Sao nghĩ ra câu hát “hết kháng chiến con còn chưa về, mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng” hay thế nhỉ?

Còn Gì Đẹp Hơn của Nguyễn Hùng (MAYDAYs) đang trở thành cơn sốt của concert quốc gia. Bài hát được lấy cảm hứng từ phim Mưa Đỏ, thực hiện trong quá trình Nguyễn Hùng tham gia diễn xuất trong phim. Nguyễn Hùng sinh năm 1999, là giọng ca mới nổi của làng nhạc Việt, thành viên ban nhạc MAYDAYs.

Trong phim Mưa Đỏ, Nguyễn Hùng đảm nhận vai anh lính trẻ tên Hải ở trận chiến Thành cổ Quảng Trị. Mưa Đỏ khai thác bối cảnh 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, mang đến cái nhìn hiện thực về sự khốc liệt của chiến tranh, khắc hoạ mùa hè đỏ lửa của Quảng Trị. Tác phẩm tri ân các thế hệ chiến sĩ đã hy sinh, vừa khắc sâu giá trị hòa bình, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào lịch sử.

"Hết kháng chiến nếu con còn chưa về/ Mẹ ơi vui lên mẹ có đứa con anh hùng/ Đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước/ Với con thế thôi còn gì đẹp hơn" là câu hát gây xúc động nhất

Dù không phải nhạc phim chính thức, nhưng Còn Gì Đẹp Hơn gắn liền với Mưa Đỏ và trở thành cầu nối cảm xúc, giúp khán giả dễ dàng đồng cảm và càng ghi nhớ giai điệu mỗi khi vang lên.

“Hết kháng chiến nếu con còn chưa về/ Mẹ ơi vui lên mẹ có đứa con anh hùng/ Đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước/ Với con thế thôi còn gì đẹp hơn” là câu hát gây xúc động nhất. Trên Threads, một bài đăng đặt câu hỏi cho tác giả, làm sao mà có thể viết được những lời hát da diết thế này thu về hàng trăm nghìn lượt xem và hàng nghìn tương tác, bình luận. Ai nấy đều cảm thấy nhói lòng, cuộn trào lòng tự hào, biết ơn mỗi khi câu hát này vang lên.

Bài hát vừa tri ân người lính, vừa ủi an nỗi lòng người mẹ Việt Nam anh hùng

- Tại sao lại nghĩa ra được câu “Hết kháng chiến nếu con còn chưa về/ Mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng”. Nó da diết kinh khủng.

- "Ngày tìm tự do em cho tôi nghe thêm mấy lời dặn dò". Dùng từ "ngày tìm tự do" hay kinh khủng, thiệt sự là nghe chữ nào thấm chữ đó mà còn phải cảm thán dùng từ đẹp dữ vậy.



- Lần đầu nghe trọn bài hát mình đã khóc. Nó hay mà nó thấm.



- Nếu mọi người đọc truyện Mưa Đỏ, mọi người sẽ càng thương hơn chữ “anh hùng” đó. Bật mí là trong truyện chữ “anh hùng” được gắn với suy tư của nhân vật Tú, một cậu bé còn chưa tốt nghiệp cấp 3 nữa. Đọc đi mọi người.



- Tui thấy câu "đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước với con thế thôi còn gì đẹp hơn" thật sự rất đẹp rất hay. Tuổi đôi mươi họ gác lại những ước mơ trên giảng đường sẵn sàng lên đường ra mặt trận không phải bị ép buộc mà đây là tự nguyện, Tự nguyện chiến đấu bảo vệ nước nhà. đối với họ nếu chiến thắng trở về là sự may mắn nhưng nếu không được may mắn thì họ là Đất Nước là non sông Việt Nam, là niềm kiêu hãnh khi đã ngã xuống để gieo mầm sự sống cho thế hệ mai sau.



- Hồi trước thì là “Kháng chiến đã giành đất nước về cho đời… Bóng đất nước hình như bóng dáng con tôi”. Và bây giờ là câu này, sao họ có thể nghĩ ra những câu từ đẹp đẽ đến thế nhỉ?

- Dạ trong cuốn Mưa đỏ, khi các chiến sĩ nói chuyện. Họ đã nói đại ý như vậy đó bạn ạ.

- “Ngày tìm tự do, em cho tôi nghe thêm mấy lời dặn dò/ Hãy an bình và nhớ quay về tìm em/ Đường về xa xôi sau cơn mưa rơi, tôi trễ hẹn thật rồi/ Nhưng nếu tôi không trở về/ Em cũng vui lên”, cũng lãng mạn và da diết vô cùng.



- "Sau bao nhiêu năm mới có ngày hòa bình/ Dù hòa bình ấy cũng đã lấy đi bao máu xương dân mình", dùng từ đơn giản không quá hoa mỹ nhưng vẫn hay kinh khủng.



Vì được hoá thân vào một trong những nhân vật chủ chốt của tuyến quân giải phóng trong phim, Nguyễn Hùng có cảm xúc thật để viết nhạc

Ca từ chính là một trong những điểm nhấn giúp Còn Gì Đẹp Hơn chạm đến nhiều trái tim nghe nhạc. Nguyễn Hùng viết những từ mộc mạc, đơn sơ nhưng rất đẹp. Chiến tranh, “mưa đỏ” hiện lên rõ ràng rành mạch trong ca khúc. Vì được hoá thân vào một trong những nhân vật chủ chốt của tuyến quân giải phóng trong phim, Nguyễn Hùng có cảm xúc thật để viết nhạc. Những lời dặn anh viết cho mẹ, viết cho người yêu trong Còn Gì Đẹp Hơn chính là tâm tình của người lính Thành cổ khi ấy.

Nguyễn Hùng cứ hát ca khúc này là khóc

Nghe bài hát của Nguyễn Hùng, khán giả như được nghe tâm sự từ chính những người lính trẻ khi ấy. Ra trận với tâm thế “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, kể cả hi sinh mạng sống, thì đó vẫn là cái kết đẹp. Nguyễn Hùng cứ hát ca khúc này là khóc. Lời bài hát khiến nhiều người rơi nước mắt, bởi sự chân thực và da diết trong cách tái hiện nỗi lòng người lính.