Sáng 22/8, cổ phiếu ngân hàng gánh thị trường: BID, VCB, CTG thay VPB và TCB trở thành tâm điểm

Thị trường chứng khoán sáng 22/8 chứng kiến biến động mạnh của chỉ số VN-Index khi lực bán áp đảo ngay đầu phiên kéo loạt cổ phiếu chìm trong sắc đỏ. Có thời điểm, VN-Index mất tới 28 điểm với nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn giảm sâu, sau đó hồi phục về vùng 1.680 điểm.

Trong đầu phiên sáng, cổ phiếu ngân hàng vẫn là trụ cột gồng gánh thị trường với tâm điểm là nhóm cổ phiếu Big3 gồm BID, VCB, CTG. Ghi nhận lúc 10h, nhóm VN30 chỉ có 7 mã tăng giá và toàn bộ là nhóm ngân hàng.

Theo đó, BID là cổ phiếu tăng mạnh nhất ngành ngân hàng khi bật tăng hơn 6% lên sát mức 44.900 đồng/cp. VCB cũng tăng hơn 4% trong khi CTG xanh 2%.

Dòng tiền đổ vào nhóm Big3 khi đây là nhóm có mức tăng yếu nhất ngành ngân hàng trong 2 tháng trở lại đây. Dòng tiền đổ vào nhóm Big3 khi đây là nhóm có mức tăng yếu nhất ngành ngân hàng trong 2 tháng trở lại đây. Trước đó, hầu hết các mã trong ngành đã tăng 30 – 50%, thậm chí lên tới 100% khiến định giá của nhóm Big3 trở nên hấp dẫn hơn.

Ngoài nhóm Big3, MSB cũng bật tăng mạnh mẽ sau khi xuất hiện thông tin về ngày chốt quyền trả cổ tức. Theo đó, Hội đồng Quản trị MSB đã chốt 9/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%. Cụ thể, MSB sẽ phát hành 520 triệu cổ phiếu mới để chia cổ tức với tỷ lệ 20%, đồng nghĩa cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu mới. Thời gian hoàn thành niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm dự kiến vào quý 4/2025.

Cùng với MSB, một số cổ phiếu ngân hàng tầm trung là VIB, SSB và TPB cũng tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi duy trì được sắc xanh sau phiên tăng trần ngày hôm qua.

Trong khi đó, áp lực chốt lời khiến TCB và VPB giảm mạnh ngay từ đầu phiên, sau chuỗi ngày tăng nóng.

Tính đến 10h, nhóm ngân hàng ghi nhận 12 mã tăng và 15 mã giảm với thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức cao.