Sao nam 'Gặp nhau cuối tuần' qua 2 thập kỷ: Người thăng tiến, kẻ vướng lao lý

Gặp nhau cuối tuần lần đầu tiên lên sóng năm 2000 và kết thúc năm 2006, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả truyền hình. Chương trình cũng trở thành phần ký ức của nhiều thế hệ người xem với những kịch bản đặc sắc.

Từng là bệ phóng cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, đến nay sau hơn 2 thập kỷ, cuộc sống và sự nghiệp của dàn sao nam trong chương trình có nhiều thay đổi.

Xuân Bắc trở thành Cục trưởng

Xuân Bắc là một trong những nghệ sĩ tham gia chương trình Gặp nhau cuối tuần ngay từ những số đầu tiên. Anh chào sân với tiểu phẩm Sành điệu và liên tục toả sáng trong các tiết mục khác.

Với lối diễn tự nhiên, cách xử lý tình huống thông minh, hài hước, nam diễn viên dễ dàng mang lại tiếng cười cho khán giả.

Xuân Bắc thời đóng "Gặp nhau cuối tuần".

Nhờ thành công của Gặp nhau cuối tuần, Xuân Bắc lấn sang lĩnh vực MC. Anh dẫn các chương trình như Đuổi hình bắt chữ, Hỏi xoáy đáp xoay... Ở lĩnh vực nào, anh cũng tạo được dấu ấn đậm nét.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Xuân Bắc được phong tặng danh hiệu NSND. Anh từng có thời gian làm Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam và hiện là Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngoài sự nghiệp, Xuân Bắc còn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên vợ và 3 cậu con trai.

Tự Long ngày càng thăng tiến

Tự Long được đánh giá là nghệ sĩ đa tài nhất của Gặp nhau cuối tuần . Ngoài tài diễn, anh còn biết hát, biết nhảy nên được các đạo diễn ưu ái giao cho nhiều dạng vai khác nhau. Anh cùng Xuân Bắc tạo nên "cặp bài trùng" nổi tiếng của làng hài phía Bắc.

Tự Long là cái tên được yêu mến trong chương trình.

Ngoài ra, công việc chính của anh vẫn là một nghệ sĩ chèo của Đoàn chèo Tổng cục Hậu cần thuộc Bộ Quốc phòng.

Năm 2015, Tự Long được phong tặng danh hiệu NSND. Hiện nay, NSND Tự Long đang mang quân hàm Đại tá và giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội.

NSND Tự Long giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội.

Về đời tư, Tự Long kết hôn lần 2 cùng Minh Nguyệt - giảng viên trường đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội vào năm 2015. Sau 10 năm, vợ chồng anh đang có cuộc sống viên mãn bên 3 con gái đáng yêu.

Quốc Khánh độc thân ở tuổi 63

Gặp nhau cuối tuần cũng chính là chương trình giúp tên tuổi Quốc Khánh đến gần với khán giả. Nhờ chương trình này, anh được chọn vào vai Ngọc Hoàng trong chương trình Táo Quân - Gặp nhau cuối năm. Lúc này tên tuổi NSND Quốc Khánh mới thực sự nổi tiếng.

Với vẻ nghiêm nghị và những câu nói hài hước, châm biếm, Quốc Khánh trở thành biểu tượng không thể thiếu của chương trình.

Quốc Khánh thường gắn với những vai diễn tham lam trong "Gặp nhau cuối tuần".

Năm 2012, Quốc Khánh được phong tặng danh hiệu NSƯT. Năm 2022, anh nghỉ hưu tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Ngoài Táo Quân và Gala Cười, Quốc Khánh chủ yếu đóng phim sitcom ở phía Nam. Năm 2023, anh được phong tặng danh hiệu NSND.

Ở tuổi 63, NSND Quốc Khánh vẫn độc thân. Nam diễn viên từng bày tỏ không muốn làm khổ người phụ nữ phải gắn bó cuộc đời với nghệ sĩ. Vì thế, anh lựa chọn cuộc sống tự do nên không lấy vợ. Vì lấy vợ ngoài tình yêu thương, còn có cả những ràng buộc trách nhiệm.

"Mỗi người một suy nghĩ, tôi không phải chạy theo ai cả, mình cảm thấy cuộc sống vui vẻ, thoải mái là được”, anh nói.

Quốc Khánh chọn cuộc sống tự do ở tuổi U70.

Dù có lúc cô đơn, NSND Quốc Khánh vẫn hài lòng với lựa chọn của mình. Hơn 40 năm cống hiến cho nghệ thuật, nam nghệ sĩ hạnh phúc khi được hết mình trên sân khấu và tận hưởng phút giây vui vẻ bên đồng nghiệp, bạn bè.

Công Lý vực dậy sau biến cố sức khoẻ

Nhắc tới Gặp nhau cuối tuần, không thể bỏ qua NSND Công Lý. Trong các tiểu phẩm do VFC sản xuất, nam diễn viên sinh năm 1973 thường đảm nhận những nhân vật có tính cách ngang bướng, lấc cấc.

Công Lý tạo nhiều dấn ấn trong "Gặp nhau cuối tuần".

Anh cũng thể hiện khả năng biến hoá đa dạng trong các phim truyền hình như Những cô gái trong thành phố, Hoa hồng trên ngực trái, Hương vị tình thân, Chồng cũ - vợ cũ - người yêu cũ, Hướng dương ngược nắng...

NSND Công Lý cũng là một trong những ngôi sao Gặp nhau cuối tuần giữ cương vị lãnh đạo của một đơn vị nghệ thuật với chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Năm 2019, Công Lý được phong tặng danh hiệu NSND và được bổ nhiệm chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội vào tháng 5/2020.

Giữa lúc sự nghiệp đang thăng hoa, NSND Công Lý gặp biến cố về sức khoẻ vào năm 2021. Sau quá trình điều trị dài ngày, sức khỏe của NSND Công Lý đã có những tiến triển tích cực.

Công Lý dần hồi phục sức khoẻ.

Sau quá trình điều trị dài ngày, anh đã hồi phục khá nhiều, có thể tham gia vai khách mời trong một số bộ phim.

Hiệp Gà mất sự nghiệp vì vướng vòng lao lý

Là gương mặt quen thuộc trong làng hài phía Bắc những năm 2000, Hiệp Gà từng nhận được nhiều yêu mến của khán giả. Trong đó, Gặp nhau cuối tuần là bệ phóng giúp tên tuổi danh hài này được nổi tiếng.

Thời đỉnh cao nhất của anh đó là trong Gala Cười 2003 , Hiệp Gà là một trong hai nghệ sĩ đạt giải "Diễn viên trẻ triển vọng".

Hiệp Gà từng là cái tên ăn khách của nhiều chương trình hài.

Sự nghiệp của Hiệp Gà dần suy giảm do những ồn ào trong đời tư. Năm 2007, Hiệp Gà bị bắt vì tàng trữ trái phép chất ma tuý, bị chịu hình phạt 2 năm tù. Nhờ cải tạo tốt và đóng góp nhiều chương trình nghệ thuật, tiểu phẩm trong trại nên anh được giảm án và chỉ ở trại 17 tháng. Sau khi ra tù, anh nỗ lực đi diễn để gây dựng lại sự nghiệp song không thể trở lại thời hoàng kim như xưa.

Bên cạnh đó, chuyện đời tư của Hiệp Gà cũng được nhiều khán giả bàn tán. Anh kết hôn lần đầu vào năm 2003 với người phụ nữ làm nghề cắt tóc và có một cô con gái sinh năm 2004.

Đến năm 2009, cả hai ly hôn. Năm 2010, anh lại tái hôn nhưng cuộc hôn nhân này cũng nhanh chóng tan vỡ. Năm 2016, Hiệp Gà kết hôn lần thứ ba cùng người phụ nữ kém anh 11 tuổi. Họ có một con trai tên Đông Hải. Dù đã khẳng định đây sẽ là đám cưới cuối cùng, nhưng đến năm 2018, cặp đôi này cũng chia tay vì mâu thuẫn tài chính.

Tháng 8/2024, Hiệp Gà công khai bạn gái mới kém anh 3 tuổi. Cả hai dọn về sống chung nhưng chưa tổ chức đám cưới.

Nam diễn viên làm lại từ đầu sau khi vướng vòng lao lý.

Những năm qua, trong khi bạn bè và đồng nghiệp cùng trang lứa bận rộn với các show diễn, Hiệp Gà lại ít tham gia biểu diễn hơn. Thỉnh thoảng, anh chỉ tham gia vài dự án nhỏ và phần lớn thời gian dành cho việc livestream trên Tiktok để giao lưu với khán giả.



