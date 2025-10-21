Sắp tới người dân có thể cung cấp thông tin, kiểm tra chủ sử dụng đất trên VNeID

Ngày 21/10, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an cho biết, Bộ Công an phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng tiện ích trên ứng dụng VNeID để người dân tự cung cấp thông tin và kiểm tra, xác thực thông tin chủ sử dụng đất ở, nhà ở qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là một trong những bước của "Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai" đang được triển khai thực hiện.

Theo C06, khi tổ chức sắp xếp mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp thì các nhiệm vụ cụ thể về đất đai được chuyển giao về cấp xã, phường, đặc khu là rất lớn đòi hỏi phải có cơ sở dữ liệu đất đai để các địa phương có đầy đủ công cụ để quản lý và giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, thông tin về người sử dụng đất bao gồm thông tin về đất đai và thông tin về CMND, CCCD trên giấy chứng nhận đã cấp cho người sử dụng đất được tạo lập qua các thời kỳ khác nhau, công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ, công nghệ ở từng thời kỳ có sự thay đổi và một phần từ người sử dụng đất khi tự ý chuyển mục đích, giao dịch đất đai và tài sản gắn liền với đất bằng giấy tờ viết tay, chưa xác lập quyền thừa kế… dẫn đến một số trường hợp thông tin, dữ liệu chưa đúng và thống nhất nhất.

C06 cho biết, mục tiêu và yêu cầu của "Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai" là phải hoàn thiện được cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai đảm bảo “đúng – đủ - sạch – sống – thống nhất – dùng chung” để phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước minh bạch, hiệu quả, rõ trách nhiệm.

Đồng thời, đây là công cụ để cơ quan giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

"Việc thu thập thông tin đầu vào để làm đúng, làm đủ, làm sạch dữ liệu đất đai đòi hỏi cần có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và giai tầng trong xã hội, trong đó việc người đang sử dụng đất, người sở hữu tài sản gắn liền với đất cùng tham gia để cung cấp và xác thực thông tin là rất cần thiết và hiệu quả trong quá trình triển khai chiến dịch này" - C06 thông tin.

Vẫn theo C06, sau "Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai" sẽ tạo lập được cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, thống nhất, dùng chung làm công cụ cho công tác quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp được thuận lợi, nhanh chóng, chính xác, công khai, minh bạch, cắt giảm hồ sơ, giấy tờ và rõ trách nhiệm.

"Chiến dịch làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai" sẽ hướng tới ba mục tiêu trọng tâm: Thứ nhất là tạo nền tảng để phát triển Chính phủ điện tử và công cụ nền tảng, hiện đại để quản lý nhà nước về đất đai; các cấp, các ngành có đầy đủ thông tin nhanh chóng, chính xác để kịp thời ra quyết định chỉ đạo điều hành một cách minh bạch, hiệu quả, rõ trách nhiệm. Thứ hai là nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công về đất đai; cải cách và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử. Cuối cùng là việc kết nối, chia sẻ và đồng bộ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai được với Cơ sở dữ liệu quốc gia và Cơ sở dữ liệu các ngành khác để vận hành thông suốt giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên số, dữ liệu số.



