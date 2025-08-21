Vụ nam thanh niên đánh cô gái ở chung cư: Nạn nhân vẫn đau, hoảng loạn, gia đình đối tượng hành hung hẹn gặp

Sự việc chị N.T.T. (28 tuổi) bị Đặng Chí Thành (31 tuổi, ở phường Phương Liệt, Hà Nội) hành hung tại sảnh chung cư xảy ra tối 9/8 đã khiến dư luận bức xúc thời gian qua. Ngày 20/8 Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với Đặng Chí Thành về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Thông tin này đã nhận được đông đảo sự chú ý, bên cạnh đó, tình hình sức khỏe của nạn nhân hiện ra sao cũng là điều khiến nhiều người quan tâm.

Trao đổi với Tri thức - Znews tối 20/8, chị Nguyễn T., chị ruột của nạn nhân cho biết em gái đã xuất viện hôm 16/8 song tình trạng vẫn chưa ổn định. Theo chị T., đến nay nạn nhân vẫn còn đau, đầu bị choáng, sang chấn tâm lý, tinh thần hoảng loạn, sợ hãi, lúc nào cũng mơ hồ, bất an. Chị T.T. nhiều lần nằm mơ thấy cảnh bị đánh. Nạn nhân hiện đang được mẹ ruột chăm sóc tại nhà.

Hình ảnh Thành lao vào tấn công chị T.T. khiến dư luận bức xúc. (Ảnh: Cắt từ clip)

Chị T. chia sẻ thêm, dù sức khỏe vẫn chưa hồi phục song em gái của chị vẫn xin ra viện bởi mỗi ngày ở đó là thêm một ngày mệt mỏi cho cả bản thân và gia đình.

Đến nay, con trai 3 tuổi của chị T.T. cũng vẫn chưa được gặp mẹ. Sau sự việc, cháu bé đã được ông bà nội đón về quê chăm sóc. Gia đình cũng lo lắng vì lời đe dọa của Đặng Chí Thành nên chưa dám đưa bé ra Hà Nội gặp mẹ.

Trước thông tin Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng với Đặng Chi Thành về tội "Gây rối trật tự công cộng", chị T. cho biết gia đình đã nắm được thông tin này và vẫn đang tiếp tục theo dõi kết quả điều tra từ cơ quan chức năng.

Gia đình nạn nhân tiết lộ sau vụ việc, phía nhà Thành có liên hệ gặp mặt để trao đổi, nhưng vì ở trong thời gian còn ở viện nên chị T.T. và mẹ vẫn chưa sắp xếp để gặp được.

Đối tượng Đặng Chí Thành. (Ảnh: Cơ quan công an)

Trước đó vào tối 9/8, mạng xã hội phẫn nộ trước đoạn clip ghi lại cảnh Thành lao vào tát, đấm chị T.T. túi bụi ngay tại sảnh chung cư. Nguồn cơn xuất phát từ mâu thuẫn giữa 2 đứa trẻ con của 2 gia đình khi chơi với nhau dưới sảnh chung cư tối 4/8. Dư luận bày tỏ mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối tượng hung hăng đánh người, coi thường pháp luật.