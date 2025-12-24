Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sắp xét xử kẻ hành hung phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ ở chung cư Hà Nội

24-12-2025 - 20:14 PM | Sống

Đặng Chí Thành là kẻ hành hung dã man người phụ nữ tại sảnh chờ thang máy chung cư Sky Central, bị đưa ra xét xử về tội Gây rối trật tự công cộng.

TAND Khu vực 2 (Hà Nội) sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Đặng Chí Thành (SN 1994, ở tại Chung cư Sky Central, 176 Định Công, phường Phương Liệt, Hà Nội) về tội Gây rối trật tự công cộng vào ngày 26/12.

Đặng Chí Thành là kẻ hành hung dã man phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ ở sảnh chờ thang máy chung cư Sky Central hồi tháng 8 vừa qua.

Theo cáo trạng truy tố, chị Nguyễn Thị Th. (SN 1997, ở Hà Nội) và chị Ngô Thúy A. (SN 1995, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) cùng sinh sống tại chung cư SkyCentral, số 176 Định Công, phường Phương Liệt (Hà Nội).

Khoảng 22h ngày 4/8, tại sân chơi sảnh B1 chung cư SkyCentral, chị Th. và chị A. có mâu thuẫn, cãi nhau về việc trông con không cẩn thận, dẫn đến con chị Th. đánh con chị A. Sau đó, chị A. yêu cầu chị Th. giải quyết, xin lỗi nhưng không được.

Hình ảnh Thành hành hung chị Th. được camera ghi lại.

Chị A. gọi điện cho chồng là Đặng Chí Thành xuống để giải quyết vụ việc. Thành đi xuống thấy vợ đang cãi nhau với chị Th. nên can ngăn và hai bên đi về nhà.

Sau đó, chị A. có kể lại cho Thành là chị Th. chửi chị A. và nói xấu con chị A. nên Thành bức xúc muốn tìm kiếm chị Th. để nói chuyện.

Khoảng 22h10 phút ngày 9/8, Thành nhìn thấy chị Th. đang đứng ở sảnh B1 nên đến nói chuyện. Thành yêu cầu chị Th. xin lỗi nhưng chị Th. không đồng ý và bỏ đi về phía cửa thang máy.

Do bức xúc vì bị coi thường và chị Th. không xin lỗi nên Thành chạy theo và dùng tay phải tát 2 cái vào má bên trái chị Th. Thành tiếp tục đá một cái và dùng tay đấm liên tiếp 8 cái vào mặt, đầu chị Th.

Tiếp sau đó, tại sảnh thang máy B1 có đông người, Thành liên tục chửi bới và đe dọa chị Th.

Vụ việc sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội với nhiều bình luận bức xúc về hành vi của Th.

CSGT cảnh báo nóng về các đầu số điện thoại tuyệt đối không được nghe, cũng không gọi lại

Theo Minh Tuệ/VTCnews

VTC NEWS

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Chớp" được hình ảnh chưa từng có về "kho báu sống" hiếm bậc nhất Việt Nam

"Chớp" được hình ảnh chưa từng có về "kho báu sống" hiếm bậc nhất Việt Nam Nổi bật

Kích hoạt quy trình báo động đỏ, Bệnh viện 19-8 báo tin vui sau 5 ngày

Kích hoạt quy trình báo động đỏ, Bệnh viện 19-8 báo tin vui sau 5 ngày Nổi bật

CSGT cảnh báo nóng về các đầu số điện thoại tuyệt đối không được nghe, cũng không gọi lại

CSGT cảnh báo nóng về các đầu số điện thoại tuyệt đối không được nghe, cũng không gọi lại

20:05 , 24/12/2025
Việt Nam có loại củ được ví như “nhân sâm mùa đông”: Luộc hay kho đều ngon, Đông Y coi là thuốc tự nhiên

Việt Nam có loại củ được ví như “nhân sâm mùa đông”: Luộc hay kho đều ngon, Đông Y coi là thuốc tự nhiên

19:30 , 24/12/2025
Bức ảnh "triệu like" giờ tan làm: Nếu bạn đang sở hữu 1 ông chồng có biểu hiện này thì xin chúc mừng!

Bức ảnh "triệu like" giờ tan làm: Nếu bạn đang sở hữu 1 ông chồng có biểu hiện này thì xin chúc mừng!

18:38 , 24/12/2025
4 dấu hiệu đậu phụ "có vấn đề", rẻ mấy cũng KHÔNG MUA

4 dấu hiệu đậu phụ "có vấn đề", rẻ mấy cũng KHÔNG MUA

18:20 , 24/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên