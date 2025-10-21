Sân bay tư nhân đâu tiên của Việt Nam ghi nhận điều chưa từng có trong lịch sử

Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh cho biết, từ ngày 1/11 tới đây, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn bắt đầu khai thác các chuyến bay charter đến sân bay Bảo An của thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc và chiều ngược lại.

Chuyến bay do hãng hàng không khai thác bằng tàu bay B737-800, với lịch trình cất cánh từ Thâm Quyến lúc 18h10 và hạ cánh tại Vân Đồn lúc 20h10; chiều ngược lại khởi hành từ Vân Đồn lúc 21h10 và đến Thâm Quyến lúc 0h theo giờ Việt Nam. Các chuyến bay được duy trì định kỳ, trước mắt trong tháng 11 sẽ bay vào các ngày: 1, 6, 10, 15, 20 và 24.

Đây là nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh và các doanh nghiệp nhằm thu hút khách quốc tế đến Quảng Ninh, đặc biệt là thị trường truyền thống như Trung Quốc.

Hành khách làm thủ tục trước chuyến bay tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn là sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam. Công trình do tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư theo hình thức BOT với tổng số tiền khoảng 7.700 tỷ đồng. Công trình này có tổng diện tích 325ha, có thời gian thi công "thần tốc", chỉ trong 2 năm (từ năm 2016 - 2018).

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã được Bộ GT-VT phê duyệt là cảng hàng không đạt cấp 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO) và sân bay quân sự cấp II. Sân bay có khả năng đón các tàu bay loại lớn như B777, B747, A350, điều mà chỉ những sân bay quốc tế lớn như: Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài, Cần Thơ mới đáp ứng được.

Nhà ga hành khách được thiết kế 2 tầng, 2 cao trình, công suất thiết kế đáp ứng lưu lượng 5 triệu lượt hành khách/năm, giai đoạn 1 là 2,5 triệu lượt hành khách/năm. Hệ thống sân đỗ đến năm 2020 đạt tối thiểu bốn vị trí đỗ máy bay; đến năm 2030 mở rộng lên tối thiểu bảy vị trí đỗ máy bay.

Từ khi khai trương đi vào khai thác đến nay, sân bay Vân Đồn đã đón gần 1 triệu lượt hành khách với gần 7.000 lượt cất hạ cánh.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn

Về ngành du lịch, năm 2025, du lịch Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 21 triệu lượt khách, trong đó 15,5 triệu khách du lịch nội địa và 4,5 triệu khách du lịch quốc tế. Tổng thu từ hoạt động du lịch dự kiến đạt 50.000 tỷ đồng. Khách Trung Quốc chiếm một phần quan trọng để Quảng Ninh thực hiện được mục tiêu này. Là địa phương có cả biên giới trên bộ, trên biển với Trung Quốc, Trung Quốc là thị trường quốc tế trọng điểm của du lịch Quảng Ninh.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, trong các tháng cuối năm 2025, sẽ có khoảng từ 350.000 - 400.000 lượt khách Trung Quốc đến Quảng Ninh. Nhiều đoàn có số lượng từ 1.000 - 2.000 khách/đoàn. Các đoàn đi theo chương trình 3 ngày 2 đêm hoặc 4 ngày 3 đêm, sử dụng dịch vụ chất lượng cao, lưu trú tại khách sạn 4-5 sao tại Quảng Ninh.

Để thu hút hơn nữa nguồn khách hàng này, Quảng Ninh đã đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến du lịch cũng như tăng cường các loại hình du lịch, đặc biệt là du lịch tàu biển, du lịch qua cửa khẩu...

Song song với đó, tỉnh cũng đa dạng các hoạt động văn hóa, tổ chức nhiều lễ hội cũng như các chương trình lớn nhằm quảng bá du lịch tỉnh cũng như thu hút khách quốc tế đến tham quan và du lịch. Qua đó, góp phần tiếp tục đưa Quảng Ninh trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế, khẳng định vị thế là trung tâm du lịch hàng đầu của Việt Nam.