Vụ đánh phụ nữ ở sảnh chung cư: Lời khai mới nhất của Đặng Chí Thành
Thành khai rằng, con mình và con chị T. xảy ra mâu thuẫn khi chơi chung ở sảnh chung cư. Khi gặp mẹ cháu bé, Thành yêu cầu người phụ nữ xin lỗi nhưng không được đồng ý...
- 11-08-2025Người đàn ông hành hung phụ nữ ở sảnh chung cư dọa 'sẽ giết cả nhà' nạn nhân
- 10-08-2025Nguyên nhân người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ ở chung cư Hà Nội
Hai ngày trước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Chí Thành (31 tuổi, trú tại hường Bạch Mai, TP.Hà Nội; nơi ở hiện nay: chung cư Sky Central 176 Định Công, phường Phương Liệt, TP.Hà Nội) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.
Trước đó, khoảng 0h ngày 10/8, Công an phường Phương Liệt tiếp nhận tin báo từ chị N.T. (28 tuổi; sống tại chung cư) về việc tối hôm trước, chị bị một người đàn ông đánh gây thương tích tại sảnh chờ thang máy.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phương Liệt đã khẩn trương xác minh, làm rõ đối tượng đánh chị T. là Đặng Chí Thành.
Tại cơ quan, Thành khai nhận, do 2 gia đình có xảy ra mâu thuẫn từ trước.
Cụ thể, vào tối 11/8, tờ VnExpress thuật lại lời khai của Thành nói rằng, con trai mình và con của chị T. xảy ra mâu thuẫn khi chơi chung ở sảnh chung cư từ nhiều ngày trước. Con mách "bị đánh", còn bạn cùng chơi phủ nhận.
Tối 9/8, Thành nhìn thấy chị T. ở tầng 1 chung cư nên đến nói chuyện rồi 2 bên xảy ra tranh cãi. Đối tượng yêu cầu chị T. xin lỗi nhưng không được đồng ý nên đã đánh chị T.
Một người dân chia sẻ với báo trên cho hay, 2 đứa trẻ trong quá trình nô đùa chỉ xảy ra mâu thuẫn nhỏ nhưng sau đó 2 phụ huynh lớn tiếng với nhau. "Sau khi hành hung, nam thanh niên còn lớn tiếng thách thức, đe dọa giết", nhân chứng kể lại.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 10/8 Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Chí Thành để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.
Hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.
Liên quan đến vụ hành hung gây xôn xao dư luận, phân tích dưới góc độ pháp lý trên tờ Lao động, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nêu rõ:
Điều 134 Bộ luật hình sự quy định về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Theo đó, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Còn theo Điều 318: Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
Đời sống và pháp luật