Sáng 1/5: Đồng USD ổn định trở lại sau phản ứng với dữ liệu kinh tế yếu

Tính đến 8h30 sáng nay, chỉ số đô la Mỹ ở mức 99,719, tăng 0,081 (0,08%) so với đầu phiên.

Trong tháng 4, đồng bạc xanh đã ghi nhận mức giảm giá hàng tháng mạnh nhất trong vòng hai năm rưỡi. Những thay đổi liên tục trong chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây sức ép lên kỳ vọng tăng trưởng kinh tế và làm lung lay niềm tin thị trường.

Tuy nhiên, đồng bạc xanh đã thoát đáy khi ông Trump thông báo đình chỉ phần lớn các biện pháp thuế quan mới và hé lộ khả năng đạt được các thỏa thuận thương mại với nhiều quốc gia, trong đó có Trung Quốc - đối tác đang chịu mức thuế cao nhất.

Đồng euro giảm 0,13% xuống mức 1,1313 USD.

Tương tự, bảng Anh giao dịch ở mức 1,3314 USD, giảm 0,11%.

Ông Richard Franulovich, Giám đốc chiến lược tiền tệ tại Westpac nhận định xu hướng giảm leo thang căng thẳng thương mại đang được duy trì và một số thỏa thuận có thể xuất hiện.

Trong một cuộc phỏng vấn truyền hình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang có các thỏa thuận thương mại "tiềm năng" với Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản, đồng thời cho rằng khả năng đạt được một thỏa thuận với Trung Quốc là rất cao.

Tuy nhiên, đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer xác nhận hiện không có cuộc đàm phán chính thức nào đang diễn ra với Bắc Kinh.

Trong một diễn biến đáng chú ý, số liệu mới công bố cho thấy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ giảm 0,3% trong quý 1/2025, do các doanh nghiệp đẩy mạnh nhập khẩu hàng hóa trước khi chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng các mức thuế quan mới. Con số này thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của các nhà kinh tế là tăng trưởng 0,8% và cho thấy sự suy giảm đáng kể so với mức tăng trưởng 2,4% được ghi nhận trong quý cuối cùng của năm 2024.

Thị trường lao động cũng cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt. Theo báo cáo việc làm của ADP, tuyển dụng khu vực tư nhân trong tháng 4 chỉ tăng thêm 62.000 việc làm mới, ít hơn một nửa so với dự báo là 134.000 việc làm và giảm đáng kể so với mức 147.000 việc làm của tháng 3.

Thị trường đang chờ đợi các số liệu mới sẽ được công bố vào cuối ngày thứ Năm, bao gồm đơn xin trợ cấp thất nghiệp và chỉ số sản xuất ISM. Tuy nhiên, dữ liệu việc làm tháng Tư - dự kiến công bố vào thứ Sáu - được coi là chỉ báo quan trọng tiếp theo để thị trường đánh giá nguy cơ suy thoái. Dự kiến, tốc độ tuyển dụng sẽ giảm xuống còn 130.000 việc làm mới trong tháng.

Ở châu Á, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tổ chức cuộc họp chính sách trong bối cảnh diễn biến thương mại toàn cầu tiếp tục phức tạp. Các nhà đầu tư không kỳ vọng BoJ sẽ thay đổi chính sách trong kỳ họp lần này, mà đang quan tâm đến triển vọng và lập trường của BoJ đối với nền kinh tế và chính sách tiền tệ, nhất là khi Nhật Bản cũng đang đàm phán thương mại với Mỹ.

Ông Peter Dragicevich, chiến lược gia tiền tệ khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Corpay cho rằng nếu BoJ tiếp tục trì hoãn tăng lãi suất trong năm nay, đồng yên có thể tiếp tục suy yếu, tạo điều kiện để đồng USD kéo dài đà phục hồi. Thực tế, USD từng giao dịch dưới ngưỡng 140 yên đổi một USD hồi tháng trước.

Đồng yên tăng 0,01% lên mức 143,06 yên đổi một USD.

Ở những nơi khác, đồng đô la Úc và đô la New Zealand tiếp tục tăng giá so với đồng bạc xanh.

Đô la Úc tăng 0,14% lên mức 0,6411 USD.

Đô la New Zealand tăng 0,1% lên mức 0,5939 USD.