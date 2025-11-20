Sao nam bị gắn mác "kẻ hám tiền" gây sốc khi tiết lộ: "Tôi kiếm tiền để nuôi cả dòng họ"

Trong suốt con đường thi đấu, Carlos Tevez không ít lần trở thành tâm điểm của những thương vụ đình đám. Những lần rời Boca Juniors sang Corinthians, tranh cãi về quyền sở hữu khi khoác áo West Ham, chuyển từ Manchester United sang Manchester City hay sang Trung Quốc thi đấu khiến anh bị gắn cho hình ảnh cầu thủ “chạy theo đồng tiền”. Mỗi bước ngoặt sự nghiệp đều đi kèm với khoản thu nhập lớn, càng làm định kiến ấy bám chặt lấy tên tuổi anh.

Nhưng theo lời Tevez, mọi lựa chọn của anh đều xuất phát từ mong muốn lo cho gia đình. Theo trang TyC Sports, ngôi sao bóng đá tiết lộ rằng anh đã yêu cầu người đại diện dùng phần lớn thu nhập của mình để mua 15 căn nhà, nhằm đưa người thân rời khỏi Fuerte Apache – khu vực nghèo khó nơi anh lớn lên ở Buenos Aires.

“Tôi không cần giữ tiền cho riêng mình. Điều tôi muốn là 15 gia đình – từ anh em đến chú bác – có một cuộc sống tử tế hơn,” Tevez nói. Với dòng họ đông người, những quyết định đó cho thấy Tevez không chỉ đá bóng vì danh tiếng hay mức lương, mà còn vì trách nhiệm với thế hệ sau và mong ước đổi đời cho cả gia tộc.

Năm 2016, Carlos Tevez trở thành tâm điểm tranh cãi khi gia nhập Shanghai Shenhua tại Trung Quốc với mức lương kỷ lục 40 triệu euro mỗi năm. Con số này khiến nhiều đội bóng châu Âu “ngỡ ngàng”, bởi tổng thu nhập của Tevez còn vượt xa mức lương của hai ngôi sao hàng đầu lúc bấy giờ, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo cộng lại. Khi ấy, Messi nhận khoảng 20 triệu euro từ Barcelona, còn Ronaldo, sau khi gia hạn hợp đồng với Real Madrid, có mức lương 18 triệu euro.

Trước khi sang Trung Quốc, Tevez có quãng thời gian đáng nhớ với Boca Juniors, ghi 25 bàn trong 56 trận và cùng đội bóng giành 2 danh hiệu. Anh chỉ chơi ở Trung Quốc một năm trước khi trở lại Boca, nhưng thời gian này lại là cơ hội lớn để anh tích lũy tài sản. Tevez không dùng số tiền này cho bản thân mà để hỗ trợ đại gia đình, giúp họ cải thiện cuộc sống. Anh chấp nhận bước lùi trong sự nghiệp, sống ở một nơi xa lạ mà không hoàn toàn cảm thấy thoải mái, nhưng đổi lại là khả năng mang đến sự thay đổi thực sự cho cả dòng họ.

Trong đại dịch Covid-19, Carlos Tevez kêu gọi các đồng nghiệp giàu có chung tay giảm lương và hỗ trợ cộng đồng. Trên kênh America TV ngày 2/4, anh nhấn mạnh: “Cầu thủ bóng đá có thể sống sáu tháng, hoặc một năm mà không nhận lương. Chúng tôi chưa trải qua hoàn cảnh tuyệt vọng như những người phải chăm sóc trẻ nhỏ mỗi ngày, hay những ai phải rời nhà lúc 6 giờ sáng và trở về lúc 7 giờ tối để nuôi gia đình. Thật dễ dàng để tôi nói điều này từ nhà mình, vì tôi biết còn đủ thức ăn cho lũ trẻ. Nhưng với những người tuyệt vọng, họ không thể rời nhà kiếm sống trong đại dịch. Điều đó thật đáng lo ngại.”

Thời điểm đó, như nhiều cầu thủ khác, Tevez phải tạm ngừng thi đấu khi giải vô địch Argentina bị hoãn. Covid-19 đã khiến nhiều quốc gia phong tỏa, hạn chế đi lại, đồng thời các giải thể thao lớn như Euro, Copa America hay Olympic cũng phải hoãn, lùi sang năm sau hoặc hủy bỏ.

Carlos Tevez là một trong những cầu thủ giàu thành tích bậc nhất lịch sử bóng đá. Sự quyết liệt trong nghề nghiệp đã mang về cho anh một danh hiệu Champions League, một Copa Libertadores, tám chức vô địch quốc gia ở năm đội bóng thuộc bốn quốc gia khác nhau, cùng với bảy chiếc Cup bổ sung. Thành tích này khiến Tevez trở thành cầu thủ Argentina thành công thứ hai trong lịch sử, chỉ sau Lionel Messi, đồng thời là một trong số ít cầu thủ từng vô địch cả Copa Libertadores lẫn Champions League.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Tevez không chỉ có vinh quang. Anh thường xuyên là tâm điểm tranh luận: từ vụ chuyển nhượng đầy tai tiếng sang West Ham cùng Javier Mascherano, dẫn đến việc FIFA ban hành luật về quyền sở hữu cầu thủ của bên thứ ba, đến những cãi vã với HLV Roberto Mancini, những tháng ngày tai tiếng ở Trung Quốc, và cả vụ đạp khiến Ezequiel Ham gãy chân.

Bảy năm thi đấu tại Anh với ba màu áo khác nhau, Tevez giành được nhiều danh hiệu nhưng vẫn bị nhìn nhận nhiều hơn như một “siêu quậy” trên sân cỏ, thay vì một trong những cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.

