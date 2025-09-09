Sáp nhập mở vận hội, Ân Thi vươn lên thành “vùng đất cơ hội”

Sáp nhập hành chính – cú hích mới cho bất động sản (BĐS) Hưng Yên

Việc sáp nhập các đơn vị hành chính – theo chủ trương điều chỉnh quy mô cấp huyện, cấp xã – đã tạo nên một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của nhiều tỉnh thành, trong đó có Hưng Yên. Khi ranh giới được điều chỉnh, "một Hưng Yên mới" hình thành với lợi thế quy hoạch đồng bộ, quản lý tập trung và khả năng thu hút dòng vốn đầu tư mạnh mẽ hơn. Đây không chỉ là thay đổi về địa giới mà còn mở ra cơ hội phát triển đột phá cho các địa phương, đặc biệt là Ân Thi – nơi đang trỗi dậy như một điểm sáng trên bản đồ BĐS.

Thực tế đã chứng minh sức hấp dẫn của Hưng Yên đối với các nhà đầu tư. Theo báo cáo của tỉnh, chỉ trong 07 tháng đầu năm 2025, địa phương này đã thu hút được hơn 840 triệu USD vốn đăng ký, đạt 84% kế hoạch cả năm. Trong đó có 35 dự án FDI với tổng vốn khoảng 352 triệu USD, bên cạnh 29 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký hơn 9.000 tỷ đồng. Lũy kế 08 tháng, Hưng Yên đã đón nhận tới 6,3 tỷ USD từ 243 dự án mới và điều chỉnh vốn, riêng vốn FDI chiếm khoảng 1,6 tỷ USD. Dòng vốn liên tục chảy về cho thấy tỉnh đang trở thành điểm đến được ưu tiên của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ân Thi đang vươn lên như một ‘cực tăng trưởng’ công nghiệp mới của Hưng Yên. Ân Thi hiện có 3 khu công nghiệp đi vào hoạt động với tổng cộng 45 dự án thứ cấp. Trong đó, KCN Sạch Ân Thi thu hút 20 dự án, đạt tỷ lệ lấp đầy 40,1%; KCN số 03 có 14 dự án, tỷ lệ lấp đầy 35%; còn KCN số 05 với quy mô hơn 190 ha đã có 11 dự án, đạt tỷ lệ lấp đầy 19% và đang tiếp tục tăng tốc thu hút đầu tư.

Sự bùng nổ công nghiệp tất yếu kéo theo sự bùng nổ về nhu cầu đô thị. Tốc độ phát triển mạnh mẽ của các cụm Công nghiệp cho thấy tiềm năng lớn còn bỏ ngỏ, đồng thời phản ánh nhu cầu về hạ tầng, dịch vụ, nhà ở dành cho chuyên gia, kỹ sư và lực lượng lao động kỹ thuật cao đang ngày một gia tăng. Nếu như trước đây khu vực này còn khá yên ả, thì nay đã bắt đầu xuất hiện những dự án đô thị lớn với tầm nhìn dài hạn, nhằm đón đầu làn sóng dân cư cơ học cũng như nhu cầu sống chất lượng cao.

The Gateway City – Vị trí chiến lược, điểm hẹn đầu tư giữa "Vùng đất cơ hội"

Trong bức tranh chuyển mình mạnh mẽ của Ân Thi, The Gateway City nổi lên như một dự án chiến lược, dự án hội tụ đầy đủ lợi thế để bứt phá: vừa hưởng lợi từ chính sách sáp nhập, vừa trực tiếp thừa hưởng dòng cầu khổng lồ từ các KCN lân cận.

Tọa lạc tại vị trí trung tâm Ân Thi, dự án không chỉ hưởng lợi trực tiếp từ sự phát triển công nghiệp sạch mà còn nằm trên trục giao thông huyết mạch, kết nối thuận tiện với Hà Nội, sân bay Nội Bài, cảng Hải Phòng cũng như các tỉnh kinh tế trọng điểm vùng Bắc Bộ. Vị trí "cửa ngõ" này mang lại lợi thế lớn cho thương mại, dịch vụ và logistics, giúp The Gateway City trở thành điểm đến hấp dẫn cả với cư dân lẫn nhà đầu tư.

The Gateway City – tâm điểm đô thị mới tại cửa ngõ Ân Thi.

Sự hiện diện ngày càng dày đặc của các KCN trên địa bàn đã tạo ra nguồn cầu bền vững cho BĐS đô thị. Hàng nghìn chuyên gia, kỹ sư, lao động kỹ thuật cao đang tìm kiếm không gian sống chất lượng, gần nơi làm việc, đồng thời đòi hỏi hệ sinh thái dịch vụ đầy đủ từ y tế, giáo dục, mua sắm đến giải trí. Trong bối cảnh nguồn cung nhà ở tại Ân Thi còn hạn chế, The Gateway City mang đến lời giải kịp thời, vừa đáp ứng nhu cầu an cư thực tế, vừa mở ra cơ hội đầu tư giàu tiềm năng.

Không chỉ dừng lại ở vai trò một khu đô thị, The Gateway City còn định hình tầm nhìn dài hạn về một không gian sống hiện đại, quy hoạch đồng bộ, gắn kết giữa môi trường sinh thái, hạ tầng tiện ích và cộng đồng cư dân tri thức. Với lợi thế thừa hưởng trực tiếp từ dòng vốn đầu tư đang đổ mạnh về Ân Thi, dự án được dự báo sẽ gia tăng giá trị theo từng giai đoạn phát triển của địa phương.

Hệ thống tiện ích đồng bộ tại The Gateway City đáp ứng nhu cầu sống hiện đại và bền vững.

Minh chứng rõ ràng cho tiềm lực và sự minh bạch của dự án là việc The Gateway City vừa được cấp 327 cuốn sổ đỏ cho từng lô đất, khẳng định pháp lý vững chắc, bảo chứng an toàn tuyệt đối cho nhà đầu tư và niềm tin cho khách hàng.

Rõ ràng, cú hích từ việc sáp nhập địa giới hành chính đang đưa Hưng Yên bước vào thời kỳ tăng trưởng mới. Ân Thi, với lợi thế về công nghiệp sạch, hạ tầng giao thông và sự xuất hiện của các dự án đô thị chiến lược, đang vươn lên trở thành "vùng đất cơ hội" cho cả người dân lẫn nhà đầu tư. The Gateway City, trong dòng chảy đó, không chỉ là dự án BĐS, mà còn là minh chứng cho sự hội tụ của tầm nhìn quy hoạch, động lực công nghiệp và khát vọng vươn lên của một vùng đất giàu tiềm năng.