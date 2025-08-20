Sáng 20/8: Hai cổ phiếu ngân hàng tím ngay đầu phiên, một mã trên UPCoM tăng trên 10%

Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục là tâm điểm trong phiên giao dịch sáng 20/8 khi là điểm đến của dòng tiền lớn. Ghi nhận lúc 10h, có 18/27 mã ngân hàng tăng giá.

Trong đó, BVB của BVBank bất ngờ tăng hơn 10% và chạm mức 17.000 đồng/cp. Cùng với giá, thanh khoản PGB cũng cao đột biến với hơn 13 triệu cổ phiếu được sang tay chỉ trong vòng 60 phút giao dịch đầu tiên – cao hơn cả khối lượng khớp lệnh trung bình 10 phiên gần nhất.

BVB là một trong những mã cổ phiếu ngân hàng hiếm hoi còn giao dịch trên thị trường UPCoM.

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2025, Ngân hàng Bản Việt cũng đã được cổ đông thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu BVB trên HOSE trong năm nay. Trước đó, tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, cổ đông đã thông qua các nội dung liên quan đến việc chuyển giao dịch cổ phiếu BVB từ UPCoM sang niêm yết tại sàn HOSE. Tuy nhiên, BVBank cho biết, do bối cảnh thị trường không thuận lợi nên Ngân hàng vẫn chưa thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển sàn.

Năm 2025, dự báo tình hình kinh tế tiếp tục khó khăn, Hội đồng quản trị BVBank nhận định nền kinh tế sẽ sớm có triển vọng khởi sắc và phục hồi, tạo thuận lợi cho việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông. Theo đó, Hội đồng quản trị BVBank tiếp tục trình ĐHĐCĐ niêm yết cổ phiếu BVB tại HoSE.

Cùng với BVB, các cổ phiếu ngân hàng khác trên UPCoM cũng bật tăng khá mạnh trong sáng nay như PGB (5,4%), ABB (4,6%), KLB (2,6%), SGB (2%), VBB (1,7%).

Trên sàn HOSE, VIB và OCB gây chú ý khi tăng trần ngay từ đầu phiên sáng. Bên cạnh đó, một số cổ phiếu vốn hóa lớn như TCB, CTG, VPB cũng tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi tăng 2 – 3%.

Kể từ đầu tháng 7 tới nay, cổ phiếu ngân hàng đã trải qua nhịp tăng giá mạnh hiếm thấy trong lịch sử. Trong đó, nhiều mã ngân hàng khác ghi nhận mức tỷ suất sinh lời 30 – 50% chỉ trong vòng 1 – 2 tháng.

Cổ phiếu ngân hàng liên tục tăng giá sau khi đón nhận nhiều thông tin tích cực, đặc biệt là kết quả kinh doanh quý 2 tích cực, Quốc hội luật hóa Nghị quyết 42 và việc Ngân hàng Nhà nước nới room tín dụng, cũng như giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho nhóm ngân hàng nhận chuyển giao tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.