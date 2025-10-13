Sân bay Long Thành “chốt” thời điểm bay chuyến thương mại đầu tiên, sẽ đón 20 triệu lượt khách quốc tế ngay trong năm đầu tiên đưa vào khai thác

ảnh minh họa

Sẽ khai thác vào năm 2026

Mới đây, Cục Hàng không Việt Nam công bố kế hoạch khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Theo đó, sân bay Long Thành sẽ được đưa vào khai thác theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu, dự kiến từ tháng 12/2025, sân bay sẽ phục vụ các chuyến bay kỹ thuật để kiểm tra và đánh giá toàn bộ hạ tầng trước khi chính thức hoạt động. Giai đoạn tiếp theo, từ tháng 6/2026, Long Thành sẽ chính thức đón các chuyến bay thương mại.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, toàn bộ thông tin chi tiết liên quan đến khai thác sẽ được công bố trong Tập bổ sung AIP theo chu kỳ AIRAC, dự kiến có hiệu lực từ ngày 11/6/2026. Đây là căn cứ quan trọng để các hãng hàng không trong và ngoài nước lên kế hoạch khai thác, đảm bảo hoạt động an toàn và đồng bộ.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành nằm tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai, cách trung tâm TP.HCM khoảng 40 km về phía đông. Với vị trí chiến lược, sân bay này được định hướng chia sẻ áp lực khai thác với sân bay Tân Sơn Nhất vốn đang quá tải, đồng thời đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa ngày càng tăng cao.

Theo phương án này, sân bay Long Thành sẽ khai thác 80% các chuyến bay quốc tế và 10% các chuyến bay nội địa. Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ khai thác 20% các chuyến bay quốc tế và 90% các chuyến bay nội địa.

Sân bay hình thành không chỉ là trung tâm giao thông mà còn kéo theo sự phát triển của các hệ sinh thái dịch vụ, thương mại, và dân cư xung quanh. (Ảnh minh hoạ)

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, nhà ga hành khách sân bay Long Thành giai đoạn 1 có công suất thiết kế 25 triệu lượt khách mỗi năm. Thời điểm đưa vào khai thác sân bay Long Thành giai đoạn 1, lượng khách quốc tế được dự báo đạt mức 20 triệu lượt khách mỗi năm. Chính vì vậy, giai đoạn 2 của dự án Sân bay Long Thành cần được triển khai đầu tư ngay sau khi giai đoạn 1 của dự án đưa vào khai thác.

Sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, được kỳ vọng sẽ trở thành cửa ngõ hàng không hiện đại bậc nhất, góp phần nâng cao năng lực trung chuyển quốc tế của Việt Nam. Thời gian qua, “siêu dự án” hạ tầng này đã ảnh hưởng tích cực đến bức tranh kinh tế - xã hội cũng như thị trường bất động sản. Sân bay hình thành không chỉ là trung tâm giao thông mà còn kéo theo sự phát triển của các hệ sinh thái dịch vụ, thương mại, và dân cư xung quanh, hình thành nên mô hình “đô thị sân bay”.

Theo ghi nhận, giá bất động sản quanh tuyến sân bay Long Thành có dấu hiệu tăng nhanh. Các dự án ra thị trường thu hút dòng tiền đầu tư. Nhiều người mua xác định vào “đón đầu” thời điểm sân bay đi vào khai thác cũng như các tuyến hạ tầng kết nối sân bay hoàn thiện. Dẫu vậy, nguồn cung mới tại khu vực Long Thành, Nhơn Trạch hiện khá ít.

Tại mặt tiền Tôn Đức Thắng (25B), cách sân bay Long Thành chỉ 10 phút đường bộ, dự án căn hộ FIATO Airport City đang được quan tâm. Khi đường sắt nhẹ Thủ Thiêm – Long Thành đi vào hoạt động sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ dự án đến sân bay chỉ còn 5 phút và về trung tâm TP.HCM chỉ còn 25 phút. Được biết, Block Galaxy của dự đã cất nóc và dự kiến bàn giao vào quý 4/2026, cùng thời điểm Sân bay Long Thành giai đoạn 1 đi vào vận hành. Block Fiesta đã chính thức khởi công, tiếp tục tiến độ xây dựng của toàn dự án.

Một dự án khác cùng khu vực là Spring Ville với các sản phẩm nhà phố, biệt thự, shophouse, căn hộ thanh khoản cũng khá tích cực nhờ vị trí gần sân bay.

Các dự án bất động sản như Gem Sky World, Century City, STC Long Thành, D2D Lộc An, ID Junction, Century City… cũng tăng tốc hoạt động trên thị trường thứ cấp trước thông tin sân bay Long Thành chuẩn bị vận hành.

Lộ trình kết nối hạ tầng từ trung tâm TP.HCM đi sân bay Long Thành

Trước khả năng sân bay Long Thành sẽ tiếp nhận hết chuyến bay quốc tế từ sân bay Tân Sơn Nhất, nhà chức trách đang phải tính phương án kết nối giao thông giữa trung tâm TP.HCM với sân bay nằm cách đó hơn 40km. Hiện nhiều công trình đường bộ đang được gấp rút thi công để kịp tiến độ phục vụ kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành.

Có 3 lộ trình kết nối trung tâm TP.HCM với sân bay lớn nhất Việt Nam. Lộ trình thứ nhất là từ cao tốc TP.HCM - Long Thành rẽ sang cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu rồi kết nối vào sân bay Long Thành. Đây cũng là tuyến đường ngắn nhất từ trung tâm TP.HCM đến sân bay.

Lộ trình thứ hai là từ cao tốc TP.HCM - Long Thành rẽ sang Vành đai 3 TP.HCM, đi qua cầu Nhơn Trạch, rẽ vào đường 25C (đường Nguyễn Ái Quốc) chạy xuyên qua Khu công nghiệp Nhơn Trạch rồi kết nối vào sân bay Long Thành.

Lộ trình thứ ba là đi hết cao tốc Bến Lức - Long Thành, rẽ sang cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu rồi đi vào đường nối sân bay. Lộ trình này phù hợp với người dân phía Nam TPHCM, tỉnh Tây Ninh và các tỉnh, thành ở Tây Nam Bộ.

Loạt hạ tầng kết nối từ trung tâm TP.HCM đến sân bay Long Thành đã và đang được hình thành. Ảnh minh hoạ

Trên cao tốc Bến Lức - Long Thành, VEC sẽ xây xong cầu Bình Khánh vào tháng 9 và hoàn thành cầu Phước Khánh vào tháng 9/2026, qua đó nối thông toàn bộ cao tốc Bến Lức - Long Thành. Với tuyến Vành đai 3, hạng mục cầu Nhơn Trạch và nút giao với cao tốc TPHCM - Long Thành (đã thông xe vào tháng 8/2025).

Hai hạng mục đường nối sân bay (T1 và T2) cũng đang được hoàn thiện. Trong đó, đường T1 từ sân bay cắt qua quốc lộ 51, nối sang đường 25C có bề rộng 80m, dự kiến cuối năm nay hoặc chậm nhất quý 1/2026 sẽ hoàn thành.

Phục vụ việc kết nối sân bay, ngoài tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành; dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên sang Đồng Nai đang được nghiên cứu thì mới đây TP.HCM đề xuất tuyến metro nhanh nối sân bay Tân Sơn Nhất - sân bay Long Thành, rút ngắn thời gian di chuyển giữa 2 sân bay còn 30- 40 phút.

Nếu được triển khai sớm và đồng bộ, tuyến metro nhanh kết nối hai sân bay sẽ không chỉ giúp giải quyết tình trạng quá tải giao thông mà còn đóng vai trò hạ tầng chiến lược, tăng năng lực cạnh tranh dài hạn của hàng không Việt Nam cũng như phát triển kinh tế - xã hội và thị trường bất động sản khu vực.

Có thể thấy, loạt hạ tầng quy mô lớn đang đổ bộ thị trường Đồng Nai nói chung, Nhơn Trạch nói riêng khiến diện mạo nơi đây ngày càng đổi thay. Những doanh nghiệp, dự án bất động sản hiện diện từ thời điểm đầu ở vùng đất này, đến nay đang hưởng “thành quả” từ sự phát triển hạ tầng khu vực.