo hình ảnh theo cảm hứng cá nhân hay Circle to Search giúp chúng ta khám phá thế giới chỉ bằng cách vẽ vòng tròn trên màn hình. Nhưng quan trọng hơn hết chính là việc Galaxy AI được tối ưu hóa cho tiếng Việt và được chính các kỹ sư tài năng của Việt Nam chắp cánh, khơi dậy niềm tin giúp bạn tự tin hơn trong công việc, học tập cũng như sáng tạo. Nhờ đó, Galaxy AI đang thay đổi cuộc chơi, biến mỗi người dùng trở thành phiên bản mạnh mẽ hơn của chính mình, lan tỏa sức mạnh từ những hành động nhỏ để chạm đến những thành tựu lớn.

Khơi dậy niềm tự hào về giá trị dân tộc

Thành công thực sự của Galaxy AI không nằm ở sự tiện lợi cho mọi tác vụ thường ngày, mà ở khả năng thấu hiểu tiếng Việt, trở thành một cầu nối văn hóa sống động, đánh thức tình yêu sâu sắc với ngôn ngữ, văn hoá, di sản và mảnh đất quê hương. Qua nhiều hoạt động sáng tạo, những trải nghiệm tương tác đầy cảm hứng như "Một đêm hóa Sĩ Tử" tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Galaxy AI đưa giới trẻ trở về với tri thức cổ xưa, nơi công nghệ hiện đại hòa quyện cùng tri thức Việt, giúp họ ghi danh, luận đạo và cảm nhận rõ nét mạch nguồn văn hoá dân tộc.

Hành trình "Một đêm hoá Sĩ Tử" với Galaxy AI.

Bên cạnh đó, cuộc thi "Galaxy AI hiểu tiếng Việt, Tôn vinh Du lịch Việt" cũng đã thu hút hơn 2.000 bạn trẻ tham gia, tạo nên hơn 100 triệu lượt tương tác, nơi mỗi bức ảnh, mỗi câu chuyện đã được AI hỗ trợ để khắc họa vẻ đẹp chân thực mà phong phú của thiên nhiên và con người Việt Nam. Những khoảnh khắc ấy không chỉ lan tỏa nét đẹp văn hóa mà còn truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa cho người trẻ về cách sử dụng công nghệ để đưa giá trị Việt vươn mình. Galaxy AI đang thay đổi cách chúng ta nhìn nhận bản thân: từ những người thừa kế, trở thành những người kiến tạo, mang khát vọng vươn mình để hành động vì sự phát triển của dân tộc.

Và điều này đã đem đến kết quả không ngờ. Tại Better Choice Awards 2025 vừa qua, Galaxy AI đã được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng: "Giải pháp AI tiếng Việt xuất sắc" và "Thương hiệu tiên phong ứng dụng AI phục vụ người Việt". Cột mốc này đã minh chứng cho sự công nhận từ giới chuyên môn cũng như niềm tin và tình cảm mà người dùng Việt dành cho Samsung trong hành trình phổ cập AI. Đặc biệt, việc vượt qua cả những cái tên bản địa cho thấy được tiềm năng cũng như sứ mệnh của Galaxy AI sẽ còn rộng mở và phát triển hơn nữa.

Theo Hội đồng Thẩm định, Galaxy AI nổi bật ở chiều sâu công nghệ, tính ứng dụng thực tế và tầm nhìn dài hạn, khơi dậy niềm tự hào ngôn ngữ Việt, phù hợp với tinh thần "Vươn mình bứt phá - Tự hào Việt Nam". Và hơn hết, Galaxy AI đã truyền tải thông điệp rằng công nghệ thực sự ý nghĩa khi nó khơi dậy tiềm năng, thay đổi cuộc sống và lan tỏa giá trị bền vững cho thế hệ trẻ.

Voices of Galaxy - Tiếng nói truyền cảm hứng cho hành trình vươn mình

Từ nền tảng vững vàng ấy, chặng đường tiếp theo của AI hiểu tiếng Việt hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cảm hứng thông qua Voices of Galaxy, một chiến dịch mang ý nghĩa đồng hành khích lệ, thôi thúc người Việt hành động để vươn mình cùng đất nước. Ra mắt trên YouTube Samsung Vietnam từ tháng 9, Voices of Galaxy kể về 10 hành trình thực tế, 10 câu chuyện từ những con người bình dị nhưng mang theo những nỗ lực phi thường: từ bạn trẻ khởi nghiệp công nghệ, nghệ sĩ gìn giữ di sản, đến những tâm hồn dùng AI để chia sẻ vẻ đẹp quê hương.

Mỗi tập phim là một lời mời gọi, nơi Galaxy AI và các tính năng như Gemini Live hỗ trợ trò chuyện tự nhiên, am hiểu ngữ cảnh tiếng Việt, biến ý tưởng mơ hồ thành nội dung sống động, giúp giới trẻ không chỉ học hỏi mà còn dám bước ra khỏi vùng an toàn. Gemini Live, với sự linh hoạt đầy cảm xúc sẽ khơi dậy những cuộc đối thoại sâu sắc, nuôi dưỡng tình yêu văn hóa và khát vọng cá nhân.

Hơn bao giờ hết, Voices of Galaxy mở ra nhiều cơ hội hơn nữa cho người trẻ Việt, từ kết nối cộng đồng, thúc đẩy sáng tạo bền vững cho đến góp phần xây dựng một đất nước cùng vươn lên. Khi mỗi tiếng nói cá nhân được Galaxy AI lắng nghe, khuếch đại và truyền tải, sức mạnh cộng hưởng sẽ hình thành, biến khát vọng thành hành động tập thể tiếp lửa cho hành trình khẳng định "Vươn mình cùng Việt Nam".

Trong dòng chảy AI toàn cầu, sự đầu tư chân thành vào tiếng Việt của Samsung chính là chìa khóa giúp giới trẻ tự tin hội nhập, sáng tạo và tỏa sáng mang theo tình yêu quê hương như hành trang bền vững. Với Better Choice Awards 2025 làm mốc son quan trọng, hành trình này sẽ tiếp tục khơi dậy nhiều câu chuyện, truyền tải những giá trị ý nghĩa, để thế hệ mai sau không chỉ vươn mình, mà còn tiến xa trên bầu trời tương lai.