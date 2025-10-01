Sân bay Gia Bình nhận vốn khủng, khẳng định vị thế cửa ngõ quốc tế phía Bắc

Sân bay Gia Bình sẽ trở thành sân bay lớn nhất miền Bắc

Thông tin về sân bay Gia Bình bùng nổ sau khi được Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thành cấp sân bay 4E. Theo đó, sân bay Gia Bình có vị trí, chức năng là cảng hàng không quốc tế, dùng chung cho mục đích dân dụng và an ninh, quốc phòng. Được triển khai đồng thời là tuyến đại lộ Hà Nội Gia Bình - kết nối giữa sân bay và trung tâm thủ đô, gồm 10 - 14 làn cao tốc song hành và tích hợp tuyến đường sắt đô thị (metro) ở giữa.

Với tổng chi phí dự kiến khoảng 71.150 tỷ đồng, sân bay Gia Bình có mức đầu tư cực khủng khi gấp hơn 6 lần chi phí xây dựng nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất - ga nội địa lớn nhất nước (gần 11.000 tỷ đồng) và gấp hơn 3 lần tổng chi phí TP.Hà Nội đầu tư cho 2 dự án là tuyến vành đai 3 đi qua Đông Anh và cầu Tứ Liên (hơn 20.400 tỷ đồng). Như vậy, với quy mô khoảng 1.960 ha, sân bay Gia Bình lớn hơn sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, trở thành cảng hàng không quốc tế lớn nhất miền Bắc, chỉ đứng sau sân bay Long Thành.

Thông tin quy hoạch sân bay quốc tế Gia Bình trong 2 giai đoạn

Định hướng quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là một phần trong chiến lược phát triển hạ tầng hàng không quốc gia, hướng đến mục tiêu:

Phân phối nhiệm vụ khai thác với sân bay Nội Bài: Sân bay Gia Bình bổ sung và chia sẻ áp lực khai thác với sân bay Nội Bài đang quá tải, đặc biệt với công suất dự kiến 30 triệu khách/năm vào 2030.

Thúc đẩy kinh tế Đông Bắc Hà Nội: Vị trí trung tâm tam giác kinh tế Hà Nội - Quảng Ninh - Hải Phòng; kết nối với tuyến đường sắt liên vùng Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và các cảng biển lớn như Hải Phòng, Quảng Ninh… sân bay đi vào vận hành sẽ góp phần thúc đẩy vận chuyển hành khách và hàng hóa tại Đông Bắc Hà Nội.

Sân bay thông minh thế hệ mới: Dự án được định hướng trở thành sân bay thông minh thế hệ mới, ứng dụng công nghệ 4.0 và thiết kế xanh, mang lại trải nghiệm đẳng cấp cho hành khách.

Đón tiếp các đoàn khách VIP và chuyên cơ quốc tế: Sân bay có ga VIP riêng, mục tiêu phục vụ khoảng 1 triệu hành khách/năm và sẽ mở rộng công suất lên 3 triệu hành khách vào năm 2050. Sân bay dự kiến bước đầu hoàn thiện vào năm 2026 để phục vụ Hội nghị thượng đỉnh APEC 2027, khẳng định vai trò là cửa ngõ quốc tế tại khu vực phía Bắc.

Sân bay Gia Bình: Điểm tựa kinh tế và bất động sản Đông Bắc Hà Nội

Sân bay Gia Bình và đại lộ Hà Nội - Gia Bình sẽ tạo ra một làn sóng di chuyển mạnh mẽ của các chuyên gia, kỹ sư và lao động cao cấp trong và ngoài nước, phục vụ cho các khu công nghiệp - dịch vụ đang bùng nổ tại Đông Bắc Hà Nội. Điều này không chỉ kích thích sự phát triển của dịch vụ lưu trú, du lịch… mà còn tạo ra một nhu cầu lớn về nhà ở, cho thuê và kinh doanh - đặc biệt là các dự án có vị trí thuận lợi, quy hoạch đồng bộ và tiện ích hiện đại.

Đại lộ Hà Nội - Gia Bình triển khai đồng bộ với sân bay đáp ứng nhu cầu di chuyển của đội ngũ lao động trong và ngoài nước

Nếu Sân bay Gia Bình là "điểm tựa", thì các dự án phát triển đô thị sẽ là đòn bẩy cho sự tăng trưởng nhanh, mạnh và bền vững, trong đó Centa Riverside là một trong những dự án hưởng lợi sớm nhất. Dự án nằm trong khu đô thị VSIP Bắc Ninh, nơi vốn đã là một trung tâm công nghiệp và đô thị sôi động với hàng loạt các doanh nghiệp và đội ngũ chuyên gia, lao động nước ngoài đông đảo. Centa Riverside sở hữu lợi thế kết nối khi chỉ cách trung tâm Bắc Ninh 15 phút, cách sân bay Gia Bình 20 phút, cách trung tâm Hà Nội 20 phút và cách sân bay Nội Bài 30 phút.

Centa Riverside tâm điểm an cư và đầu tư đón sóng đại lộ Hà Nội Gia Bình

Hơn nữa, Centa Riverside được quy hoạch đồng bộ, cung cấp đầy đủ các loại hình nhà ở và tiện ích cao cấp, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của người dân. Với môi trường sống văn minh, hiện đại và không gian xanh mát, dự án này không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là một kênh đầu tư sinh lời bền vững, đón đầu xu hướng phát triển của khu vực, khẳng định vị thế của một dự án tiên phong trong tương lai gần.

Tóm lại, sân bay Gia Bình tạo nên động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế và thị trường bất động sản khu vực. Với nguồn vốn đầu tư khổng lồ, quy hoạch bài bản và vị trí chiến lược, sân bay này sẽ trở thành nam châm thu hút dân cư và các nhà đầu tư. Các dự án bất động sản nằm trên quy hoạch phát triển đô thị gắn với sân bay Gia Bình như Centa Riverside đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá về giá trị trong tương lai gần.