Người đàn ông hành hung phụ nữ ở sảnh chung cư dọa 'sẽ giết cả nhà' nạn nhân

Công an phường Phương Liệt (Hà Nội) đang điều tra vụ việc người phụ nữ bị hành hung tại sảnh thang máy chung cư Sky Central, số 176 Định Công.

Người hành hung được xác định là Đ.C.T (SN 1994, cư dân chung cư). Nạn nhân trong vụ việc là chị N.T.T. (SN 1997, cùng trú tại chung cư).

Chị gái nạn nhân kể lại, khoảng 22h40 ngày 9/8, N.T.T. gọi điện báo tin bị một người đàn ông chặn lại và đánh ngay tại sảnh chung cư khi vừa đưa con trai đi chơi về. Khi người nhà chị T. xuống can ngăn, người đàn ông đe doạ "đã biết địa chỉ và sẽ giết cả nhà”.

Sự việc được camera an ninh ghi lại. (Ảnh cắt từ clip)

Theo người nhà chị T., người đàn ông hành hung em gái mình sống cùng chung cư, ở cách nhau 2 tầng.

Mâu thuẫn khởi nguồn từ xích mích giữa hai đứa trẻ. Vài ngày trước, khi đưa con xuống sân chơi, chị T. gặp con trai Đ.C.T. và hai bé xảy ra cãi vã. Chị T. cho rằng đây chỉ là mâu thuẫn trẻ nhỏ nên bỏ qua, tuy nhiên, vợ của Đ.C.T. lại to tiếng, yêu cầu chị T. phải xin lỗi.

Chị T. không đồng ý, dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại. Người phụ nữ kia dọa sẽ “gọi chồng xuống” để giải quyết.

Khi được người dân can ngăn, chị T. đưa con về nhà. Gia đình Đ.C.T. tìm gặp ban quản lý xin thông tin căn hộ, số điện thoại của gia đình chị T.

“Họ gọi cho mẹ tôi yêu cầu gặp nói chuyện, nhưng gia đình tôi có việc bận nên hẹn cuối tuần", chị gái chị T. cho hay.

Khoảng 22h30 ngày 9/8, khi chị T. đưa con trai đi chơi dưới sân chung cư về thì gặp lại vợ chồng Đ.C.T đi siêu thị. Cặp vợ chồng tiến đến yêu cầu chị T. xin lỗi nhưng chị T. không đồng ý và cùng con ra về.

Đ.C.T. lập tức đuổi theo, chặn lại và đánh liên tiếp vào đầu, mặt, chị T. cho tới khi bảo vệ chung cư xuất hiện mới dừng tay.

Đ.C.T. tại cơ quan công an.

Sau sự việc, gia đình đưa chị T. đi khám sức khỏe, đồng thời trình báo cơ quan công an.

Người thân cho hay, chị T. đang ở bệnh viện thăm khám, tinh thần không tốt, đau nhức toàn thân. Sau khi chứng kiến mẹ bị đánh, con chị T. (3 tuổi) trong trạng thái hoảng loạn, khóc nhiều, không dám ra ngoài. Gia đình phải gửi cậu bé về nhà nội trông nom.

Liên quan vụ việc, chị H., bảo vệ tại chung cư Sky Central kể lại, khoảng 22h15 tối 9/8, chị đang trực ở trong phòng trực camera thì phát hiện sự việc người phụ nữ bị đánh, chị H. cùng 2 người khác vội chạy lại can ngăn.

"Tôi chạy ra thì có nhân viên bảo vệ khác tên Q. và một nam thanh niên chạy lại can ngăn người đàn ông hành hung phụ nữ. Cô gái sau đó khóc nói 'tại sao anh lại đánh em?', người đàn ông trả lời 'mày đánh con tao'. Nhưng người phụ nữ phản hồi ngay 'em có đánh con anh đâu"', chị H. thông tin.

Theo chị H., trước đó vài ngày, hai bên gia đình xảy ra mâu thuẫn liên quan việc các cháu nhỏ chơi ở sảnh chung cư. Ban quản trị tòa nhà chung cư đã lên gặp các gia đình làm việc, hòa giải.