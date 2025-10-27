Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xôn xao clip bảo vệ lớn tuổi bị 2 thanh niên hành hung trên tàu Metro số 1 TPHCM: Hé lộ nguyên nhân gây phẫn nộ!

27-10-2025 - 10:20 AM | Sống

Công an TP.HCM đang xác minh clip ghi lại cảnh hai thanh niên đánh tới tấp người đàn ông lớn tuổi mặc trang phục bảo vệ trên tàu Metro số 1, TP.HCM.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hai thanh niên tấn công người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ trên tàu tàu Metro số 1 tuyến Bến Thành – Suối Tiên khiến nhiều người xôn xao. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 17 giờ cùng ngày (26/10) trên tuyến Metro số 1.

Theo tìm hiểu được biết, người bị hành hung trong clip là nhân viên bảo vệ thuộc Công ty Bảo vệ Thái Long, đơn vị phụ trách an ninh tuyến Metro số 1.

Xôn xao clip bảo vệ lớn tuổi bị 2 thanh niên hành hung trên tàu Metro số 1 TPHCM: Hé lộ nguyên nhân gây phẫn nộ!- Ảnh 1.

Hình ảnh từ clip cho thấy, hai thanh niên liên tục dùng tay, chân đánh bảo vệ tới tấp. Bị hành hung, nhân viên bảo vệ chỉ biết cúi đầu chịu trận rồi ngã xuống sàn.

Thời điểm trên, nhiều hành khách chứng kiến vụ việc lao vào can ngăn, nhưng hai thanh niên không dừng lại. Toàn bộ vụ việc được hành khách quay clip và đăng tải lên mạng xã hội.

Liên quan đến sự việc nói trên, trao đổi với báo Dân trí, Công an phường Thủ Đức cho biết đã mời những người liên quan lên làm việc. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, mâu thuẫn xuất phát từ việc nhân viên bảo vệ nhắc nhở hành khách gây mất trật tự.

Vụ nam thanh niên đánh cô gái ở chung cư: Nạn nhân vẫn đau, hoảng loạn, gia đình đối tượng hành hung hẹn gặp


Theo Nam An (t/h)

