Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sáng 20/8: Hai cổ phiếu ngân hàng tím ngay đầu phiên, một mã trên UPCoM tăng trên 10%

20-08-2025 - 10:27 AM | Tài chính - ngân hàng

Lúc 10h, có 18/27 mã ngân hàng tăng giá với VIB và OCB tăng trần, BVB tăng hơn 10% trên thị trường UPCoM.

Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục là tâm điểm trong phiên giao dịch sáng 20/8 khi là điểm đến của dòng tiền lớn. Ghi nhận lúc 10h, có 18/27 mã ngân hàng tăng giá.

Trong đó, BVB của BVBank bất ngờ tăng hơn 10% và chạm mức 17.000 đồng/cp. Cùng với giá, thanh khoản PGB cũng cao đột biến với hơn 13 triệu cổ phiếu được sang tay chỉ trong vòng 60 phút giao dịch đầu tiên – cao hơn cả khối lượng khớp lệnh trung bình 10 phiên gần nhất.

BVB là một trong những mã cổ phiếu ngân hàng hiếm hoi còn giao dịch trên thị trường UPCoM.

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2025, Ngân hàng Bản Việt cũng đã được cổ đông thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu BVB trên HOSE trong năm nay. Trước đó, tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, cổ đông đã thông qua các nội dung liên quan đến việc chuyển giao dịch cổ phiếu BVB từ UPCoM sang niêm yết tại sàn HOSE. Tuy nhiên, BVBank cho biết, do bối cảnh thị trường không thuận lợi nên Ngân hàng vẫn chưa thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển sàn.

Năm 2025, dự báo tình hình kinh tế tiếp tục khó khăn, Hội đồng quản trị BVBank nhận định nền kinh tế sẽ sớm có triển vọng khởi sắc và phục hồi, tạo thuận lợi cho việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông. Theo đó, Hội đồng quản trị BVBank tiếp tục trình ĐHĐCĐ niêm yết cổ phiếu BVB tại HoSE.

Cùng với BVB, các cổ phiếu ngân hàng khác trên UPCoM cũng bật tăng khá mạnh trong sáng nay như PGB (5,4%), ABB (4,6%), KLB (2,6%), SGB (2%), VBB (1,7%).

Trên sàn HOSE, VIB và OCB gây chú ý khi tăng trần ngay từ đầu phiên sáng. Bên cạnh đó, một số cổ phiếu vốn hóa lớn như TCB, CTG, VPB cũng tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi tăng 2 – 3%.

Kể từ đầu tháng 7 tới nay, cổ phiếu ngân hàng đã trải qua nhịp tăng giá mạnh hiếm thấy trong lịch sử. Trong đó, nhiều mã ngân hàng khác ghi nhận mức tỷ suất sinh lời 30 – 50% chỉ trong vòng 1 – 2 tháng.

Cổ phiếu ngân hàng liên tục tăng giá sau khi đón nhận nhiều thông tin tích cực, đặc biệt là kết quả kinh doanh quý 2 tích cực, Quốc hội luật hóa Nghị quyết 42 và việc Ngân hàng Nhà nước nới room tín dụng, cũng như giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho nhóm ngân hàng nhận chuyển giao tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

Sáng 19/8, tiền đổ mạnh vào cổ phiếu ngân hàng: VPB 'tím lịm' sau thông tin IPO VPBankS, HDB chạm trần trong ngày đặc biệt

Mạnh Đức

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sáng 20/8: Giá vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm, mất mốc kỷ lục

Sáng 20/8: Giá vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm, mất mốc kỷ lục Nổi bật

Ngân hàng 'khuấy đảo' lĩnh vực chứng khoán: Sau 'bom tấn' tại Techcombank và VPBank, dự kiến có nhiều thương vụ lớn tại Sacombank, MSB, SeABank, PGBank

Ngân hàng 'khuấy đảo' lĩnh vực chứng khoán: Sau 'bom tấn' tại Techcombank và VPBank, dự kiến có nhiều thương vụ lớn tại Sacombank, MSB, SeABank, PGBank Nổi bật

MSB gỡ khó về vốn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

MSB gỡ khó về vốn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

10:00 , 20/08/2025
Giải pháp ngăn chặn gian lận bằng AI trong ngân hàng số

Giải pháp ngăn chặn gian lận bằng AI trong ngân hàng số

08:31 , 20/08/2025
Giá vàng cao chót vót, USD lập kỷ lục mới

Giá vàng cao chót vót, USD lập kỷ lục mới

08:31 , 20/08/2025
Ứng dụng MBV ra mắt: Bước chuyển số toàn diện của ngân hàng hiện đại

Ứng dụng MBV ra mắt: Bước chuyển số toàn diện của ngân hàng hiện đại

08:00 , 20/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên