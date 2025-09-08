Vụ hành hung bệnh nhân ở nha khoa Tuyết Chinh: Bộ Y tế vào cuộc

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế TP HCM đề nghị xác minh, báo cáo vụ việc nhân viên y tế hành hung người bệnh tại phòng khám nha khoa Tuyết Chinh (phường Hạnh Thông, TP HCM).

Hình ảnh nhân viên phòng khám nha khoa hành hung người bệnh. Ảnh: Cắt từ video

Theo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, sự việc được phản ánh gây bức xúc dư luận. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế khẩn trương kiểm tra hoạt động khám chữa bệnh, đồng thời đánh giá chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của nhân viên y tế liên quan đến sự việc xảy ra tại cơ sở khám, chữa bệnh nha khoa Tuyết Chinh.

Trường hợp có vi phạm về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cần xử lý nghiêm và có văn bản báo cáo gửi về Bộ Y tế trước ngày 15-9.

Trước đó, ngày 7-9, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh một phụ nữ bị hành hung, chửi bới và đập phá tài sản tại nha khoa Tuyết Chinh (phường Hạnh Thông, TP HCM).

Sự việc xảy ra ngày 3-9, nạn nhân là chị T., khách hàng cũ của cơ sở. Trong lúc trao đổi về tình trạng răng, hai bên phát sinh mâu thuẫn, chủ phòng khám bất ngờ lao vào đánh và xúc phạm chị T.

Hình ảnh chị T. bị hành hung. Ảnh: Cắt từ video

Theo chị T., chủ cơ sở dùng gậy đánh vào bụng, hông, lôi chị từ ghế xuống sàn, ném dép vào mặt, cào xước da, bóp cổ, rồi cầm thanh sắt hành hung, chửi bới và phá hỏng điện thoại, kính mắt trị giá hơn 20 triệu đồng.

Nạn nhân khẳng định có đầy đủ hóa đơn chứng minh thiệt hại, sự việc được người đi cùng ghi hình lại.

Chị T. cho biết đã chi 22 triệu đồng niềng răng tại đây từ năm 2021. Đến tháng 8-2025, sau khi tháo niềng bị đau nhức, đi khám nơi khác thì được chẩn đoán hư xương. Khi quay lại phòng khám yêu cầu giải quyết, chị bị hành hung.

Sau vụ việc, nạn nhân nhập viện điều trị chấn thương và gửi đơn đề nghị công an khởi tố chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh.

Công an phường Hạnh Thông đã tiếp nhận vụ việc và mời các bên liên quan lên làm việc.