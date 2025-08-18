Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sáng nay, Bộ Tư pháp sẽ gặp lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính… và loạt cơ quan để họp bàn nhiều nội dung quan trọng liên quan đến Luật Đất đai

18-08-2025 - 06:40 AM | Bất động sản

Cuộc họp sẽ diễn ra vào lúc 8h30 sáng ngày 18/8/2025.

Sáng nay, Bộ Tư pháp sẽ gặp lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính… và loạt cơ quan để họp bàn nhiều nội dung quan trọng liên quan đến Luật Đất đai- Ảnh 1.

Sáng nay, Bộ Tư pháp sẽ tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai (theo Công văn đề nghị thẩm định số 5556/BNNMT-QLĐĐ ngày 14/8/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Cuộc họp có sự tham gia của nhiều lãnh đạo các Bộ, cơ quan, cho ý kiến thẩm định đối với hồ sơ dự án Luật nêu trên để đảm bảo chất lượng của cuộc họp Hội đồng thẩm định theo quy định.

Cuộc họp sẽ diễn ra lúc 8h30 sáng ngày 18/8/2025 (Thứ Hai), địa điểm tại Trụ sở Bộ Tư pháp và do lãnh đạo của Bộ này chủ trì.

Theo văn bản, tài liệu cuộc họp sẽ được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

Danh sách gửi giấy mời của cuộc họp gồm có:

1. Bộ Nông nghiệp và Môi trường (cơ quan chủ trì soạn thảo);

2. Đại diện Văn phòng Chính phủ;

3. Đại diện Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội;

4. Đại diện Bộ Nội vụ;

5. Đại diện Bộ Tài chính;

6. Đại diện Bộ Ngoại giao;

7. Đại diện Bộ Công an;

8. Đại diện Bộ Quốc phòng;

9. Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ;

10. Đại diện Bộ Xây dựng;

11. Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

12. Đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

13. Đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;

14. Đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);

15. Đại diện Hội thẩm định giá Việt Nam;

16. Đại diện Hiệp hội bất động sản Việt Nam;

17. Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA);

18. PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến – Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội, Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế;

19. PGS.TS Nguyễn Thị Nga – Phó Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội;

20. Đại diện Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp;

21. Đại diện Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp;

22. Đại diện Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp;

23. Đại diện Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp;

24. Đại diện Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp;

25. Đại diện Cục Quản lý Thi hành án dân sự;

26. Đại diện Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp;

27. Đại diện Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

Trước đó, ngày 8/8, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

Sau gần một năm triển khai, Luật cùng các văn bản hướng dẫn thi hành đã từng bước đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nhiều thủ tục hành chính đã được cải cách, đổi mới; nội dung quản lý nhà nước được cập nhật theo yêu cầu phát triển, góp phần giải phóng nguồn lực cho đất nước.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về giàu mạnh, văn minh, nhiều Nghị quyết của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng đã đặt ra định hướng lớn về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế, xây dựng thể chế liên quan đến quản lý đất đai. Do vậy, một số quy định trong Luật Đất đai 2024 bộc lộ hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Chính trị, Đảng ủy Chính phủ đã yêu cầu các cơ quan đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết 18 và 1 năm thi hành Luật Đất đai, làm cơ sở chính trị cho việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật, bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Loạt “tay to” bất động sản chuyển hướng làm sân bay: Masterise đến Gia Bình, T&T triển khai tại Quảng Trị, bất ngờ một tập đoàn phủ sóng cả 3 miền chỉ trong 7 nămLoạt “tay to” bất động sản chuyển hướng làm sân bay: Masterise đến Gia Bình, T&T triển khai tại Quảng Trị, bất ngờ một tập đoàn phủ sóng cả 3 miền chỉ trong 7 năm

Làn sóng các “ông lớn” tư nhân đổ vốn vào hạ tầng hàng không đang lan rộng, từ xây mới đến mở rộng các sân bay trên khắp cả nước.

Điểm danh 10 siêu đô thị lớn nhất Hưng Yên: Ecopark, Vinhomes dẫn đầu, bất ngờ xuất hiện tân binh 5 tháng tuổi so kè cùng các 'ông lớn' tỷ đôĐiểm danh 10 siêu đô thị lớn nhất Hưng Yên: Ecopark, Vinhomes dẫn đầu, bất ngờ xuất hiện tân binh 5 tháng tuổi so kè cùng các "ông lớn" tỷ đô

Hưng Yên đang trở thành một trong những “điểm nóng” mới trên bản đồ bất động sản miền Bắc. Nhờ vị trí chiến lược giáp ranh Hà Nội, hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện cùng làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ các “ông lớn” trong và ngoài nước.

