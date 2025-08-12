VTV bác tin kẻ đánh người phụ nữ ở chung cư Hà Nội là nhân viên của Đài truyền hình Việt Nam

Những ngày vừa qua, vụ việc nam thanh niên hành hung một người phụ nữ ngay tại sảnh chờ thang máy chung cư tại phường Phương Liệt, Hà Nội đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại toàn bộ sự việc nhanh chóng lan truyền, làm dấy lên làn sóng bức xúc và lo ngại về an toàn trong chính nơi ở của người dân.

Đáng nói, sau khi xảy ra vụ việc, cư dân mạng nhanh chóng truy tìm danh tính của gã thanh niên đã hung hăng hành hung người phụ nữ và bất ngờ phát hiện trên trang Facebook cá nhân của đối tượng này có ghi nơi làm việc là "VTV - Đài Truyền hình Việt Nam". Thông tin trên nhanh chóng được lan truyền khiến dân mạng bán tín bán nghi và liên tục tag tên nhà đài trên các bài viết để làm rõ sự việc.

Trước sự việc gây ồn ào nói tene, trong bản tin phát sóng tối 11/8 trên kênh VTV24, nhà đài đã lên tiếng khẳng định "đối tượng hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy không phải nhân viên, cán bộ công nhân viên của Đài truyền hình Việt Nam".

Biên tập viên cũng cảnh báo khán giả rằng, "gần đây có hiện tượng mạo danh người người làm việc ở VTV, hoặc đơn vị của VTV để thực hiện các hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và uy tín của đài truyền hình Việt Nam. Chúng tôi cũng xin khuyến cáo khán giả kiểm tra kỹ thông tin, tránh trở thành nạn nhân lừa đảo, hoặc bị lợi dụng bôi nhọ cơ quan, tổ chức".

Hiện tại, trang Facebook được cho là của người đàn ông hành hung phụ nữ ở sảnh chờ thang máy tại chung cư đã không còn hiển thị.

Liên quan đến sự việc xảy ra tại chung cư Sky Central địa chỉ 176 Định Công, phường Phương Liệt, Chiều 10/8 vừa qua, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Đặng Chí Thành (SN 1994, trú tại phường Phương Liệt, Hà Nội) để điều tra liên quan đến vụ hành hung người phụ nữ.

Tại cơ quan công an, Thành khai nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn… của trẻ nhỏ. Con trai Thành (5 tuổi) và con gái chị N.T. (3 tuổi) chơi cùng rồi xảy ra xích mích. Nghe con mách rằng bị bạn đánh, Thành yêu cầu chị N.T. phải xin lỗi. Tuy nhiên, hai bên không tìm được tiếng nói chung.

Đỉnh điểm vào 22h35 ngày 9/8, cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều cư dân tại chung cư Sky Central, Thành bất ngờ lao tới tấn công chị N.T. ngay giữa sảnh thang máy.

Những cú đấm, cú đá liên tiếp giáng xuống đầu, mặt, bụng khiến chị N.T. đau đớn. Chưa dừng lại, Thành buông lời đe dọa: "Còn gặp lại, tao sẽ giết mày. Tao biết nhà mày rồi"...

Khi mọi người đang cố can ngăn, Thành vẫn xông vào, chất vấn và thách thức: "Tao đánh cả nhà mày luôn. Nhà mày đúng hay sai?". Ngay cả khi bảo vệ mời đi kiểm tra camera, Thành vẫn quay lại tiếp tục đe dọa: "Không ngủ được ngày nào đâu, và không phải như thế là xong đâu".

Theo trình báo, chị N.T. được đưa tới bệnh viện kiểm tra, may mắn chỉ bị thương nhẹ. Cùng đêm 9/8, Công an phường Phương Liệt đã thu giữ toàn bộ dữ liệu camera an ninh. Hình ảnh cho thấy sau vài lời qua tiếng lại, Thành bất ngờ lao vào tấn công, bất chấp sự can ngăn của bảo vệ và người dân.

Vụ việc đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.