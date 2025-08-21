Phiên 21/8, cổ phiếu ngân hàng tăng ồ ạt: 6 mã tím trần, VPB và TCB tiếp tục hút tiền, nhiều cổ phiếu tăng hơn 10% từ đầu tuần

Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng trong phiên giao dịch sáng 21/8 khi lực cầu mạnh mẽ kéo hàng loạt cổ phiếu tăng vọt. Ghi nhận lúc 10h toàn bộ 27 mã ngân hàng đều tràn ngập trong sắc xanh và tím. Trong đó, nhiều mã tăng trần như OCB, VIB, MSB, STB. Cùng với đó, một loạt mã vốn hóa lớn cũng hút tiền mạnh với mức tăng 3 – 4% như CTG, BID, VCB, TCB, HDB và VPB.

Đà tăng cũng lan tỏa đến nhóm cổ phiếu ngân hàng trên thị trường UPCoM và HNX với hầu hết các mã đều tăng 6 -7% như BVB, PGB, NVB, KLB.

Kể từ đầu tuần đến nay, một loạt cổ phiếu ngân hàng đã ghi nhận mức tăng trên 10% như VPB, VIB, OCB, TCB, PGB, MSB, TPB,….

Kể từ đầu tháng 7 tới nay, cổ phiếu ngân hàng đã trải qua nhịp tăng giá mạnh hiếm thấy trong lịch sử. Trong đó, nhiều mã ngân hàng khác ghi nhận mức tỷ suất sinh lời 30 – 50%, thậm chí trên dưới 100% chỉ trong vòng 1 – 2 tháng.

Cổ phiếu ngân hàng liên tục tăng giá sau khi đón nhận nhiều thông tin tích cực, đặc biệt là kết quả kinh doanh quý 2 tích cực, Quốc hội luật hóa Nghị quyết 42 và việc Ngân hàng Nhà nước nới room tín dụng, cũng như giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho nhóm ngân hàng nhận chuyển giao tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

Bên cạnh đó, với định hướng phát triển các sản phẩm tài chính mới, các ngân hàng được xem là những định chế có lợi thế vượt trội để đáp ứng các quy định và chiếm lĩnh thị phần. Dự kiến sắp tới, các tổ chức được cấp phép tham gia thị trường tài sản số, nhưng để có thể đáp ứng được các quy định thì phải là những định chế tài chính lớn như ngân hàng.

-----------------------------------------

Bước sang phiên giao dịch chiều, nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục duy trì mức tăng ấn tượng từ sáng với lực mua tốt kéo thêm nhiều mã tăng trần.

Ghi nhận lúc 13h30, toàn bộ 27 mã ngân hàng đều tăng giá với 6 mã tăng trần là OCB, VIB, MSB, STB, SSB và TPB.

TCB và VPB tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng với mức tăng 2 - 3%. Trong khi nhóm cổ phiếu ngân hàng quốc doanh như VCB, CTG và BID cũng bật tăng trên 2%.

Một loạt mã cổ phiếu ngân hàng trên thị trường UPCoM và HNX cũng tiếp tục xanh trên 5% như BVB, PGB, NVB, KLB.

-----------------------------------------

Kết phiên 21/8, toàn bộ 27 mã ngân hàng trên cả ba sản chứng khoán HOSE, HNX và UPCoM đều tràn ngập trong sắc xanh. Trong đó, có 6 mã tăng trần là OCB, VIB, MSB, STB, SSB và TPB.

Lực cầu tăng vọt vào cuối phiên cũng giúp cổ phiếu VPB tăng 5,8% và xác lập đỉnh giá mới tại 38.650 đồng/cp. Tính từ đầu tuần, VPB đã tăng tổng cộng hơn 24% và tăng gần 110% trong vòng 2 tháng. Diễn biến trên đưa VPB trở thành mã tăng mạnh nhất ngành ngân hàng và giúp VPBank trở thành nhà băng có vốn hóa lớn thứ hai thị trường chỉ sau Vietcombank.

Cùng với VPB, một loạt cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng có được mức tăng giá tốt trong phiên hôm nay như: LPB (5,8%), ACB (5,2%), HDB (4,4%), BID (3,9%), TCB (2.6%), CTG (2,4%), VCB (1,9%).

Một loạt mã cổ phiếu ngân hàng trên thị trường UPCoM và HNX cũng tiếp tục xanh trên 5% như VBB, BVB, BAB, PGB, NVB, KLB.