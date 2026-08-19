Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sập tường trong tiệc mừng con đỗ đại học ở Trung Quốc, 22 người thương vong

| | Sống

Một phần tường bất ngờ đổ sập trong bữa tiệc mừng con trúng tuyển đại học ở tỉnh Tứ Xuyên, khiến 5 người chết và 17 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được cho là nước mưa tích tụ trên mái bạt tạo áp lực lên bức tường.

Theo Tân Hoa Xã, tai nạn xảy ra khoảng 17h30 ngày 18/8, khi gia đình đang tổ chức tiệc ngoài sân để ăn mừng việc con em trúng tuyển đại học. Một chiếc bạt lớn được dựng lên để che mưa cho các vị khách.


Giới chức địa phương nhận định lượng nước mưa lớn tích tụ trên mái bạt có thể đã làm tăng lực kéo lên hệ thống dây buộc bạt vào tòa nhà, khiến bức tường không chịu được áp lực và sập xuống.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, 2 nạn nhân khác qua đời tại bệnh viện trong quá trình điều trị và 17 người bị thương đang được chăm sóc y tế.

Các cơ quan chức năng địa phương đã triển khai công tác cứu hộ, điều trị người bị thương và xử lý hậu quả.

Tại Trung Quốc, việc tổ chức tiệc mời người thân, bạn bè để ăn mừng con em trúng tuyển đại học sau kỳ thi tuyển sinh quốc gia, còn gọi là Cao khảo (hay Gaokao), là một phong tục phổ biến.

Theo Quỳnh Như

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VPBank thẩm định tài sản, chủ nhân mới biết sổ đỏ đã sang tên: Công an Phú Thọ chứng minh chữ ký, chữ viết, dấu điểm chỉ đều là giả

VPBank thẩm định tài sản, chủ nhân mới biết sổ đỏ đã sang tên: Công an Phú Thọ chứng minh chữ ký, chữ viết, dấu điểm chỉ đều là giả Nổi bật

Lời khuyên cho những người ăn đậu đỏ trong ngày Thất tịch 7/7 Âm lịch

Lời khuyên cho những người ăn đậu đỏ trong ngày Thất tịch 7/7 Âm lịch Nổi bật

9 tiếng trước trận bán kết ASEAN Cup: Mỹ Đình nhộn nhịp, CĐV xếp hàng từ sớm mua vé xem ĐT Việt Nam đấu Malaysia

9 tiếng trước trận bán kết ASEAN Cup: Mỹ Đình nhộn nhịp, CĐV xếp hàng từ sớm mua vé xem ĐT Việt Nam đấu Malaysia

13:35 , 19/08/2026
Thắng nước hàng nên cho đường trước hay nước trước?

Thắng nước hàng nên cho đường trước hay nước trước?

13:26 , 19/08/2026
Đang cháy lớn xưởng gỗ ở Hà Nội

Đang cháy lớn xưởng gỗ ở Hà Nội

13:18 , 19/08/2026
Từ 1/9, thay đổi quan trọng có liên quan đến CCCD của người dân cả nước chính thức áp dụng

Từ 1/9, thay đổi quan trọng có liên quan đến CCCD của người dân cả nước chính thức áp dụng

13:10 , 19/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên