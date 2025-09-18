Sáng 18/9: Giá vàng đột ngột rớt mạnh

Trước khi mở cửa giao dịch ngày 18/9, giá vàng SJC trên thị trường phổ biến ở mức 130,3-132,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn khoảng 126,6 – 126,8 triệu đồng/lượng chiều mua và 129,3 – 129,8 triệu đồng/lượng chiều bán.

Cụ thể, lúc 7h30, giá vàng nhẫn trơn tại DOJI được niêm yết 126,8-129,8 triệu đồng/lượng. Trong khi Công ty SJC áp dụng 126,6-129,3 triệu đồng/lượng đối với loại vàng này. Bảo Tín Minh Châu có mức giá cao hơn, niêm yết 127,6-130,6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng rạng sáng ngày 18/9 sau khi vượt mốc 3.700 USD/ounce đã đột ngột quay đầu lao dốc, "bốc hơi" hơn 50 USD/ounce.

Đến 8h00 sáng 18/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng ở mức 3.664,5 USD/ounce, giảm khoảng 36 USD/ounce so với đỉnh lịch sử vừa lập được.

Vàng biến động sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã quyết định hạ lãi suất xuống 4,00%–4,25% trong cuộc họp ngày hôm qua và phát tín hiệu sẽ tiếp tục cắt giảm đến cuối năm nay và kéo dài sang 2026.

Việc FED hạ lãi suất như kỳ vọng đã thúc đẩy nhu cầu mua vàng, đẩy kim loại quý này lên mức kỷ lục 3.708 USD/ounce. Nhìn chung, vàng thường hấp dẫn hơn khi lãi suất giảm, vì lợi suất thấp làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi này.

Tuy nhiên ngay sau đó, động thái chốt lời của nhà đầu tư đã khiến giá vàng lao dốc. Ngoài ra, thị trường bắt đầu phản ứng với những bình luận của Chủ tịch FED Jerome Powell. Ông Powell nói FED đang ở tình thế "xem xét theo từng cuộc họp" về triển vọng lãi suất.

Theo Reuters, ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, nhận định: "Fed đang phát đi tín hiệu về sự không chắc chắn khi Powell gọi đây là một đợt cắt giảm 'quản trị rủi ro', điều này đã kích hoạt hoạt động chốt lời khá dễ hiểu. "Một nhịp điều chỉnh lùi hoặc ít nhất là đi ngang tích lũy là lành mạnh; tôi không kỳ vọng cú điều chỉnh quá sâu. Trừ khi giá rơi xuống dưới vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng 3.550 USD, xu hướng tăng ngắn hạn vẫn còn nguyên," ông nói thêm. Đây là đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm của Fed, sau giai đoạn tạm dừng điều chỉnh chính sách từ tháng 12, sau khi đã hạ lãi suất ba lần trong năm 2024.

Theo các nhà phân tích, đợt leo thang kỷ lục của vàng năm nay được nâng đỡ bởi: mua ròng bền bỉ của các ngân hàng trung ương, đa dạng hóa khỏi đồng USD, nhu cầu trú ẩn kiên định trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và thương mại, cùng sự suy yếu diện rộng của đồng bạc xanh. Tính từ đầu năm, giá vàng đã tăng 39%.