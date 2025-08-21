Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ nam thanh niên đánh cô gái ở chung cư: Nạn nhân vẫn đau, hoảng loạn, gia đình đối tượng hành hung hẹn gặp

21-08-2025 - 15:45 PM | Xã hội

Theo gia đình, sau sự việc, nạn nhân bị sang chấn tâm lý, bất an, mơ hồ, hay nằm mơ thấy cảnh bị đánh.

Sự việc chị N.T.T. (28 tuổi) bị Đặng Chí Thành (31 tuổi, ở phường Phương Liệt, Hà Nội) hành hung tại sảnh chung cư xảy ra tối 9/8 đã khiến dư luận bức xúc thời gian qua. Ngày 20/8 Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với Đặng Chí Thành về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Thông tin này đã nhận được đông đảo sự chú ý, bên cạnh đó, tình hình sức khỏe của nạn nhân hiện ra sao cũng là điều khiến nhiều người quan tâm. 

Trao đổi với Tri thức - Znews tối 20/8, chị Nguyễn T., chị ruột của nạn nhân cho biết em gái đã xuất viện hôm 16/8 song tình trạng vẫn chưa ổn định. Theo chị T., đến nay nạn nhân vẫn còn đau, đầu bị choáng, sang chấn tâm lý, tinh thần hoảng loạn, sợ hãi, lúc nào cũng mơ hồ, bất an. Chị T.T. nhiều lần nằm mơ thấy cảnh bị đánh. Nạn nhân hiện đang được mẹ ruột chăm sóc tại nhà. 

Vụ nam thanh niên đánh cô gái ở chung cư: Nạn nhân vẫn đau, hoảng loạn, gia đình đối tượng hành hung hẹn gặp- Ảnh 1.

Hình ảnh Thành lao vào tấn công chị T.T. khiến dư luận bức xúc. (Ảnh: Cắt từ clip)

Chị T. chia sẻ thêm, dù sức khỏe vẫn chưa hồi phục song em gái của chị vẫn xin ra viện bởi mỗi ngày ở đó là thêm một ngày mệt mỏi cho cả bản thân và gia đình. 

Đến nay, con trai 3 tuổi của chị T.T. cũng vẫn chưa được gặp mẹ. Sau sự việc, cháu bé đã được ông bà nội đón về quê chăm sóc. Gia đình cũng lo lắng vì lời đe dọa của Đặng Chí Thành nên chưa dám đưa bé ra Hà Nội gặp mẹ. 

Trước thông tin Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng với Đặng Chi Thành về tội "Gây rối trật tự công cộng", chị T. cho biết gia đình đã nắm được thông tin này và vẫn đang tiếp tục theo dõi kết quả điều tra từ cơ quan chức năng. 

Gia đình nạn nhân tiết lộ sau vụ việc, phía nhà Thành có liên hệ gặp mặt để trao đổi, nhưng vì ở trong thời gian còn ở viện nên chị T.T. và mẹ vẫn chưa sắp xếp để gặp được. 

Vụ nam thanh niên đánh cô gái ở chung cư: Nạn nhân vẫn đau, hoảng loạn, gia đình đối tượng hành hung hẹn gặp- Ảnh 2.

Đối tượng Đặng Chí Thành. (Ảnh: Cơ quan công an)

Trước đó vào tối 9/8, mạng xã hội phẫn nộ trước đoạn clip ghi lại cảnh Thành lao vào tát, đấm chị T.T. túi bụi ngay tại sảnh chung cư. Nguồn cơn xuất phát từ mâu thuẫn giữa 2 đứa trẻ con của 2 gia đình khi chơi với nhau dưới sảnh chung cư tối 4/8. Dư luận bày tỏ mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối tượng hung hăng đánh người, coi thường pháp luật. 

Theo Lam Giang

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VIDEO: Máy bay CASA, trực thăng bay diễn tập trên Quảng trường Ba Đình, chuẩn bị cho A80

VIDEO: Máy bay CASA, trực thăng bay diễn tập trên Quảng trường Ba Đình, chuẩn bị cho A80 Nổi bật

Tử hình Trần Bảo Vũ và 3 người khác trong một chuyên án rất lớn

Tử hình Trần Bảo Vũ và 3 người khác trong một chuyên án rất lớn Nổi bật

Ông Nguyễn Văn Thắng được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính

Ông Nguyễn Văn Thắng được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính

15:21 , 21/08/2025
Thời tiết Hà Nội tối nay 21-8 và những ngày sơ duyệt, tổng duyệt, Lễ diễu binh, diễu hành thế nào?

Thời tiết Hà Nội tối nay 21-8 và những ngày sơ duyệt, tổng duyệt, Lễ diễu binh, diễu hành thế nào?

15:07 , 21/08/2025
Bắt, khám xét khẩn cấp đối với vợ chồng Cao Thị Quyên và Trần Hồng Quân

Bắt, khám xét khẩn cấp đối với vợ chồng Cao Thị Quyên và Trần Hồng Quân

14:10 , 21/08/2025
Dòng người đến từ tinh mơ, háo hức chờ xem tổng hợp luyện diễu binh ở Quảng trường Ba Đình

Dòng người đến từ tinh mơ, háo hức chờ xem tổng hợp luyện diễu binh ở Quảng trường Ba Đình

13:45 , 21/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên