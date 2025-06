Theo báo cáo của CTCK Vietcap, sản lượng bán hàng của Tập đoàn Hà Phát (HOSE: HPG) tháng 5/2025 tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái và 24% so với cùng kỳ tháng trước. Đây là mức tăng cao so với mức nền thấp của tháng 5/2024 và tháng 4/2025, do là mùa cao điểm của hoạt động xây dựng.

Sản lượng bán hàng 5 tháng năm 2025 tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2,15 triệu tấn, với tổng sản lượng tháng 3 đến tháng 5 tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vietcap cho rằng mức tăng trưởng mạnh này là do sự phục hồi dần của thị trường bất động sản và việc tăng cường đầu tư hạ tầng công.

Riêng đối với Thép cuộn cán nóng (HRC) , sản lượng bán hàng tháng 5 tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ tháng trước, đạt 389.000 tấn.

Mức tăng so với cùng kỳ là do mở rộng công suất giai đoạn 1 của DQ2 trong bối cảnh điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với thép cán nóng có xuất xứ từ Ấn Độ và Trung Quốc (mã vụ việc AD20).

Tổng sản lượng bán hàng HRC tháng 3 đến tháng 5/2025 tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng bán hàng HRC 5 tháng năm 2025 tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,8 triệu tấn.

Mặc dù sản lượng HRC của Hòa Phát tăng 2 chữ số nhưng số liệu thị trường cho thấy, lượng thép nhập khẩu HRC khổ rộng từ Trung Quốc còn "khủng" hơn.

Theo số liệu hải quan, lượng nhập khẩu thép cuộn cán nóng (HRC) khổ rộng của Trung Quốc từ 1.900mm trở lên về Việt Nam tăng bất thường. Cụ thể, trong tháng 5/2025, sản lượng nhập khẩu mặt hàng này lên tới 181.000 tấn, tăng hơn 25 lần so với cùng kỳ 2024 (6.831 tấn).

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2025, lượng nhập khẩu các loại thép HRC khổ rộng từ 1.900mm trở lên từ Trung Quốc về Việt Nam lên tới 430.000 tấn, cao gấp 12 lần so với 5 tháng đầu năm ngoái. Trong đó, loại thép khổ rộng 2.000mm chiếm 86,7% lượng nhập của 5 tháng đầu năm.

Thép cuộn cán nóng khổ rộng nhập khẩu từ Trung Quốc chủ yếu là các mác thép thông dụng, phổ biến (Q235B, Q355B, SAE 1006, SS400, A36…), được nhập khẩu để sử dụng như HRC thông thường (sản xuất tôn, ống thép, gia công kết cấu,…)

Ngày 26/7/2024, Bộ Công Thương chính thức điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) đối với một số sản phẩm Thép cán nóng có xuất xứ từ Cộng hòa Ấn Độ và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc). Ngày 21/2/2025, Bộ Công thương ban hành Quyết định 460/QĐ-BCT về việc áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm thép cán nóng có xuất xứ từ Trung Quốc. Hàng hóa bị áp thuế là một số sản phẩm sắt hoặc thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng; được cán nóng; độ dày từ 1,2 mm đến 25,4 mm; chiều rộng không quá 1.880 mm ; chưa được gia công quá mức cán nóng. Từ khi Cục Phòng vệ Thương mại có quyết định khởi xướng điều tra vụ việc, xu hướng dịch chuyển sang nhập khẩu hàng khổ 1.900mm-2.000mm từ Trung Quốc đã bắt đầu diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Khổ rộng của sản phẩm này có sự chênh lệch nhỏ so với hàng hoá thuộc phạm vi điều tra.

Theo Vietcap, nếu xu hướng này tiếp tục, sản lượng bán HRC của HPG có thể chịu áp lực cho đến khi thuế chống bán phá giá (CBPG) được áp dụng đối với HRC khổ rộng.

Tuy nhiên, nếu đà tăng này tiếp tục trong những tháng tới và Bộ Công Thương thu thập đủ bằng chứng về việc lẩn tránh AD20, Vietcap cho rằng khả năng cao sẽ có thuế CBPG được áp dụng đối với HRC khổ rộng để bảo vệ các nhà sản xuất thép trong nước.