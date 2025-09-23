Sao nam Việt đang hot nhất tại Nga: Được đích thân Thủ tướng biểu dương, ngoại hình "lột xác" gây ngỡ ngàng

Những ngày qua, Đức Phúc trở thành cái tên được nhắc nhiều nhất sau chiến thắng tại cuộc thi Intervision 2025. Không chỉ truyền thông trong nước mà tại Nga, nhiều tờ báo và kên truyền hình đưa tin, thực hiện phỏng vấn nam ca sĩ.

Hầu hết các tờ báo lớn như RIA Novosti, Rossijskaya Gazeta hay Regnum đều nhấn mạnh sự chân thành và phong cách biểu diễn giàu cảm xúc của anh, coi đây là "sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống phương Đông và hiện đại".

Trên mạng xã hội, khán giả Nga dành nhiều lời khen ngợi, khẳng định màn trình diễn của Đức Phúc "khiến cả khán phòng nghẹt thở" và chứng tỏ Intervision có thể sánh ngang Eurovision về sức hút. Một số ý kiến còn xem chiến thắng của nghệ sĩ Việt Nam như biểu tượng cho tinh thần giao lưu văn hóa, tình bạn và sự cởi mở của sân khấu âm nhạc Á - Âu trong giai đoạn mới.

Đức Phúc làm nên kỷ lục mới khi trở thành Quán quân ở Intervision 2025

Ngay sau tin vui được công bố, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng Đức Phúc và ekip nam ca sĩ, nhấn mạnh rằng thành tích này là niềm tự hào không chỉ của cá nhân nghệ sĩ mà còn của văn hóa Việt Nam trên bản đồ thế giới. Lời khen từ người đứng đầu Chính phủ càng khẳng định giá trị to lớn từ thành tích của nam ca sĩ sinh năm 1996.

*Nguyên văn bức thư: Thân ái gửi: Ca sĩ Đức Phúc và những người yêu âm nhạc Chúng ta rất vui mừng nhận được tin ca sĩ Đức Phúc, đại diện Việt Nam vừa xuất sắc giành ngôi vị Quán quân tại Cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025, sự kiện âm nhạc uy tín, quy tụ nhiều tài năng hàng đầu thế giới tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga. Thay mặt Chính phủ, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực tuyệt vời và thành tích xuất sắc của ca sĩ Đức Phúc với giọng ca đầy nội lực cùng màn trình diễn mãn nhãn đã thổi hồn vào ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương" lấy cảm hứng từ bài thơ "Tre Việt Nam", kể lại câu chuyện về sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh quật cường và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam. Thành tích này không chỉ là niềm vinh dự lớn lao cho cá nhân ca sĩ Đức Phúc mà còn là niềm tự hào chung của nền âm nhạc đương đại và văn hóa Việt Nam. Sự tham gia của Việt Nam lần đầu tiên tại cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025 được trở lại sau hơn 40 năm gián đoạn đã truyền tải thông điệp về sự đoàn kết và tình hữu nghị khi "âm nhạc vượt qua mọi bất đồng để gắn kết các dân tộc trên toàn thế giới". Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, chiến thắng tại Intervision 2025 lần này sẽ là động lực để Ca sĩ Đức Phúc nói riêng và đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam nói chung tiếp tục phát huy tài năng, không ngừng sáng tạo, đóng góp tích cực cho nền âm nhạc nước nhà và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới, đồng thời tạo nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục cống hiến và sáng tạo, đóng góp tinh hoa Việt Nam vào dòng chảy văn minh nhân loại. Chúc ca sĩ Đức Phúc cùng đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy năng lượng để cống hiến hết mình phụng sự công chúng trong và ngoài nước, để dấu ấn Việt Nam được yêu mến khắc ghi trong lòng khán giả toàn cầu. Thân ái, Phạm Minh Chính

Đức Phúc vinh dự được Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương sau thành tích đáng mừng ở quốc tế.

Trước khi chạm đến vinh quang quốc tế, Đức Phúc vốn đã là cái tên quen thuộc của Vpop. Nam ca sĩ bước ra từ The Voice Vietnam 2015 với ngôi vị Quán quân, gây ấn tượng nhờ giọng hát giàu cảm xúc, kỹ thuật vững vàng. Suốt gần 10 năm ca hát, Đức Phúc liên tục ghi dấu với những bản hit như Ánh nắng của anh, Hết thương cạn nhớ, Ngày đầu tiên, Hơn cả yêu... Giọng ca ballad ngọt ngào giúp Đức Phúc giữ vững vị trí trong lòng khán giả, đồng thời khẳng định chỗ đứng bền vững giữa một thị trường nhạc Việt đầy biến động.

Không chỉ hoạt động solo, Đức Phúc còn là một phần của bộ ba "Gia đình Hoa dâm bụt" cùng Hòa Minzy và Erik. Bộ ba này từng tạo nên nhiều sân khấu triệu view, mang đến năng lượng trẻ trung và lan tỏa tinh thần tích cực cho khán giả.

Đức Phúc sở hữu nhiều bản hit triệu view, là ca sĩ thực lực.

Một trong những dấu ấn lớn khác của Đức Phúc là hành trình thay đổi ngoại hình. Năm 2017, anh quyết định phẫu thuật thẩm mỹ và gây bất ngờ với diện mạo điển trai, cân đối. Vẻ ngoài khác lạ hậu phẫu thuật thẩm mỹ của nam ca sĩ từng "gây bão" MXH, khiến mọi người ngỡ ngàng. Sau khi có ngoại hình "lột xác", Đức Phúc dần tự tin hơn và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp ca hát để có chỗ đứng vững chắc trong làng nhạc Việt.

Từ một chàng trai từng tự ti về ngoại hình, Đức Phúc nay đã trở thành hình mẫu của sự dũng cảm, kiên trì và nỗ lực vươn lên. Ở tuổi 29, Đức Phúc không chỉ là giọng ca ballad được yêu thích mà còn là đại diện cho tinh thần mới của nhạc Việt: bền bỉ, nghiêm túc và khát khao vươn ra quốc tế. Sự thay đổi này không chỉ giúp Đức Phúc tự tin hơn trên sân khấu mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ về việc dám đối diện với những hạn chế để trở thành phiên bản tốt hơn.

Chiến thắng tại Intervision 2025 cùng lá thư chúc mừng từ Thủ tướng đã biến anh trở thành niềm tự hào mới của khán giả, và chắc chắn đây chỉ là khởi đầu cho một hành trình nhiều dấu ấn hơn nữa.

Hình ảnh Đức Phúc khi chập chững bước vào nghề

Màn "lột xác" ngoạn mục và truyền cảm hứng đến nhiều người của nam ca sĩ