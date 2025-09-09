Săn tuyển nhân sự cấp cao - Cú hích thực thi Nghị quyết 57-NQ/TW

Trong đó, nhân lực chất lượng cao - đặc biệt là nhân tài cấp cao trong các lĩnh vực như AI, bán dẫn, R&D được xác định là yếu tố sống còn.

Cuộc chiến nhân tài cấp cao toàn cầu

Bài học từ các tập đoàn công nghệ thế giới đang bước vào một cuộc cạnh tranh khốc liệt về nhân lực công nghệ. Các tập đoàn như Meta, Google, OpenAI… không ngần ngại chi hàng trăm triệu USD để chiêu mộ chuyên gia hàng đầu. Meta từng chi hơn 100 triệu USD để lôi kéo các chuyên gia AI từ OpenAI, nhưng thất bại. CEO Sam Altman của OpenAI khẳng định: "Tiền không mua được nhân tài. Họ cần một sứ mệnh, một môi trường sáng tạo, và sự tôn trọng.". Chúng ta cần chủ động tham gia thị trường săn tuyển nhân sự cấp cao, chủ động cạnh tranh thu hút bằng kiến tạo văn hóa, tầm nhìn, môi trường và chính sách đột phá để thu hút và giữ nhân tài.

Doanh nghiệp Việt cần thay đổi tư duy chiến lược về nhân tài cấp cao

Nghị quyết 57 đã mở đường cho các chính sách đặc biệt như: Ban hành cơ chế đặc thù thu hút người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài có trình độ cao về Việt Nam làm việc, sinh sống. Tạo điều kiện làm việc linh hoạt và tự chủ. Đây là điều kiện có yếu tố bứt phá để thu hút, cạnh tranh nhân lực toàn cầu. Doanh nghiệp cần tiếp tục chủ động đề xuất và vận dụng các chính sách này để thu hút người giỏi đến Việt Nam làm việc.

Nhân tài không chỉ cần lương cao, mà cần được tham gia vào những dự án có tầm ảnh hưởng. Họ muốn để lại dấu ấn, muốn được ghi nhận. Doanh nghiệp cần chủ động tham gia xây dựng những "Dự án sứ mệnh quốc gia" – như phát triển chip bán dẫn Việt Nam, xây dựng nền tảng AI nội địa, Áp dụng AI trong phát triển vật liệu mới, dược phẩm, phác đồ trị liệu AI cá nhân hoá… để thu hút người giỏi về nước.

Headhunter: Tư duy đầu tư, không phải chi phí

Một trong những rào cản lớn khiến doanh nghiệp Việt chưa chủ động tham gia sâu vào quá trình săn tuyển nhân tài cấp cao chính là tư duy xem hạng mục tuyển dụng là chi phí. Trong khi đó, các tập đoàn quốc tế sẵn sàng chi hàng chục nghìn thậm chí hàng trăm nghìn đô la cho các hãng headhunter để tìm đúng người, đúng vị trí, đúng thời điểm. Chia sẻ về vấn đề này, CEO hãng tuyển dụng nhân sự cấp cao HRchannels Group - Nguyễn Đức Chính chia sẻ: "Tư duy coi săn tuyển nhân sự cấp cao là khoản đầu tư chiến lược, giống hạng mục đầu tư công nghệ máy móc hay chi phí nghiên cứu phát triển (R&D). Đó là lý do trong hơn một thập kỷ cung ứng giải pháp tư vấn săn tuyển Nhân sự cấp cao cho doanh nghiệp, chúng tôi phục vụ đến hơn 90% là các tập đoàn nước ngoài tại Việt Nam. Doanh nghiệp Việt Nam chiếm tỷ lệ nhỏ". Doanh nghiệp nên thay đổi góc nhìn: chi phí săn người tài giỏi không phải là khoản chi phí, mà là khoản đầu tư phát triển cho tương lai (R&D). Việc này rút ngắn thời gian tuyển dụng, giảm rủi ro sai người, và tăng hiệu quả đầu tư nhân lực thực thi các dự án chiến lược, sản phẩm cốt lõi. Để cùng doanh nghiệp Việt cạnh tranh trong săn tuyển nhân tài, ông Nguyễn Đức Chính chia sẻ "Chúng tôi đang kiến tạo hệ sinh thái như một trách nhiệm xã hội tại HRchannels để cùng xã hội lan toả tinh thần phát triển nhân sự cấp cao đáp ứng Nguồn lực cho nghị định 57. Mong muốn chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam chính sách đặc biệt để thành công trong cuộc đua săn tuyển nhân tài trong thời gian tới. Đồng hành cùng doanh nghiệp, tôi cũng mong các trường Đại học, Viện nghiên cứu nên đổi mới chương trình đào tạo theo hướng thực chiến, sát với nhu cầu doanh nghiệp. Tăng cường hợp tác ba bên giữa doanh nghiệp – nhà trường – viện nghiên cứu. Đưa giáo trình STEM với phòng Lab theo tiêu chuẩn Quốc tế vào các cấp học phù hợp để gieo mầm tri thức công nghệ cho tương lai".

Nhân tài là hạt nhân của hạt nhân, là đòn bẩy chiến lược, là yếu tố quyết định thành bại. Nghị quyết 57 là một bước đi chiến lược, doanh nghiệp Việt cần mạnh mẽ chủ động tham gia cạnh tranh về thu hút, săn tuyển và sử dụng nhân lực cấp cao, đặc biệt các dự án hay sản phẩm chiến lược cốt lõi. Trong đó, săn nhân tài cấp cao không chỉ là nhu cầu cấp thiết, mà là sứ mệnh sống còn để nhanh biến mọi dự án, sản phẩm chiến lược đi đến kết quả thành công cuối cùng. Nếu chúng ta biết tận dụng bài học từ thế giới, kết hợp với chính sách đột phá, tư duy đổi mới, doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể là điểm đến của nhân tài toàn cầu, điểm trở về cống hiến của các kỹ sư người Việt muốn trở về đóng góp cho quê hương – và từ đó cùng quốc gia vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo.

Doanh nghiệp quan tâm Giải pháp săn tuyển nhân tài cấp cao, liên hệ:

Hotline: 08.3636.1080

Website: https://HRchannels.com