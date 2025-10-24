Sân bay mới rộng 720ha, trị giá 15.000 tỷ đồng, cách Nội Bài chỉ 80km đang được "thai nghén" đến đâu?

Ninh Bình khảo sát vị trí xây dựng sân bay

Ngày 23/10, ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đã đi khảo sát thực tế một số công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Để đáp ứng mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế - xã hội sau khi hợp nhất, phù hợp với xu thế phát triển, tỉnh Ninh Bình đã quy hoạch, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phát triển các trung tâm logistics hiện đại gắn với các cảng hàng không quốc tế. Dự án được khảo sát là trọng điểm phát triển mang tính đột phá của tỉnh nhằm xây dựng Ninh Bình trở thành cực phát triển quan trọng của cả nước

Đoàn khảo sát hiện trạng và nghe báo cáo về các vị trí dự kiến đặt Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình vị trí 1 và 2 tại xã Bình Mỹ. Ảnh: Báo Ninh Bình

Đoàn khảo sát tại xã Bình Sơn (vị trí thứ 3) dự kiến đặt Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình. Ảnh: Báo Ninh Bình

Đoàn đã khảo sát 3 vị trí dự kiến đặt Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình gồm: Vị trí 1, 2 trên địa bàn xã Bình Lục, xã Bình Mỹ và phường Liêm Tuyền, diện tích quy hoạch mỗi vị trí khoảng 660 ha; vị trí 3 trên địa bàn xã Bình Sơn, xã Tân Minh, xã Thanh Bình, diện tích 666 ha.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc đã yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, đồng thời xem xét mở rộng phân tích ở các địa điểm khác nhằm tìm ra phương án tối ưu nhất. Ông nhấn mạnh tiêu chí lựa chọn phải dựa trên lợi thế hạ tầng, không gian phát triển lâu dài, vùng hấp dẫn đầu tư, khả năng kết nối với thủ đô Hà Nội và phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu bổ sung đầy đủ các căn cứ chính trị và pháp lý vào Đề án, coi đây là điều kiện quan trọng để triển khai dự án. Đề án cần làm rõ vai trò chiến lược của sân bay, không chỉ phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Ninh Bình mà còn đóng vai trò hạ tầng kết nối vùng phía Nam Đồng bằng sông Hồng, kết hợp cùng hệ thống cảng biển, đường thủy và đường bộ.

Trong báo cáo gửi tới Chính phủ vào đầu tháng 7 vừa qua, Bộ Xây dựng đã bày tỏ quan điểm ủng hộ đề xuất xây dựng sân bay quốc tế tại Ninh Bình. Đồng thời, Bộ Xây dựng đề xuất cấp có thẩm quyền giao UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức lập đề án nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không tại Ninh Bình gửi Bộ Xây dựng xem xét, báo cáo Thủ tướng.

Sân bay Ninh Bình được quy hoạch ra sao?

Video giả định mô phỏng sân bay Ninh Bình trong tương lai nếu dự án được thông qua bằng AI ChatGPT

Sân bay quốc tế Ninh Bình được quy hoạch cách sân bay quốc tế Nội Bài khoảng 80km, sân bay Cát Bi khoảng 85km và sân bay Gia Bình khoảng 63km, sân bay Thọ Xuân khoảng 85km. Vị trí đề xuất xây sân bay quốc tế Ninh Bình cách các ga tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam như ga Phủ Lý khoảng 5km, ga Ninh Bình khoảng 43km, ga Nam Định khoảng 17km.

Dự kiến tổng mức đầu tư khoảng gần 15.000 tỷ đồng. Ước tính khối lượng giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình khoảng 1.080 hộ dân, 15 nghĩa trang, 2 cơ sở tôn giáo (chùa) và 4 trường học.

Trước đó, doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đã có văn bản gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước đề xuất xây dựng sân bay quốc tế tại tỉnh Ninh Bình, nguồn vốn đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh Ninh Bình và vốn xã hội hóa của doanh nghiệp, không sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương.

Việc xây dựng sân bay tại Ninh Bình mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với định hướng phát triển kinh tế - du lịch của tỉnh cũng như vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

Hiện nay, dù sở hữu hệ thống danh thắng mang tầm di sản thế giới như Tràng An, Tam Cốc – Bích Động hay chùa Tam Chúc, Bái Đính, Ninh Bình vẫn chưa có hạ tầng hàng không trực tiếp, khiến du khách quốc tế phải di chuyển qua Hà Nội rồi đi đường bộ quãng dài, làm giảm sức cạnh tranh so với những điểm đến như Đà Nẵng hay Quảng Ninh.

Sân bay quốc tế sẽ giúp rút ngắn thời gian tiếp cận, mở rộng khả năng thu hút dòng khách cao cấp, đồng thời hình thành hệ sinh thái dịch vụ mới quanh ngành du lịch. Bên cạnh đó, công trình còn có vai trò chia sẻ lưu lượng với sân bay Nội Bài, tạo nên mạng lưới sân bay bổ trợ ở miền Bắc, góp phần nâng tầm vị thế chiến lược của Ninh Bình trên bản đồ logistics và kết nối quốc tế.

Về dài hạn, sân bay sẽ trở thành động lực thúc đẩy đô thị hóa, thu hút đầu tư, tạo việc làm, gia tăng nguồn thu ngân sách, và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững hơn.