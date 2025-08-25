Sắp có thêm 1 tòa Landmark, 69 tầng, nằm trên đất công viên: Được dự đoán cao thứ 2 Việt Nam

Hiện nay, nhắc đến những biểu tượng của các địa phương, thành phố du lịch nói riêng hay của Việt Nam nói chung, không chỉ có những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử mà còn có cả những công trình mang quy mô lớn. Đặc biệt, nhiều nơi còn sở hữu những tòa tháp được đánh giá sở hữu chiều cao khủng, gây ấn tượng đặc biệt với du khách.

Những tòa nhà, tòa tháp như vậy lúc này không chỉ đơn đơn thuần là những công trình kiến trúc mà còn là biểu tượng của sự phát triển. Tới đây, thành phố đáng sống thuộc khu vực miền Trung - Đà Nẵng, sẽ đón 1 công trình như vậy - Tòa tháp Lanmark 69 với 69 tầng, cao 408, được dự đoán sẽ trở thành tòa tháp cao thứ 2 Việt Nam, sau Landmark 81 ở TP.HCM.

Với thiết kế hiện đại và vị trí đắc địa, nằm trong khu đất của Công viên Châu Á (Asia Park) cũ (nay đổi tên thành Da Nang Downtown), Landmark 69 sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ, đồng thời nâng tầm hình ảnh Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế.

Tòa Landmark 69 tầng mới sẽ được xây trong đất của Da Nang Downtown (Ảnh IViVu)

Tòa tháp thiết kế như áo dài, đa dạng dịch vụ cho du khách

Landmark 69 không chỉ là một công trình kiến trúc hiện đại mà còn là tác phẩm nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Với thiết kế lấy cảm hứng từ tà áo dài truyền thống của dân tộc, tòa tháp này mang đến một hình ảnh sang trọng nhưng gần gũi, kết hợp hoàn hảo giữa nét đẹp hiện đại và giá trị văn hóa truyền thống. Đặc biệt, đỉnh tòa tháp được thiết kế với hình dáng ngọn lửa, tượng trưng cho sức mạnh, khát vọng vươn lên và sự thịnh vượng.

Cấu trúc tòa tháp có tổng cộng 69 tầng nổi, được chia thành nhiều khu vực khác nhau. Hiểu cách khác, đây là tòa nhà phức hợp đa chức năng. Nó sẽ bao gồm 1 khách sạn 5 sao, cung cấp các dịch vụ nghỉ dưỡng đẳng cấp, trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách yêu thích sự sang trọng và tiện nghi.

Phối cảnh của tòa tháp

Bên cạnh đó, không gian văn phòng hạng A tại đây sẽ là lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, với các tiện ích hiện đại và không gian làm việc chuyên nghiệp. Tòa tháp cũng sẽ có các căn hộ cao cấp, được thiết kế với nội thất sang trọng và không gian sống tiện nghi, phù hợp với những cư dân yêu cầu một cuộc sống chất lượng cao.

Ngoài ra, Landmark 69 sẽ có một trung tâm thương mại hiện đại, nơi tập trung các thương hiệu quốc tế, mang đến một trải nghiệm mua sắm thú vị cho du khách và cư dân. Tòa tháp còn sở hữu một khu hội nghị – triển lãm quốc tế rộng lớn, thích hợp cho các sự kiện và hội thảo quốc tế, giúp Đà Nẵng trở thành điểm đến cho các hoạt động kinh tế, văn hóa và xã hội quy mô lớn.

Không chỉ là một công trình kiến trúc ấn tượng, Landmark 69 còn mang ý nghĩa sâu sắc đối với Đà Nẵng. Tòa tháp này sẽ góp phần làm thay đổi diện mạo của thành phố, thu hút sự chú ý của du khách quốc tế và tạo ra một làn sóng đầu tư mạnh mẽ cho khu vực miền Trung. Nó sẽ là một điểm nhấn quan trọng trong bức tranh du lịch của Đà Nẵng, thúc đẩy kinh tế đêm và góp phần vào sự tăng trưởng bền vững của thành phố.

Đối với Việt Nam, Landmark 69 cũng là minh chứng cho sự vươn lên mạnh mẽ của ngành xây dựng và bất động sản trong nước. Công trình này sẽ là một phần không thể thiếu trong hành trình phát triển các công trình kiến trúc tầm cỡ quốc tế và khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Toàn bộ dự án Da Nang Downtown từ trên cao

Những tòa tháp cao nhất Việt Nam hiện nay

Ngoài Landmark 69 sẽ hoàn thành dự kiến vào năm 2028, Việt Nam hiện nay còn sở hữu nhiều tòa tháp ấn tượng khác, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình diện mạo đô thị hiện đại của các thành phố lớn.

Một trong những công trình nổi bật là Landmark 81 ở TP.HCM, với chiều cao 461,2m, là tòa nhà cao nhất Việt Nam và đứng thứ 14 trên thế giới. Tòa tháp này không chỉ là biểu tượng của sự phát triển của thành phố mà còn là một trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao, căn hộ cao cấp và văn phòng hạng A.

Tại Hà Nội, Keangnam Hanoi Landmark Tower với chiều cao 336m, từng là tòa nhà cao nhất Việt Nam trong 8 năm, vẫn là một điểm nhấn nổi bật của thủ đô. Tòa tháp này bao gồm các khu văn phòng, khách sạn và căn hộ cao cấp, mang đến không gian sống và làm việc đẳng cấp cho cư dân và doanh nghiệp.

Landmark 81 (bên trái) và Keangnam Hanoi Landmark (bên phải), hiện là 2 tòa tháp cao nhất Việt Nam

Ngoài ra, Lotte Center Hanoi cũng là một công trình đáng chú ý, cao 272m với 65 tầng nổi. Tòa tháp này không chỉ là nơi làm việc của các doanh nghiệp quốc tế, mà còn có trung tâm thương mại, khách sạn và đài quan sát với tầm nhìn toàn cảnh thành phố.

Cuối cùng, Bitexco Financial Tower ở TP.HCM, cao 262,5m, là một trong những biểu tượng của thành phố, với thiết kế độc đáo hình búp sen. Tòa tháp này cũng là nơi hội tụ của các văn phòng, nhà hàng và đài quan sát, thu hút đông đảo du khách và doanh nhân.

Lotte Center Hanoi cao 272m