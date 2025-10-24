Sáng 24/10: Giá vàng tiếp tục hồi phục, vàng miếng lên 149,5 triệu đồng/lượng

Tại thị trường trong nước, giá vàng ghi nhận lúc 8h sáng nay vẫn chưa có sự điều chỉnh so với mức đóng cửa hôm qua. Trước đó, giá vàng miếng tại hầu hết nhà vàng lớn đã tăng 900.000 đồng/lượng, giá vàng nhẫn tăng 400.000 - 900.000 đồng/lượng trong phiên 23/10.

Hiện, Công ty SJC, PNJ, Doji và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá mua - bán vàng miếng SJC ở mức 147,5 - 149,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá mua - bán tại Công ty SJC giao dịch ở mức 146,2 – 148,7 triệu đồng/lượng. Công ty PNJ và Doji niêm yết ở mức 146,4 – 149,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải mua - bán lần lượt ở mức 150,5 - 153,5 triệu đồng/lượng và 150 - 151,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận lúc 7h45 ở gần 4.127 USD/ounce, tăng nhẹ 0,06% so với mức đóng cửa gần nhất.

Trước đó, giá vàng tăng hơn 0,65% vào thứ Năm, sau hai phiên giảm liên tiếp, khi rủi ro địa chính trị mới thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn và các nhà đầu tư chuẩn bị cho dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ sẽ được công bố vào tối nay - Theo Reuters.

Giá vàng đã đạt mức cao kỷ lục hơn 4.381 USD/ounce vào thứ Hai (20/10), nhưng đã ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong 5 năm vào phiên giao dịch ngay sau đó. Giá vàng đã tăng khoảng 57% trong năm nay, do căng thẳng địa chính trị, bất ổn kinh tế, kỳ vọng cắt giảm lãi suất và hoạt động mua vào liên tục của các ngân hàng trung ương.

"Tất cả các yếu tố cơ bản thúc đẩy giá vàng tăng cao trong năm nay vẫn còn nguyên vẹn. Có một số cơ hội mua vào khi giá giảm và có lẽ một số căng thẳng thương mại và địa chính trị gia tăng hôm nay đã thúc đẩy điều đó", Peter Grant, phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga lần đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của mình , nhắm vào các công ty dầu mỏ Lukoil và Rosneft.

Chính quyền Mỹ cũng đang cân nhắc kế hoạch hạn chế xuất khẩu nhiều loại phần mềm sang Trung Quốc, nhằm đáp trả lệnh hạn chế xuất khẩu đất hiếm mới nhất của Bắc Kinh.

Giờ đây, trọng tâm chú ý của nhà đầu tư đang chuyển sang báo cáo chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ - dự kiến công bố vào thứ Sáu. Dữ liệu thăm dò cho thấy lạm phát lõi được thị trường kỳ vọng giữ ở mức 3,1% trong tháng 9.

Bên cạnh đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có cuộc họp chính sách định kỳ vào tuần tới. Thị trường dự báo gần như chắc chắn Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản và có thêm một đợt cắt giảm lãi suất khác vào tháng 12.

Trong báo cáo mới công bố, JP Morgan dự báo giá vàng có thể đạt mức trung bình 5.055 USD/ouncevào quý 4 năm 2026, với giả định nhu cầu của nhà đầu tư và lực mua của ngân hàng trung ương trung bình khoảng 566 tấn mỗi quý vào năm tới.