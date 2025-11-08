Sáng 8/11: Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn bất động hiếm thấy

Hiện giá vàng SJC trên thị trường được giao dịch ở mức 146,4-148,4 triệu đồng/lượng.

Giá bán vàng nhẫn hiện khoảng 148-149 triệu đồng/lượng. Tại Tập đoàn DOJI, giá vàng nhẫn tròn hiện ở mức 145,0-148,0 triệu đồng/lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được niêm yết 145,8-148,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Công ty SJC chỉ áp dụng mức 143,3-145,9 triệu đồng/lượng đối với loại vàng này.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay giằng co quanh mốc 4.000 USD/ounce. Theo Kitco News, thị trường vàng kết thúc tuần gần như không đổi so với đầu tuần, khi ngưỡng 4.000 USD/ounce đang trở thành mức kháng cự then chốt và rào cản tâm lý. Dù hầu hết chuyên gia đồng ý rằng các yếu tố cơ bản dài hạn của vàng vẫn vững chắc, họ cho rằng kim loại quý này cần thêm một chất xúc tác mới để tạo động lực tăng giá.

Dù giá vàng có thể đi ngang trong vài tuần tới, giới phân tích cho rằng kim loại quý này có tiềm năng tăng cao hơn là rủi ro giảm giá.

"Giá vàng có khả năng dao động đi ngang trong thời gian tới. Mặc dù căng thẳng thương mại đã lắng xuống phần nào, nhưng các xung đột chưa được giải quyết dứt điểm. Do đó, vàng nhiều khả năng vẫn được ưa chuộng như tài sản trú ẩn an toàn, dù đồng USD gần đây đã lấy lại đà tăng. Ngoài ra, chúng tôi vẫn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất mạnh hơn so với kỳ vọng hiện tại của thị trường. Khi bức màn mù mịt quanh nền kinh tế Mỹ được vén lên nhờ việc công bố lại dữ liệu, thị trường có thể nghiêng theo hướng có lợi cho chúng tôi, giúp giá vàng được hỗ trợ," bà Barbara Lambrecht, chuyên gia phân tích hàng hóa tại Commerzbank, nhận định.

Michael Brown, chuyên gia phân tích cấp cao tại Pepperstone, cũng cho rằng vàng có dư địa tăng giá, dù hiện tại đang giao dịch trong biên độ hẹp. Ông cho biết mức 4.000 USD/ounce sẽ rất khó nhằn.

"Tôi cho rằng vàng đang hình thành một vùng dao động tương đối rộng giữa 3.900–4.400 USD/ounce, một biên độ hợp lý trong giai đoạn hiện nay. Rủi ro, theo tôi, vẫn nghiêng về phía tăng – không chỉ vì nhu cầu trú ẩn và lo ngại về kỳ vọng lạm phát chưa được neo giữ, vốn là yếu tố đẩy vàng tăng trước đó, vẫn còn tồn tại, mà còn vì nhu cầu mua vàng dự trữ của các ngân hàng trung ương vẫn rất mạnh," ông nói.



