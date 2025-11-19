Sản phẩm nào được coi là tiềm năng kinh doanh 24/7 tại Vinhomes Green Paradise?

Vị trí trung tâm, giá tốt nhất dự án, trong khi Cosmo Bay - thủ phủ kinh tế đêm lấy cảm hứng từ Clarke Quay (Singapore) - chuẩn bị sáng đèn, khiến nhiều nhà đầu tư đánh giá đây là "điểm vào chiến lược" để có thể thu lợi nhuận ngay từ năm đầu vận hành.

Thủ phủ kinh tế đêm - nơi dòng tiền không ngủ

Tại Vinhomes Green Paradise, Cosmo Bay được xây dựng như một "cỗ máy kinh tế đêm" vận hành 24/7, hút trọn dòng người đổ về siêu đô thị biển. Từ cư dân cao tầng, khách nghỉ dưỡng tại resort 6 sao, dòng khách MICE tại Nhà hát Sóng Xanh 5.000 chỗ, khách shopping tại Vincom Mega Mall và Vincom Plaza, khách chơi golf, đến khách quốc tế hạng sang từ cảng du thuyền Landmark Harbour, tất cả đều hội tụ tại Cosmo Bay trước khi lan tỏa ra các tuyến phố liền kề. Và trục Tương Lai, Vịnh Ngọc 48 chính là "đường băng bắt buộc" mà các dòng khách này sẽ đi qua đầu tiên để đến với Cosmo Bay.

Cosmo Bay không chỉ là một khu kinh tế đêm, mà vận hành như một "thành phố thu nhỏ" với 8 khu chủ đề riêng biệt, từ các khu phố ẩm thực như Làng Bia Quốc tế Global Beer Town, Làng Lẩu nướng Grill and Hotpot Town, Làng Hải sản Seafood Village, Làng Xả Láng Cheer Town đến các không gian vui chơi thư giãn đa dạng như Làng Giải trí Wonder NightLife, Khu sáng tạo trẻ Creative Hub, Khu trò chơi cảm giác mạnh Thrill Hub hay khu Chill Hub.

Mỗi khu được thiết kế nhằm thu hút dòng khách đặc thù: nhóm khách chi tiêu cao vào buổi tối đổ về các khu bia và nightlife, du khách gia đình và khách lưu trú resort tập trung tại khu ẩm thực - trình diễn, giới trẻ chọn các không gian sáng tạo nội dung, còn những người tìm sự thư giãn lại hòa nhịp trong các không gian ngắm hoàng hôn và chill ven biển. Sự phân tầng này giúp Cosmo Bay duy trì lượng khách ổn định từ sáng đến tối, vừa đa dạng, vừa lặp lại cao, tạo nên nguồn doanh thu liên tục mà theo giới đầu tư là "tuyến phố 3 ca - dòng tiền 3 tầng".

Clarke Quay (Singapore) là biểu tượng nightlife tiêu biểu cho "tuyến phố 3 ca - dòng tiền 3 tầng"

Không chỉ hưởng lợi từ thủ phủ nightlife Cosmo Bay, bản thân 2 trục Tương Lai và Vịnh Ngọc 48 cũng mang sẵn trong mình đặc trưng của những đại lộ kinh tế - nơi dòng người không bao giờ ngơi, dòng tiền không bao giờ ngủ. Chỉ riêng tổ hợp cao tầng đối diện đã có hơn 100 tòa - tương đương một thành phố thu nhỏ - tạo nguồn khách tại chỗ dồi dào và ổn định cho các dịch vụ ẩm thực, giải trí, làm đẹp, bán lẻ...

Yếu tố kích hoạt dòng khách cho trục thương mại này còn nằm ở ga Depot đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ. Khi tuyến này vận hành vào Quý III/2028, toàn bộ dòng khách từ trung tâm TP.HCM sẽ đổ bộ đầu tiên tại khu vực này - tương tự cách MRT tạo nên sự thịnh vượng cho Clarke Quay.

Song song, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu đang được nghiên cứu, nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác chuẩn bị khởi công, khi đi vào hoạt động sẽ mang lượng khách khổng lồ từ sân bay quốc tế Long Thành và vùng phụ cận đổ về Vinhomes Green Paradise.

Dòng khách lưu trú đông đảo là một trong những nguồn cầu mua sắm, giải trí lớn và liên tục cho trục thương mại Tương Lai, Vịnh Ngọc 48

Liền kề Tương Lai, Vịnh Ngọc 48 - "Sân khấu" vàng cho mọi mô hình kinh doanh

Bên cạnh lợi thế dòng khách, trục Tương Lai, Vịnh Ngọc 48 còn sở hữu cấu trúc mặt bằng lý tưởng để khai thác kinh doanh.

Mỗi căn 100m² đất nhưng có từ 300-322m² sàn sử dụng, cho phép triển khai mọi loại hình kinh doanh quy mô lớn, từ nhà hàng fine-dining, lounge, cửa hàng bán lẻ đến wellness center hoặc mini hotel.

Chưa hết, trong khi phần lớn shophouse tại các đô thị khác hạn chế về diện tích khiến nhà đầu tư gặp khó khi cần mở rộng, thì dòng liền kề tại Tương Lai và Vịnh Ngọc 48 lại có thể liên thông 2-3 căn, tạo thành khối 600-900m² sàn, phù hợp cho các thương hiệu lớn thuê dài hạn.

Với tỷ lệ lợi nhuận cho thuê kỳ vọng 8 - 10%/năm, cộng biên độ tăng giá đất khi hạ tầng và dòng khách về đúng nhịp, đây là bài toán vừa có dòng tiền đều, vừa có tiềm năng tăng vốn.

"Mặt bằng càng rộng càng dễ đón khách, càng linh hoạt chuyển đổi mô hình, càng bền vững về dòng tiền. Không phải ngẫu nhiên mà các tuyến phố như Clarke Quay (Singapore) hay Sathorn (Bangkok) đều dùng mặt bằng lớn cho mô hình F&B - nightlife chi tiêu cao", anh Tấn Thành (TP.HCM), nhà đầu tư vừa đặt cọc 2 căn liền kề tại đường Tương Lai, phân tích.

Mặt bằng lớn là "vũ khí thành công" của các đại lộ thương mại

Đặc biệt, mức giá dự kiến tại trục Tương Lai và Vịnh Ngọc 48 chỉ từ 140 triệu đồng/m² đất (chưa thuế). Với vị trí trung tâm, dòng khách khổng lồ và quy hoạch như "mạch máu kinh tế" của siêu đô thị, đây được xem là mức giá còn rất thấp so với giá trị thật.

Nếu bất động sản là cuộc chơi của vị trí và thời điểm, thì trục Tương Lai và Vịnh Ngọc 48 đang hội tụ cùng lúc cả hai: trung tâm kinh tế đêm và mức giá vẫn còn ở vạch xuất phát. Từ năm 2026, khi các tòa cao tầng, Cosmo Bay, Vincom Plaza và chuỗi khách sạn quốc tế lần lượt đi vào vận hành thì tuyến phố Tương Lai và Vịnh Ngọc 48 sẽ bước vào giai đoạn hái ra tiền đúng nghĩa: giá thuê tăng theo nhịp vận hành tiện ích, giá trị đất bật theo tiến độ hình thành lõi CBD.