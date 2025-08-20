Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố, bắt tạm giam Đặng Chí Thành - người đánh phụ nữ dã man ở sảnh chung cư tại Hà Nội

20-08-2025 - 19:40 PM | Xã hội

Đặng Chí Thành, 31 tuổi, bị khởi tố, bắt tạm giam, sau khi hành hung một phụ nữ ở sảnh chung cư tại phường Phương Liệt, Hà Nội.

Ngày 20/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với Đặng Chí Thành (SN 1994), trú tại chung cư Sky Central, 176 Định Công, phường Phương Liệt, TP Hà Nội về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 BLHS.

Khởi tố, bắt tạm giam Đặng Chí Thành - người đánh phụ nữ dã man ở sảnh chung cư tại Hà Nội- Ảnh 1.

Đối tượng Thành. Ảnh CAHN

Trước đó, gia đình chị T. (SN 1997) trình báo cơ quan công an về việc khoảng 22h35 ngày 9/8, chị T. bị một người đàn ông lạ đánh vào vùng đầu, mặt, bụng tại sảnh chờ thang máy chung cư Sky, dẫn đến bị thương.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phương Liệt và lực lượng chức năng phường đã tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh. Chị T. được đưa đến bệnh viện Bạch Mai để khám và điều trị.

Cơ quan công an đã tới hiện trường thu nhận camera an ninh ghi lại toàn bộ sự việc, đồng thời làm việc với lực lượng bảo vệ khu chung cư và những người liên quan chứng kiến sự việc.

Theo hình ảnh camera ghi lại sự việc, chị T. và người đàn ông có lời qua tiếng lại, sau đó người nam giới liên tục đánh, đạp chị T. Lực lượng bảo vệ và người dân đã vào can ngăn người đàn ông, tuy nhiên gã vẫn tiếp tục hành hung người phụ nữ.

Vụ đánh phụ nữ ở sảnh chung cư: Lời khai mới nhất của Đặng Chí Thành

Theo Minh Ngọc

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM

Ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM Nổi bật

Cảnh tượng chưa từng có ở Nhà hát Lớn Hà Nội lúc 3h sáng

Cảnh tượng chưa từng có ở Nhà hát Lớn Hà Nội lúc 3h sáng Nổi bật

Mới nhất: Cục CSGT thông báo lịch phân luồng giao thông từ 10h ngày 21/8

Mới nhất: Cục CSGT thông báo lịch phân luồng giao thông từ 10h ngày 21/8

19:30 , 20/08/2025
Ngày mai, nhiều nơi xuất hiện mưa to đến rất to

Ngày mai, nhiều nơi xuất hiện mưa to đến rất to

18:20 , 20/08/2025
Tiết lộ về 15 khẩu đại bác 60 tấn đã sẵn sàng làm nhiệm vụ đặc biệt trong ngày trọng đại của đất nước

Tiết lộ về 15 khẩu đại bác 60 tấn đã sẵn sàng làm nhiệm vụ đặc biệt trong ngày trọng đại của đất nước

17:59 , 20/08/2025
Tiếp tục xác minh, thẩm định giá tài sản của bà Trương Mỹ Lan

Tiếp tục xác minh, thẩm định giá tài sản của bà Trương Mỹ Lan

16:56 , 20/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên