Sân bay Nội Bài, Đà Nẵng lập kỷ lục tăng trưởng dịp Quốc khánh 2-9

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2025 kéo dài 4 ngày (30-8 đến 2-9), ngành hàng không Việt Nam ghi nhận tăng trưởng mạnh với hơn 854.000 hành khách và gần 14.610 tấn hàng hóa được vận chuyển, tăng lần lượt 12,64% và 10,86% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại sân bay quốc tế Nội Bài, hoạt động khai thác đã ghi nhận mức tăng trưởng cao về hành khách. Ảnh: Phan Công

Theo số liệu thống kê từ Cục Hàng không Việt Nam, tổng sản lượng khai thác tại các cảng hàng không đạt 8.081 lượt cất hạ cánh, phục vụ hơn 1,22 triệu lượt khách và 16.420 tấn hàng hóa. So với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024, các chỉ tiêu chính đều ghi nhận mức tăng trưởng: lượt chuyến bay tăng 12,91%, hành khách tăng 10,24% và hàng hóa tăng 7,52%.

Vận chuyển nội địa trong kỳ nghỉ lễ đạt hơn 369.000 hành khách và 1.810 tấn hàng hóa, tăng nhẹ 5,05% về hành khách nhưng giảm 13,51% về hàng hóa. Ngược lại, thị trường quốc tế ghi nhận đà phục hồi mạnh với 485.000 hành khách và 12.800 tấn hàng hóa, tăng lần lượt 19,2% và 15,46%.

Tổng sản lượng vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam đạt 567.330 khách (tăng 7,67%) và 3.950 tấn hàng hóa (giảm 12,66%). Trong đó, vận chuyển quốc tế tăng mạnh 12,92% về hành khách, dù hàng hóa vẫn giảm nhẹ.

Ba sân bay quốc tế trọng điểm đều tăng trưởng

Tại sân bay quốc tế Nội Bài, tổng sản lượng khai thác đạt 2.296 lượt chuyến, 339.640 hành khách và 10.030 tấn hàng hóa – tăng lần lượt 17,8%, 7,75% và 12,91%. Đây là cảng ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất về cả hàng hóa lẫn lượt chuyến trong ba cảng lớn.

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khai thác 2.705 lượt chuyến, phục vụ 428.300 khách và 5.420 tấn hàng hóa. Dù hành khách tăng nhẹ 5,11%, sản lượng hàng hóa thông qua cảng lại giảm 2,79% so với năm ngoái. Riêng khu vực nội địa giảm sâu 20,44% về hàng hóa.

Sân bay quốc tế Đà Nẵng có mức tăng trưởng ấn tượng về hành khách với gần 49% so với cùng kỳ, đạt 165.950 lượt khách. Sản lượng hàng hóa qua cảng cũng tăng gần 8%, cho thấy sự phục hồi rõ nét của các đường bay quốc tế đến thành phố miền Trung này.

Gần 3.000 chuyến bay, tỉ lệ đúng giờ hơn 64%

Trong 4 ngày nghỉ lễ, các hãng hàng không Việt Nam khai thác tổng cộng 2.981 chuyến bay. Trong đó, 1.933 chuyến cất cánh đúng giờ, đạt tỉ lệ OTP trung bình 64,8%. Có 64 chuyến bay bị hủy, chủ yếu do thay đổi kế hoạch khai thác thương mại.

Nguyên nhân chậm chuyến phổ biến vẫn là do tàu bay về muộn và yếu tố khai thác của hãng hàng không.