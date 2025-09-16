Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sáng dậy, nhân lúc bụng đói ăn vài hạt "rẻ bèo" này ngang đồ đại bổ cho sức khoẻ, sắc đẹp: Bếp Việt thường có sẵn

16-09-2025 - 09:20 AM | Sống

Loại hạt này bé nhỏ nhưng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng. Chỉ cần vài ba hạt nhưng ăn đúng thời điểm thì lợi ích nhận về nhiều bất ngờ.

Đó là hạt lạc (đậu phộng). Loại hạt dân dã, rất quen với người Việt này không chỉ có nhiều lợi ích sức khỏe mà còn ngon miệng, đa dạng cách chế biến. Trên thực tế, không phải ai cũng biết rằng loại hạt nhỏ bé và giá rẻ này giàu dinh dưỡng đến thế nào.

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, trong 100g lạc có chứa: 567 calo, 25.8g protein, 8.5g chất xơ, 4.5mg sắt, 92mg canxi, 18mg natri, 705mg kali. Lạc còn rất giàu vitamin E, vitamin K, vitamin B1, B3, B9, selen, lecithin, choline… Nhờ vậy mà ăn lạc thường xuyên tốt cho sức khỏe, hỗ trợ làm đẹp. Nhất là nếu ăn vào buổi sáng khi bụng đói.

Tại sao nên ăn lạc vào buổi sáng khi đói?

Ăn một lạc vào thời điểm nào trong ngày cũng tốt cho cơ thể, nhưng theo các chuyên gia thì thời điểm tốt nhất để ăn lạc là vào sáng sớm khi bụng đói. Bởi vì nó giúp bạn tận dụng được tối đa giá trị dinh dưỡng cũng như lợi ích sức khỏe từ lạc.

Sáng dậy, nhân lúc bụng đói ăn vài hạt "rẻ bèo" này ngang đồ đại bổ cho sức khoẻ, sắc đẹp: Bếp Việt thường có sẵn- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tạp chí "Cooking Light" của Mỹ cũng đã nhiều lần đưa ra những lợi ích khi ăn một ít lạc vào sáng sớm hoặc dùng lạc để chế biến bữa sáng. Nhất là lợi ích về tiêu hóa, tim mạch và còn giúp bạn nhanh no, lo lâu hơn cũng như bắt đầu ngày mới tràn đầy năng lượng, tâm trạng tích cực.

Thực phẩm đầu tiên trong ngày mà chúng ta nạp vào cơ thể có vai trò rất lớn đến sức khỏe trong cả ngày dài. Bởi buổi sáng là lúc mọi cơ quan đều đói và cần được nạp năng lượng, thực phẩm sau khi vào cơ thể sẽ được tiêu thụ nhanh và mạnh nhất. Các đặc tính của lạc cũng sẽ tác động đến các vi khuẩn tốt bên trong cơ thể, kích thích hoạt động của chúng.

Lợi ích sức khoẻ, làm đẹp khi ăn lạc vào buổi sáng khi đói

Sau đây là những lợi ích bất ngờ bạn nhận được nếu ăn lạc vào buổi sáng khi bụng đói:

- Tốt cho tiêu hóa, đẩy nhanh trao đổi chất: Lạc giàu chất xơ, hỗ trợ nhu động ruột hoạt động trơn tru, giảm táo bón và làm sạch đường ruột. Chất phospholipid trong lạc còn giúp giảm buồn nôn, trào ngược, tăng trao đổi chất.

- Chống lại bệnh tim mạch: Ăn lạc đều đặn giúp giảm tới 35% nguy cơ tim mạch nhờ axit béo và folic làm hạ cholesterol xấu. Lớp vỏ lụa của lạc đỏ đặc biệt tốt cho tim, đồng thời còn ngăn ngừa hình thành cục máu đông.

Sáng dậy, nhân lúc bụng đói ăn vài hạt "rẻ bèo" này ngang đồ đại bổ cho sức khoẻ, sắc đẹp: Bếp Việt thường có sẵn- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

- Bảo vệ dạ dày: Buổi sáng axit dạ dày tiết nhiều, ăn lạc có thể trung hòa và tạo lớp nhầy bảo vệ niêm mạc. Axit béo không bão hòa trong lạc giúp giảm viêm loét, duy trì dạ dày khỏe mạnh.

- Giảm nguy cơ ung thư: Chất chống oxy hóa như isoflavone, resveratrol trong lạc giúp ức chế tế bào ung thư. Nhiều nghiên cứu cho thấy ăn lạc thường xuyên làm giảm nguy cơ ung thư ruột kết, dạ dày và vú.

- Tốt cho não bộ: Lạc chứa nhiều vitamin B6 và axit amin cần thiết, giúp tăng cường trí nhớ, cải thiện tư duy. Ngoài ra, niacin và canxi trong lạc có thể trì hoãn lão hóa não bộ

- Ngăn ngừa tiểu đường, thiếu máu: Lạc giàu sắt và vitamin, giúp phục hồi cơ thể, hỗ trợ tăng tiểu cầu. Ăn lạc thay thịt đỏ có thể giảm 21% nguy cơ tiểu đường, đồng thời duy trì đường huyết ổn định.

- Làm đẹp da và tóc: Vitamin E, C và kẽm trong lạc giúp da sáng mịn, giảm lão hóa, chống thâm nám. Biotin trong lạc còn nuôi dưỡng tóc mọc nhanh, móng tay chắc khỏe.

Một số lưu ý để ăn lạc buổi sáng khi bụng đói

- Không ăn quá nhiều: Chỉ nên ăn khoảng 10 - 25g lạc buổi sáng để nhận lợi ích, tránh đầy bụng khó tiêu.

- Chế biến lành mạnh: Hạn chế rang với nhiều dầu mỡ. Nếu ăn lạc sống cần chọn loại rõ nguồn gốc, rửa sạch, chỉ ăn vài hạt.

- Đối tượng không nên ăn sống: Người dạ dày yếu, trẻ nhỏ không phù hợp với lạc sống.

Sáng dậy, nhân lúc bụng đói ăn vài hạt "rẻ bèo" này ngang đồ đại bổ cho sức khoẻ, sắc đẹp: Bếp Việt thường có sẵn- Ảnh 3.

Ảnh minh họa

- Kết hợp hợp lý: Có thể ăn lạc cùng cơm hoặc món sáng thay vì ăn riêng để dễ tiêu hóa.

- Tránh lạc hỏng: Tuyệt đối không ăn lạc nảy mầm hoặc có dấu hiệu mốc vì dễ gây ngộ độc, ung thư.

- Một số trường hợp cần kiêng: Phụ nữ mang thai, người bị gout, đã cắt túi mật, viêm loét dạ dày hay có cơ địa dị ứng nên hạn chế hoặc tránh ăn.

Nghiên cứu trên 90.000 người, kéo dài 20 năm của ĐH Harvard chứng minh: đây là loại hạt siêu bổ não, được mệnh danh là “vua trường thọ”, người Việt rất thích

Theo Ngọc Ái

Đời sống & pháp luật

