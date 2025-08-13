Loạt “tay to” bất động sản chuyển hướng làm sân bay: Vingroup đề xuất Chu Lai, Masterise đến Gia Bình, T&T triển khai tại Quảng Trị, bất ngờ một tập đoàn phủ sóng cả 3 miền chỉ trong 7 năm

Trong bối cảnh nhu cầu hạ tầng hàng không ngày càng gia tăng, nhiều doanh nghiệp tư nhân đang đẩy mạnh đầu tư vào các dự án sân bay trên khắp cả nước. Từ Bắc tới Nam, hàng loạt dự án mới được khởi động, mở rộng và đề xuất, nhằm đón đầu nhu cầu vận tải hàng không đang bùng nổ.

Không chỉ dừng lại ở bất động sản, nghỉ dưỡng hay thương mại, những “ông lớn” như Sun Group, Vingroup, Masterise, T&T… đang “mạnh tay” tham gia và lên kế hoạch cho các dự án sân bay – một đường băng đầu tư hoàn toàn mới. Hàng loạt dự án với vốn hàng nghìn đến chục nghìn tỷ đồng, hứa hẹn định hình lại bản đồ hạ tầng hàng không Việt Nam trong những năm tới.

Sân bay quốc tế Vân Đồn, ảnh được vẽ lại để minh họa.

Khởi đầu cho làn sóng doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư hạ tầng hàng không là Tập đoàn Sun Group với dự án Sân bay quốc tế Vân Đồn – công trình tư nhân đầu tiên tại Việt Nam trong lĩnh vực này.

Được biết, dự án có quy mô 325 ha với vốn đầu tư khoảng 7.700 tỷ đồng. Công trình được triển khai từ tháng 3/2016, đến tháng 12/2018 sân bay chính thức đưa vào khai thác và đón chuyến bay thương mại đầu tiên.

Thành công của Sân bay quốc tế Vân Đồn không chỉ mở ra cánh cửa mới cho ngành hàng không, mà còn trở thành “cú hích” để nhiều tập đoàn tư nhân lớn mạnh dạn tham gia cuộc đua đầu tư sân bay trên khắp cả nước.

Tiếp nối thành công tại Vân Đồn, Sun Group tiếp tục ghi dấu ấn ở lĩnh vực này với loạt dự án mới, trong đó nổi bật là Sân bay Gia Bình (Bắc Ninh). Tháng 12/2024, công trình do Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) làm chủ đầu tư đã tổ chức lễ khởi công, Sun Group đảm nhận vai trò nhà thầu thi công. Đại diện Tập đoàn tại buổi lễ cam kết sẽ hoàn thành xây dựng sân bay cả hai giai đoạn trong vòng 12 tháng.

Tiếp đến tại Phú Quốc, dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế đã trở thành tâm điểm chú ý khi chứng kiến màn “so găng” giữa hai tên tuổi lớn: Sun Group và Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn.

Thời điểm đề xuất, phía Sun Group cho biết, nếu được lựa chọn là nhà đầu tư, Tập đoàn cam kết đầu tư Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc với công nghệ hiện đại nhất thế giới, hoàn thành dự án trong thời gian từ 16-18 tháng kể từ khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Trong khi đó, IPPG cho biết đã dành 3 năm để chuẩn bị cho dự án xây dựng nhà ga T2 tại Phú Quốc, với mong muốn biến "đảo ngọc" thành trung tâm du lịch – thương mại mang tầm khu vực. Ông Johnathan Hạnh Nguyễn từng chia sẻ: "Tôi có thể xây sân bay, người khác cũng có thể xây sân bay. Nhưng cốt lõi là có kinh doanh hiệu quả hay không? Có đưa khách được vào hay không? – Tôi xin cam kết, tôi làm được".

Đến ngày 19/6, UBND tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) đã trao quyết định cho Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt trời (thuộc Sun Group) làm chủ đầu tư dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Dự án có tổng diện tích 1.050 ha, nâng công suất khai thác của sân bay lên 20 triệu hành khách mỗi năm (gấp 4,5 lần công suất hiện nay). Công trình hiện đang được tập đoàn Sun Group đẩy nhanh tiến độ thi công, nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển ngày càng tăng và phục vụ Hội nghị APEC năm 2027 tại Phú Quốc.

Song song với các dự án đang triển khai, Sun Group cũng đang xúc tiến các kế hoạch lớn. Tại Khánh Hòa, tập đoàn đã đề xuất đầu tư Cảng hàng không quốc tế Vân Phong với diện tích gần 500 ha, vốn đầu tư dự kiến 9.200 tỷ đồng.

Giai đoạn đầu, sân bay được thiết kế công suất 1,5 triệu hành khách mỗi năm, nằm hoàn toàn trên vùng mặt nước ven bờ, không ảnh hưởng đến dân cư, rừng bảo hộ, rừng ngập mặn hay các di tích.

Ở Lâm Đồng, công ty thành viên của Tập đoàn Sun Group cũng vừa đề xuất đầu tư hạng mục dân dụng của Sân bay Phan Thiết theo hình thức đầu tư kinh doanh, dự kiến khởi công ngày 19/8 nếu được phê duyệt.

Tại Quảng Ngãi, doanh nghiệp này có kế hoạch đầu tư sân bay Lý Sơn và các dự án bất động sản du lịch nghỉ dưỡng. Ở Côn Đảo, Sun Group mới đây cũng có đề xuất tài trợ sản phẩm là hồ sơ quy hoạch sân bay tại nơi này…

Cùng với Sun Group, nhiều nhà đầu tư lớn khác cũng đang tăng tốc gia nhập đường đua sân bay trên khắp cả nước. Thời gian gần đây, liên tiếp xuất hiện những dự án mới được đề xuất và triển khai.

Vào đầu tháng 8 vừa qua, tại Quảng Trị, đại diện T&T Group và Capital A đã làm việc với lãnh đạo tỉnh, đề xuất đầu tư Tổ hợp công nghiệp hàng không và đô thị sân bay, bao gồm các hạng mục như: Trung tâm vận tải hàng không, logistics; khu sản xuất - lắp ráp, bảo trì - bảo dưỡng máy bay; trung tâm nghiên cứu, đào tạo, thử nghiệm hàng không… và các khu chức năng hỗn hợp đô thị - thương mại dịch vụ.

Trước đó vào tháng 7 năm ngoái, liên danh T&T - CIENCO 4 đã khởi công Cảng hàng không Quảng Trị với vốn đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng, quy mô hơn 265 ha với công suất 5 triệu hàng khách/năm. Dự kiến đến tháng 7/2026, dự án sẽ được đưa vào khai thác, sử dụng.

Đến tháng 12/2024, T&T Group của ông Đỗ Quang Hiển tiếp tục lấn sân sang lĩnh vực hàng không, trở thành cổ đông chiến lược của Vietravel Airlines (hãng hàng không Vietravel). Đây là cột mốc quan trọng của T&T Airlines, T&T SuperPort nói riêng và Tập đoàn T&T Group nói chung trong giai đoạn phát triển mới của doanh nghiệp.

Vào tháng 6/2025, Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường đề xuất cho phép được đầu tư, kêu gọi xây dựng sân bay quốc tế tại khu vực tỉnh Nam Định cũ (nay là tỉnh Ninh Bình). Ngay sau đó, tháng 7/2025, UBND tỉnh Ninh Bình đã có báo cáo đề xuất phương án xây dựng Sân bay quốc tế Ninh Bình tại phường Liêm Tuyền - vị trí thuận lợi kết nối các đầu mối giao thông quan trọng trong khu vực.

Theo vị trí đề xuất, sân bay này sẽ cách Nội Bài khoảng 80 km, Cát Bi 85 km, Gia Bình 63 km và Thọ Xuân 85 km; được quy hoạch theo tiêu chuẩn cấp 4E với hai đường cất hạ cánh song song, tổng diện tích khoảng 720 ha. Công suất thiết kế giai đoạn đầu đạt 10 triệu hành khách mỗi năm, đồng thời dự trữ quỹ đất để mở rộng trong tương lai.

Cũng trong thời gian qua, một số tên tuổi lớn cũng mở rộng sang mảng đầu tư sân bay, trong đó có Tập đoàn Masterise Group muốn nhảy vào lĩnh vực này với việc tham gia đề xuất thực hiện Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh).

Dự án có quy mô 1960 ha, công suất thiết kế dự kiến khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,5 triệu tấn hàng hoá/năm thời kỳ 2021 - 2030; khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hoá/năm tầm nhìn đến năm 2050. Đây là dự án sân bay lớn nhất miền Bắc về diện tích và quy mô, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 180.000 tỷ đồng.

Tại Sân bay Chu Lai (Đà Nẵng), nhiều “ông lớn” bày tỏ mong muốn nghiên cứu đầu tư, trong đó có Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn SOVICO liên kết với Tập đoàn ADANI (Ấn Độ)... Theo định hướng, Sân bay Chu Lai sẽ được nâng cấp để đạt công suất khoảng 10 triệu hành khách mỗi năm, gấp hơn 8 lần so với mức 1,2 triệu hiện tại, cùng tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 11.000 tỷ đồng.

Nhà ga T2 - Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, ảnh được vẽ lại để minh họa.

Ngoài các dự án xây sân bay và mở rộng như nêu ở trên, một dự án khác là Nhà ga T2 của Sân bay Quốc tế Đà Nẵng cũng là công trình đánh dấu mốc trong lịch sử hàng không Việt Nam, khi lần đầu tiên một đơn vị tư nhân sở hữu và vận hành toàn bộ một nhà ga sân bay.

Công trình do Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) làm chủ đầu tư, khởi công năm 2015 và đưa vào khai thác năm 2017. Nhà ga có tổng vốn đầu tư 3.500 tỷ đồng, diện tích khoảng 52.000 m2, phục vụ các chuyến bay quốc tế đến và đi từ Đà Nẵng.

Sự ra đời của Nhà ga T2 không chỉ góp phần nâng tầm vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ hàng không khu vực, mà còn đánh dấu bước tiến rõ nét của khối tư nhân trong lĩnh vực phát triển hạ tầng hàng không Việt Nam.

Ngọc Đẹp