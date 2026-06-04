Sao nam hạng A cưới cô bạn thanh mai trúc mã: Mua đứt biệt thự rộng 4.000m², bước vào ngỡ đang ở resort cao cấp

Hiếm có cặp đôi nào trong showbiz Việt lại có xuất phát điểm gắn bó lâu bền như Trọng Tấn và vợ. Cả hai là bạn học chung từ những năm tháng cấp 3 tại Thanh Hóa. Tình yêu tuổi học trò trong sáng đã cùng họ vượt qua bao thăng trầm, từ thuở nam ca sĩ còn là chàng sinh viên nghèo trường nhạc cho đến khi anh đứng trên đỉnh cao vinh quang, được mệnh danh là "ông hoàng nhạc đỏ" của âm nhạc Việt. Tên tuổi của anh gắn liền với những ca khúc cách mạng, quê hương đất nước đi cùng năm tháng như Rặng trâm bầu , Tình ta biển bạc đồng xanh hay Tiếng đàn bầu ...

Sau hơn hai mươi năm chung sống và có với nhau hai người con "đủ nếp đủ tẻ", tình cảm của Trọng Tấn và bà xã vẫn mặn nồng như thuở ban đầu. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật rực rỡ và cuộc hôn nhân hạnh phúc với người bạn đời thanh mai trúc mã, "ông hoàng nhạc đỏ" còn khiến công chúng trầm trồ khi một mình sở hữu 3 căn nhà, trong đó ấn tượng nhất là "thiên đường xanh" rộng 4.000m² tại Sóc Sơn, Hà Nội. Đây không chỉ là tài sản bề thế mà còn là nơi thể hiện rõ nét gu thẩm mỹ và phong cách sống an nhiên của gia đình anh.

Cơ ngơi của Trọng Tấn tại Sóc Sơn không chọn đi theo lối mòn của những căn siêu biệt thự hiện đại hay lâu đài xa hoa đổ bê tông cốt thép thông thường. Thay vào đó, ngôi nhà mang đậm phong cách Rustic (thô mộc), tái hiện lại những căn villa cổ kính vùng ngoại ô nước Anh

Cơ ngơi này sở hữu tới 1 phòng khách lớn, 1 khu bếp biệt lập và 7 phòng ngủ khép kín cùng khu vực sinh hoạt chung rộng rãi, được trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại, đủ sức đón tiếp đại gia đình và bạn bè đến nghỉ dưỡng mỗi dịp cuối tuần.

Chất liệu chủ đạo là đá tự nhiên và các loại gỗ quý được kết hợp hài hòa, mang lại cảm giác ấm cúng, vững chãi nhưng không kém phần sang trọng cho khu nghỉ dưỡng. Nhằm tối ưu khả năng đón sáng, Trọng Tấn ưu tiên sử dụng các ô cửa kính lớn, giúp mọi căn phòng đều tràn ngập ánh sáng tự nhiên và có tầm nhìn hướng thẳng ra khu vườn xanh mướt.

Điểm nhấn của phòng khách là trần nhà cao thoáng với hệ xà gồ gỗ lộ thiên vững chãi nâng đỡ mái nhà. Trung tâm phòng là bộ sofa lớn mang nét cổ điển, đối diện là hệ vách đá tự nhiên được chế tác thô sơ nhưng đầy tính nghệ thuật.

Phòng bếp và khu vực bàn ăn được thiết kế riêng biệt, sử dụng nội thất gỗ tự nhiên làm chủ đạo từ tủ bếp, bàn ăn nguyên khối cho đến các vật dụng trang trí nhỏ nhất. Không gian bếp ngập tràn ánh sáng nhờ ô cửa sổ lớn nhìn thẳng ra vườn rau sạch.

Biệt thự có 7 phòng ngủ master chuẩn resort, mỗi phòng là một không gian nghỉ dưỡng biệt lập với giường ngủ làm bằng gỗ tự nhiên, chăn ga gối nệm sử dụng tông màu trung tính tạo cảm giác thư thái. Tất cả các phòng đều có ban công hoặc hệ cửa kính lớn hướng view đồi thông đón gió.

Điểm đắt giá nhất của căn biệt thự chính là khuôn viên sân vườn bao quanh. Vợ chồng Trọng Tấn đã biến khu đất rộng lớn này thành một hệ sinh thái tự cung tự cấp, xanh tươi quanh năm, là nơi để gia đình có thể làm vườn hoặc mở tiệc ngoài trời, tụ tập cùng bạn bè.

Các lối tản bộ quanh biệt thự được lát đá thô, hai bên là những thảm cỏ xanh mướt và những bụi hoa rực rỡ sắc màu do chính tay vợ chồng nam ca sĩ chăm chút hàng ngày.