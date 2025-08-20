Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

10 ngày sau hành hung người phụ nữ ở sảnh thang máy, nam thanh niên bị khởi tố, bắt tạm giam

20-08-2025 - 16:19 PM | Sống

10 ngày sau khi hành hung người phụ nữ ở chung cư Sky CenTral (Hà Nội), Đặng Chí Thành đã bị công an khởi tố, bắt tạm giam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Đặng Chí Thành (SN 1994, trú tại phường Phương Liệt, Hà Nội) để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng".

10 ngày sau hành hung người phụ nữ ở sảnh thang máy, nam thanh niên bị khởi tố, bắt tạm giam- Ảnh 1.

Đặng Chí Thành tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 10-8, chị N.T.T. (SN 1997) đã đến trụ sở Công an phường Phương Liệt trình báo về việc bị một người đàn ông khoảng 30 tuổi đánh bằng chân, tay tại sảnh B1, hành lang 1, chung cư Sky CenTral số 176 Định Công (phường Phương Liệt).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phương Liệt đã cho chị T. đi khám thương; đồng thời làm việc với Ban quản lý chung cư, xác minh người đàn ông để điều tra vụ việc.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip hình ảnh người phụ nữ bị một người đàn ông liên tục đánh vào đầu, mặt, vừa chửi bới, đe dọa... trước mặt một số người (trong đó có người lớn, trẻ em). Ngay sau đó, bảo vệ của chung cư đã lên can ngăn.

Sáng 10-8, Công an phường Phương Liệt đã triệu tập người đàn ông có hành vi hành hung một phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư để điều tra. Người này được xác định là Đặng Chí Thành (SN 1994, trú tại chung cư 176 Định Công, phường Phương Liệt).

Khởi tố, bắt tạm giam thanh niên hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy

Tại trụ sở công an, Thành khai con trai mình và con của chị N.T.T. xảy ra mâu thuẫn khi chơi chung ở sảnh chung cư Sky Central từ nhiều ngày trước.

Theo đó, con của Thành (5 tuổi) và con chị N.T.T. (3 tuổi) chơi với nhau và nảy sinh xung đột. Con của Thành mách bố mẹ là con của chị N.T. đánh mình.

Cháu bé con của chị T. nói mình không đánh bạn. Sau đó, Thành yêu cầu chị N.T.T. xin lỗi, song hai bên không tìm được tiếng nói chung.

Tối 9-8, Thành gặp chị N.T.T. ở sảnh thang máy chung cư, hai bên tiếp tục tranh cãi. Thành đã hành hung chị T..

Cụ ông U70 mang 57 triệu đồng tiền tiết kiệm đến ngân hàng giao dịch: Nhân viên Agribank phát hiện, báo luôn lãnh đạo để trao đổi với công an

Theo Nguyễn Hưởng

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trường đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn

Trường đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn Nổi bật

Nhà hát Lớn Hà Nội đông nghẹt người xếp hàng từ sớm, có gì hot đến vậy?

Nhà hát Lớn Hà Nội đông nghẹt người xếp hàng từ sớm, có gì hot đến vậy? Nổi bật

Về già, muốn an vui bên con cháu, có 3 KHÔNG cần khắc cốt ghi tâm

Về già, muốn an vui bên con cháu, có 3 KHÔNG cần khắc cốt ghi tâm

16:12 , 20/08/2025
Ăn trứng kiểu này sẽ gây hại cơ thể

Ăn trứng kiểu này sẽ gây hại cơ thể

16:10 , 20/08/2025
“Vàng đen” Tây Bắc từng đứng trước nguy cơ biến mất, hiện nay ra sao?

“Vàng đen” Tây Bắc từng đứng trước nguy cơ biến mất, hiện nay ra sao?

16:02 , 20/08/2025
Ngành học đặc biệt có thể sắp được miễn hoàn toàn học phí: Đang rất khát nhân lực, nhiều cơ hội lương cao

Ngành học đặc biệt có thể sắp được miễn hoàn toàn học phí: Đang rất khát nhân lực, nhiều cơ hội lương cao

15:38 , 20/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên