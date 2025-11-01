Sắp có công viên 1.300 tỷ đồng gần di sản thiên nhiên thế giới, hợp lực với dự án lớn nhất lịch sử Vingroup?

Một dự án công viên quy mô đặc biệt lớn, rộng xấp xỉ 620 ha tại khu vực Tuần Châu – Việt Hưng (TP Hạ Long, Quảng Ninh) đối diện với Vịnh Hạ Long đang được thúc đẩy triển khai. Công trình hứa hẹn tạo thêm điểm nhấn cảnh quan và không gian xanh cho khu vực Vịnh Hạ Long – di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO hai lần vinh danh.

Tỉnh Quảng Ninh hiện đang lấy ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án này. Dự án do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư.

Không gian công cộng tầm cỡ quốc gia

Theo giới thiệu, dự án sẽ được xây dựng trên diện tích chủ yếu là đất đồi núi và rừng sản xuất, hướng tới mô hình công viên công cộng kết hợp bảo tồn thiên nhiên, thể thao ngoài trời và du lịch sinh thái. Công trình được chia thành bốn phân khu chức năng:

Phân khu 1 (hơn 110 ha) tập trung vào các hoạt động gia đình và du khách như khu trung tâm ẩm thực, cắm trại, BBQ, vườn hoa mai, khu thả diều và trải nghiệm cộng đồng.

Phân khu 2 (khoảng 82 ha) hướng tới thể thao – giải trí ngoài trời với quảng trường, khu yoga, sân tập golf, bến chèo thuyền kayak và trung tâm thể thao đa năng.

Phân khu 3 (gần 277 ha) dành cho du lịch sinh thái với đường đi bộ xuyên rừng, khu vực quan sát chim di trú, sân câu cá và không gian sinh thái mở.

Phân khu 4 (hơn 147 ha) hình thành khu rừng dưỡng sinh, thiền định và trung tâm chăm sóc sức khỏe.

Tổng vốn đầu tư dự kiến vượt 1.300 tỷ đồng, trong đó ngân sách doanh nghiệp khoảng 200 tỷ đồng, còn lại huy động từ nguồn tín dụng, bảo đảm tiến độ phát triển dự án.

Lợi thế vị trí và kỳ vọng kinh tế – du lịch

Công viên nằm ngay trên trục kết nối giao thông quan trọng gồm Quốc lộ 18, cao tốc Hạ Long – Vân Đồn và tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Hạ Long, chỉ khoảng 6 km tới trung tâm Vịnh Hạ Long. Nhờ vị trí này, dự án được kỳ vọng trở thành điểm đến ưa thích cho du khách, cư dân và người dân địa phương, đồng thời tạo thêm sản phẩm du lịch chất lượng cao bên vịnh biển nổi tiếng thế giới.

Ảnh minh hoạ Công viên Tuần Châu trong tương lai bằng AI ChatGPT

Đáng chú ý, công viên nằm liền kề đại dự án đô thị Hạ Long Xanh do Tập đoàn Vingroup đầu tư có quy mô hơn 4.100 ha với tổng vốn khoảng 18 tỷ USD - lớn nhất từ trước tới nay của Tập đoàn. Khi kết hợp, hai dự án được nhìn nhận sẽ tạo thành quần thể đô thị – sinh thái – nghỉ dưỡng đẳng cấp, hình thành trục cảnh quan lớn phía Tây Hạ Long và thúc đẩy sự phát triển của thị trường dịch vụ, du lịch, bất động sản trong vùng.

Giai đoạn bồi thường, giải phóng mặt bằng dự kiến bắt đầu từ quý I/2026 và công viên có thể đón khách từ giữa năm 2027 nếu tiến độ thuận lợi. Các hoạt động triển khai cần song hành với công tác đánh giá tác động môi trường, quy hoạch giao thông kết nối và bố trí dịch vụ công cộng phù hợp nhằm bảo đảm vận hành hiệu quả và bền vững.

Ảnh minh hoạ Công viên Tuần Châu trong tương lai bằng AI ChatGPT

Sự xuất hiện của công viên 620 ha được kỳ vọng bổ sung hướng phát triển du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, thể thao ngoài trời và chăm sóc sức khỏe, bên cạnh du lịch vịnh và nghỉ dưỡng biển vốn là thế mạnh của Quảng Ninh.

Khi đi vào hoạt động, công viên không chỉ mở ra thêm không gian xanh cho cộng đồng mà còn nâng cao giá trị cảnh quan đô thị, đồng thời tạo cú hích mới trong chiến lược đưa Hạ Long trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế.