Sân vận động và khát vọng vươn tầm: Kỳ vọng từ các sân chuẩn quốc tế

Từ Mỹ Đình đến Rạch Chiếc, từ PVF đến đô thị Olympic, những siêu dự án thể thao đang mở ra bước ngoặt hạ tầng, kích hoạt kinh tế sự kiện, công nghiệp văn hóa và khát vọng nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Việc đầu tư xây dựng các sân vận động mới đạt chuẩn FIFA trong giai đoạn tới được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho hạ tầng bóng đá Việt Nam

Khi các sân vận động đạt chuẩn FIFA đi vào hoạt động, sẽ mở ra cơ hội đăng cai các giải đấu lớn, đồng thời nâng tầm hình ảnh thể thao quốc gia trong bối cảnh phát triển mới.

Xuống cấp nghiêm trọng

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) được khánh thành năm 2003, có sức chứa khoảng 40.000 khán giả, từng là niềm tự hào của thể thao Việt Nam khi liên tục đăng cai các sự kiện lớn như SEA Games, AFF Cup và nhiều trận đấu quốc tế của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, sau hơn 20 năm đưa vào khai thác, phục vụ không chỉ thể thao mà còn nhiều hoạt động văn hóa - giải trí, đến nay nhiều hạng mục của sân này đã xuống cấp nghiêm trọng.

Thực tế, tình trạng nhếch nhác, hư hỏng tại Sân vận động Mỹ Đình đã kéo dài suốt nhiều năm qua, gây bức xúc trong dư luận. Mặt cỏ thi đấu nhiều thời điểm xuống cấp, gồ ghề; hệ thống khán đài, ghế ngồi, khu chức năng và hạ tầng phụ trợ bị bong tróc, hoen gỉ.

Vào tháng 9-2021, sân Mỹ Đình từng bị một bộ phận truyền thông quốc tế ví von như một "bãi chăn bò" khi hình ảnh mặt sân úa vàng, loang lổ và cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng được lan truyền rộng rãi, ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh bóng đá Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, câu chuyện đầu tư, nâng cấp và phát triển hạ tầng thể thao, đặc biệt là các sân vận động đạt chuẩn quốc tế, đang trở thành vấn đề được quan tâm. Từ nay đến trước năm 2030, bóng đá nước nhà được kỳ vọng sẽ chứng kiến bước chuyển mình mạnh mẽ về hạ tầng với việc hình thành ít nhất 3 sân vận động mới đạt chuẩn FIFA.

Khi đó, cùng với Sân vận động Mỹ Đình, Việt Nam sẽ có tổng cộng 4 sân đạt chuẩn quốc tế - một cột mốc mang ý nghĩa lịch sử không chỉ đối với bóng đá Việt Nam mà còn với toàn bộ khu vực Đông Nam Á.

Một trong những dự án được chú ý đặc biệt là khu đô thị thể thao Olympic, được khởi công ngày 19-12-2025. Dự án có quy mô hơn 9.000 ha, dân số dự kiến khoảng 751.000 người, trở thành dự án phát triển đô thị lớn nhất từ trước đến nay của Hà Nội. Khu đô thị trải dài trên địa bàn 11 xã gồm: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai và Dân Hòa, với sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 925.000 tỉ đồng.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự lễ khởi công Sân vận động PVF

Hiện đại hàng đầu khu vực

Điểm nhấn của dự án là Sân vận động Trống Đồng - công trình cấp quốc gia được xây dựng trên diện tích 73,3 ha, với sức chứa lên đến 135.000 chỗ ngồi, dự kiến hoàn thành vào tháng 8-2028. Công trình được thiết kế đạt chuẩn FIFA, sở hữu mái che đóng - mở tự động có quy mô lớn nhất thế giới, hứa hẹn trở thành một trong những sân vận động hiện đại hàng đầu khu vực và thế giới.

Không chỉ gây ấn tượng về quy mô, Sân vận động Trống Đồng còn được thiết kế lấy cảm hứng từ họa tiết trống đồng Đông Sơn và hình tượng chim Lạc - những biểu tượng đặc trưng của văn hóa Việt Nam. Sự kết hợp giữa giá trị truyền thống và kiến trúc hiện đại thể hiện khát vọng vươn lên của đất nước trên trường quốc tế.

Khi hoàn thành, công trình không chỉ đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện thể thao lớn như ASIAD, Olympic, World Cup… mà còn góp phần quan trọng trong việc thay đổi diện mạo đô thị khu vực phía Nam thủ đô, thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội.

Trước đó, vào tháng 10-2025, Bộ Công an cũng đã khởi công xây dựng Sân vận động PVF tại xã Nghĩa Trụ (tỉnh Hưng Yên) với sức chứa 60.000 chỗ ngồi. Dự án ứng dụng công nghệ mái vòm hiện đại nhất Việt Nam, thuộc nhóm tiên tiến hàng đầu thế giới, nằm trong tổ hợp thể thao Công an nhân dân.

Tương tự, tại TP HCM, Khu Liên hợp Thể dục Thể thao quốc gia Rạch Chiếc ngày 15-1-2026 đã được khởi công sau hơn 30 năm nằm trong quy hoạch. Trọng tâm của dự án này là sân vận động 70.000 chỗ ngồi được thiết kế với mái che cách âm hiện đại, tích hợp hệ thống điều hòa thông minh, cho phép tổ chức thi đấu và biểu diễn trong mọi điều kiện thời tiết.

Trước những dự án nêu trên, PGS-TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội - cho rằng việc đầu tư các sân vận động đạt chuẩn FIFA không chỉ là câu chuyện về hạ tầng thể thao, mà còn là bước đi chiến lược trong việc nâng cao vị thế quốc gia và hội nhập sâu hơn vào đời sống thể thao quốc tế.

Trong nhiều năm qua, một trong những rào cản lớn khiến Việt Nam khó tham gia đăng cai các giải đấu lớn chính là hạn chế về cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế, từ mặt sân, hệ thống chiếu sáng, phòng chức năng cho đến các tiêu chuẩn an toàn, truyền hình và dịch vụ khán giả.

"Đây là những bước "tập dượt" quan trọng để tích lũy kinh nghiệm tổ chức, vận hành, truyền thông và huy động nguồn lực xã hội. Xa hơn, nếu hạ tầng được phát triển đồng bộ và bền vững, Việt Nam hoàn toàn có thể tham gia các hồ sơ đồng đăng cai những sự kiện lớn hơn như World Cup hoặc Olympic cùng các quốc gia trong khu vực" - PGS-TS Bùi Hoài Sơn nêu rõ.

Phối cảnh Sân vận động PVF. (Ảnh: BỘ CÔNG AN)

Đầu tư cho con người

Đối với bóng đá chuyên nghiệp, PGS-TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh việc xây các sân đạt chuẩn giúp nâng cao chất lượng chuyên môn của các trận đấu, bảo đảm điều kiện thi đấu an toàn, ổn định, giảm chấn thương và tạo trải nghiệm tốt hơn cho khán giả.

Bên cạnh đó, các sân và trung tâm đạt chuẩn có ý nghĩa đặc biệt đối với đào tạo trẻ. Những mô hình như PVF cho thấy khi cầu thủ trẻ được rèn luyện trong môi trường khoa học, với mặt sân tiêu chuẩn, hệ thống y học thể thao, dinh dưỡng và giáo dục toàn diện, chất lượng nguồn cầu thủ sẽ được nâng lên rõ rệt.

Đại biểu Quốc hội Trương Xuân Cừ (đoàn Hà Nội) cho rằng trong chiến lược phát triển con người Việt Nam, thể lực và tầm vóc là một trong những yếu tố quan trọng gắn với chất lượng nguồn nhân lực và sức cạnh tranh quốc gia. Các công trình thể thao quy mô lớn vì thế không chỉ phục vụ thi đấu thành tích cao, mà còn mang ý nghĩa xã hội sâu rộng.

"Ở tầm chiến lược, đầu tư cho hạ tầng thể thao chính là đầu tư cho con người. Một xã hội khỏe mạnh về thể chất sẽ có năng suất lao động cao hơn, chất lượng cuộc sống tốt hơn và nền tảng vững chắc hơn cho phát triển bền vững.

Khi thể thao trở thành một phần của đời sống văn hóa thì việc nâng cao tầm vóc người Việt Nam sẽ không chỉ là mục tiêu của ngành thể thao, mà trở thành một chuyển động tự nhiên của toàn xã hội" - đại biểu Trương Xuân Cừ nói.

(Còn tiếp)

Các sân vận động chuẩn quốc tế sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế dịch vụ, du lịch thể thao, quảng bá hình ảnh quốc gia và nâng cao niềm tự hào dân tộc. Mỗi sự kiện thể thao lớn không chỉ là một cuộc thi đấu, mà là cơ hội để thế giới nhìn thấy một Việt Nam năng động, chuyên nghiệp và sẵn sàng hội nhập.



