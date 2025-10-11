Sáng 11/10: Giá vàng trong nước tiếp tục tăng

Sáng 11/10, Công ty SJC và PNJ đồng loạt điều chỉnh tăng giá vàng miếng thêm 600.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua, hiện niêm yết ở mức 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Về giá vàng nhẫn, PNJ tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra lên mức 136,8 - 139,8 triệu đồng/lượng. Trong khi Công ty SJC vẫn giữ nguyên giá vàng nhẫn mua - bán ở 136,2 – 138,9 triệu đồng/lượng.

Nhà vàng Bảo Tín Mạnh Hải hiện giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 138,5 - 141,3 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua.

Giá vàng niêm yết tại Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay 11/10.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay sáng nay đứng ở mức 4.016 USD/ounce, sau khi nhanh chóng phục hồi từ đợt giảm sâu hôm thứ Năm. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 cũng tăng thêm 37,1 USD, lên 4.009 USD/ounce.

Theo giới phân tích, đà phục hồi mạnh cho thấy lực cầu đầu tư vẫn lớn, song mức biến động cao trong thời gian gần đây phản ánh rủi ro ngắn hạn đang hiện hữu trên thị trường vàng, yếu tố không hẳn là tín hiệu tích cực trong ngắn hạn.

Theo Kitco News, bối cảnh kinh tế - tài chính toàn cầu tiếp tục chứa đựng nhiều yếu tố bất ổn. Thị trường chứng khoán quốc tế đêm qua diễn biến trái chiều đến yếu, trong khi các chỉ số chính tại Mỹ được dự báo mở cửa tăng nhẹ. Nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục hạ lãi suất trong cuộc họp cuối tháng 10, nhưng một số quan chức Fed vẫn tỏ ra thận trọng, do lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2%.

Cùng lúc, chính phủ Mỹ bước sang tuần thứ hai đóng cửa, khi bế tắc ngân sách giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ chưa được tháo gỡ, khiến quá trình thông qua gói chi tiêu mới có thể bị trì hoãn sang tuần tới.

Tính từ cuối năm 2022, vàng đã trải qua chu kỳ tăng giá mạnh nhất trong lịch sử hiện đại, liên tiếp phá vỡ các ngưỡng kháng cự và thiết lập tới 41 kỷ lục mới chỉ trong năm nay.

Từ đầu năm, nhiều ngân hàng lớn đã dự báo vàng có thể chạm mốc 4.000 USD/ounce, nhưng đây không phải lần đầu tiên kịch bản này được nhắc đến. Khi vàng lần lượt vượt 2.000 USD, 2.400 USD và 3.000 USD/ounce trong ba năm qua, thị trường đều hoài nghi, cho đến khi các rào cản đó lần lượt bị phá vỡ. Lần này, điều khác biệt nằm ở làn sóng đầu tư tăng đột biến trong thời gian ngắn.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), chỉ riêng quý III/2025, các quỹ ETF vàng đã ghi nhận dòng vốn kỷ lục 221,7 tấn, tương đương gần 26 tỷ USD, đưa tổng lượng nắm giữ lên sát mức đỉnh năm 2020, chỉ còn cách khoảng 2%. Dù vậy, vàng hiện vẫn chỉ chiếm khoảng 2% tổng tài sản toàn cầu, thấp hơn nhiều so với tỷ trọng 5 - 10% mà giới chuyên gia khuyến nghị cho danh mục đầu tư cân bằng.

Những yếu tố nền tảng từng thúc đẩy vàng lên vùng đỉnh – bao gồm bất ổn địa chính trị, lạm phát cao, lo ngại suy thoái, nợ công gia tăng và sự suy yếu của đồng USD, đến nay vẫn chưa hạ nhiệt. Trong bối cảnh đó, việc cho rằng vàng đã đạt đỉnh được xem là nhận định sớm, khi các động lực hỗ trợ giá vẫn đang tồn tại và thậm chí gia tăng cường độ.

Dù vậy, ngưỡng 4.000 USD/ounce vẫn là mốc tâm lý quan trọng. Sau giai đoạn tăng hơn 50% kể từ đầu năm, một số chuyên gia cho rằng thị trường có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh kỹ thuật khoảng 10%, tương đương lùi về vùng 3.600 USD/ounce trước khi tìm lại đà tăng.

Thực tế, trong suốt chu kỳ tăng vừa qua, vàng thể hiện sức bật đáng kể. Từ khi bắt đầu tăng mạnh vào tháng 11/2022, thị trường chỉ ghi nhận một chuỗi giảm kéo dài ba tuần (từ 20/5 đến 3/6/2024) với mức giảm 2,8%. Đợt sụt mạnh nhất là tháng 11/2024, khi giá mất 6,3% trong hai tuần, nhưng phục hồi 6% ngay tuần sau đó.

Giới phân tích nhận định, triển vọng dài hạn của vàng vẫn tích cực, đặc biệt trong bối cảnh các ngân hàng trung ương toàn cầu tiếp tục mua ròng vàng và niềm tin vào tiền pháp định suy yếu. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, thị trường có thể cần những nhịp điều chỉnh cần thiết để cân bằng cung – cầu sau giai đoạn tăng nóng.

Với nhà đầu tư, đây là thời điểm cần thận trọng, song cũng là lúc bảo toàn lợi nhuận và chuẩn bị chiến lược cho chu kỳ kế tiếp bởi, như lịch sử đã chứng minh, vàng hiếm khi dừng lại lâu ở một đỉnh mới.